Построить диалог и…детсад

Потребность Уфы в дополнительных школьных местах превышает 15 тысяч, которую при грамотной организации строительного процесса средствами застройщиков можно решить за несколько лет. Правительство республики, администрация Уфы и Ассоциация застройщиков РБ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве для создания благоприятных условий для развития жилищного строительства с учетом необходимости обеспечения объектами социальной инфраструктуры.

О целях новой организации, которая объединяет строительный комплекс региона, рассказывает исполнительный директор Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллина.

- Какие задачи решает Ассоциация? Сколько компаний удалось привлечь под ваше крыло?

- Создание отраслевой площадки для консолидации строительного бизнеса и оперативного реагирования на новые законодательные инициативы - давно назревшая необходимость. В Уфе долгое время не менялся Генплан, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования. Это сказалось на обеспечении города объектами социальной инфраструктуры. Для того чтобы изменить ситуацию, появилась потребность в более координированном взаимодействии между властью и бизнесом. Социально - ответственные застройщики решили создать некоммерческую организацию, которая объединила бы всех игроков рынка жилищного строительства. В марте этого года была создана Ассоциация, куда сейчас входит уже 26 строительных компаний, на долю которых приходится более 75% жилья, возводимого в регионе.

Действующее трехстороннее соглашение является платформой социального благополучия в строительной отрасли региона.

После диалога с застройщиками были достигнуты договоренности о том, что они возьмут на себя социальные обязательства, возводя одновременно с жильем и социальные объекты.

Основная наша цель - взаимодействие между властью и застройщиками, создание благоприятных условий для развития жилищного строительства в Башкортостане.

- Что удалось сделать за несколько месяцев?

- Выстроен конструктивный диалог с органами власти для достижения баланса интереса сторон при строительстве жилья.

Для обеспечения города социальной инфраструктурой застройщики в рамках Ассоциации предложили алгоритм социального участия при реализации проектов жилищного строительства. Сегодня им пользуются все строительные компании, и он является своего рода ориентиром для формирования благоприятной жилой среды для жителей города.

В рамках Комитета по взаимодействию с органами власти по разработке нормативно-правовых актов в сфере градостроительства и земельно-имущественных отношений, созданного на базе Ассоциации, совместно с Союзом архитекторов, администрацией Уфы были доработаны местные нормативы градостроительного проектирования и утверждены 30 июня на заседании депутатов Горсовета.

Практическая работа Ассоциации складывается из того, что, конечно, мы рассматриваем огромное количество обращений, поступающих от наших застройщиков. Особое внимание уделяется вопросам комплексного развития территорий. В настоящее время совместно с Департаментом по градостроительной политике правительства республики и Минстроем РБ ведется работа по разработке нормативно-правовых актов по внедрению механизма комплексного развития на территории региона.

На сегодняшний день Ассоциация тесно взаимодействует с мэрией. Так, мы участвуем в деятельности созданного ею проектного офиса «Единая служба по работе с застройщиками» по вопросам строительства объектов социального назначения. Результатом совместной работы являются согласованные концепции по застройке более 20 жилых комплексов.

- Эффективность работы Ассоциации застройщиков высоко оценил глава Башкортостана. Расскажите, о чем говорилось на III выездном заседании с его участием?

- В своем выступлении Радий Хабиров поддержал инициативы, ведущие к уменьшению бюрократических процедур при оформлении и согласовании документации, необходимой для ведения строительства. В частности, речь шла о сокращении сроков договоров техприсоединения и передачи сетей в собственность РБ.

Также он поручил Минстрою и Минземимущества региона проанализировать все этапы оформления документации и найти оптимальный вариант, чтобы упростить процедуры согласования, а вопросы передачи на баланс государства инженерных коммуникаций оперативно решались на уровне Минземимущества РБ.

По решению заседания АЗРБ в регионе создана и функционирует Межведомственная комиссия, деятельность которой направлена на обеспечение объектов жилищного строительства необходимыми ресурсами. Министерство земельных и имущественных отношений РБ совместно с рабочей группой МВК трудится над созданием проектов нормативно-правовых актов по оптимизации документирования и в ближайшее время предоставит их для утверждения в правительство РБ.

Самой острой проблемой на сегодняшний день является передача от застройщиков в государственную собственность построенных сетей, и этот вопрос в первую очередь обсуждался в рамках работы МВК.

В адрес Ассоциации поступали единичные обращения о проблемах с передачей в госсобственность сетей водоснабжения и водоотведения. В процессе изучения вопроса выяснилось, что проблемы связаны со сменой собственника «Уфаводоканала». Ранее предприятие принадлежало муниципалитету, а с середины прошлого года перешло в собственность республики. Из-за этого сети в казну должно принимать МЗИО вместо УЗИО. Все имущество принимается в казну через постановление правительства РБ. Процедура может доходить до 1,5 лет, при необходимости нужно согласовать 34 пункта. Как следствие, сети на этот период могут оставаться без надлежащего обслуживания, а в некоторых случаях и вовсе брошенными, т.е. бесхозными.

Министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская предлагает применить упрощенную процедуру принятия в госсобственность объектов инженерной инфраструктуры, что позволит сократить сроки оформления необходимых документов с 1,5 года до 5 месяцев, а впоследствии до трех месяцев. Решение поддержал и глава РБ Радий Хабиров и премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

- Действуют ли аналогичные организации в других городах и регионах?

- Ассоциация существует в Московской области, Крыму, Казахстане. В этих регионах налажено взаимодействие между застройщиками и властью, функционирует «единое окно», внедряется ряд финансовых и законодательных мер поддержки девелоперов.

Региональное отделение Ассоциации застройщиков в своей работе активно использует опыт регионов с наивысшей градостроительной активностью – Москвы и Московской области, что позволяет в короткие сроки не только внедрять системные механизмы взаимодействия застройщиков и органов власти, но и совершенствовать накопленный опыт.

- Мы слышали о таком интересном формате работы, как выездные заседания на стройплощадках. Расскажите об этом подробнее.

- Первое выездное заседание мы провели весной на площадке инвестиционно-строительной компании «СтройФедерация». Девелопер не просто строит «Умные дома», а внедряет «зеленые» технологии, демонстрирует инновационный подход при строительстве жилых домов. Компания на рынке недвижимости с 2012 года. В портфеле компании - два крупных жилых комплекса: «Умный дом» на Бакалинской и на Злобина.

Второе выездное заседание прошло на площадке АО «СЗ ИСК Уфы». Девелопер застраивает микрорайон Затон-Восточный. Всего здесь будет построено 1,5 млн кв. м жилья, 9 школ, 12 детских садов, поликлиника, больница, прибрежная зона. Среди объектов рекреации - веревочный парк, яхт-клуб, пляж и ресторан на воде. На сегодняшний день – это самая масштабная стройка в республике.

Третье заседание провели на площадке ГК «Третий Трест». Особенностью компании с 90-летней историей является то, что они отдают приоритет комплексной застройке и воссоздают малоэтажные исторические особняки, что очень важно для привлекательного архитектурно-градостроительного облика Уфы. С момента основания «Третий Трест» ввел в эксплуатацию 1 млн 500 тысяч квадратных метров жилья. На счету компании более 1400 зданий и сооружений, жилых и промышленных объектов.

Выездные совещания проводятся на постоянной основе, раз в месяц. Их преимущество заключается в повышении эффективности работы на местах, в общение включаются все игроки рынка недвижимости. Постоянная работа ведется в рамках созданных комитетов.

- И такой традиционный вопрос, как планы на будущее…

- Ассоциация намерена системно решать спектр вопросов, касающихся развития отрасли жилищного строительства, снизить сроки разработки и утверждения градостроительной и проектной документации, а главное - улучшить положение дел в городе со строительством детских садов, школ, медицинских учреждений, спортивных объектов и зон отдыха уфимцев.

Опытом нашей работы заинтересовались на федеральном уровне. От организаторов Столыпинского форума поступило предложение выступить с докладом о деятельности Ассоциации, как рабочей площадке, на которой выстроен «диалог между властью и застройщиками».

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru