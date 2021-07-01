Секреты папиной любви

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Как сохранить взаимопонимание и доверие, добрую атмосферу в доме, мы спросили у обладателей общественной награды «Отцовская доблесть». Конкурс проводится Общественной палатой Башкортостана с февраля прошлого года.

Проректор по воспитательной и социальной работе БГМУ, заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгенхирургии Клиники БГМУ, профессор кафедры госпитальной хирургии БГМУ Владимир Ишметов – человек, всецело поглощенный работой. Но после окончания трудового дня спешит домой, где его ждет любимая супруга Дина и четверо детей – 14-летняя Сафина, Ильдар, которому 13, пятилетняя Лейла и малыш Аскар, ему всего три года.

- Я сам из многодетной семьи, нас трое братьев и одна сестренка. Конечно, как и любой мужчина с понедельника по пятницу поглощен делами. Воспитание детей и большая часть забот ложится на плечи супруги, за это ей огромная благодарность. Стараюсь компенсировать недостаток внимания в выходные.

- Каким образом? Дайте советы, которые могут пригодиться другим папам…

- У меня всегда стояла одна цель – «вытащить» детей из всевозможных гаджетов. Мы стараемся много гулять по Уфе, путешествовать, бывать в разных странах. Стараемся показать красоты Башкирии, а их просто огромное количество. Недавно по дороге на любимую Павловку заехали в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь - просто невероятное место, получили столько впечатлений! Еще один метод борьбы с соцсетями и видеоиграми – секции и кружки. Бурную детскую энергию нужно направить в нужное русло – танцы, спорт, музыка. Тогда будет шанс минимизировать время, проведенное за электронными девайсами и гаджетами.

Дети в семье Ишметовых танцуют в ансамбле «Тодес», изучают английский язык, играют на флейте, катаются на сноуборде и на коньках. Сын Ильдар – победитель многих конкурсов, в частности по спортивной акробатике. Также он занимался хоккеем, футболом. Сейчас всецело увлекся баскетболом, что называется, засыпает и просыпается с мячом.

- Мое воспитание – демократичное, всегда стараюсь идти навстречу их стремлениям и желаниям заняться чем-то новым. На выбор профессии принципиально влиять не буду, пусть сами определят свой жизненный путь, - говорит Владимир Шамильевич.

Старшая дочь недавно получила паспорт и очень этим гордится. И кажется, что решила пойти по стопам отца. Сафина твердо заявила родителям: «У меня бабушка - педиатр, папа – хирург. А я стану детским хирургом».

- Моя бабушка мечтала, чтобы ее дети и внуки выбрали профессию медика. Ее две дочки стали врачами, а мама выросла от участкового педиатра до заведующего отделением. Старший брат – анестезиолог в больнице №21, сестренка – врач-нефролог отделения гемодиализа, работает на аппарате «искусственная почка», сейчас стала главным врачом частной клиники, - рассказывает Владимир Шамильевич.

- Конкретного рецепта счастливой семейной жизни, конечно, не существует. Но любовь, взаимоуважение творят чудеса, нужно беречь и ценить друг друга, - резюмирует многодетный папа.

Начальник отдела по связям с общественностью государственного концертного зала «Башкортостан» Халил Хамзин в 1992 году после окончания института искусств получил приглашение работать в Национальном симфоническом оркестре РБ. Стал одним из организаторов первых зарубежных гастролей НСО РБ в Испанию и Португалию. С 2001 по 2008 год по контракту проходил службу в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РБ. В 2002 году он в составе Оперативной группировки Министерства юстиции РФ выезжал в Чеченскую республику. Награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе».

- Родился и вырос в деревне Кузгун-Ахмерово Белорецкого района, в семье было 10 детей, в тяжелые послевоенные годы двое, к сожалению, умерли в младенчестве. В большой семье все поддерживали друг друга. Мы, младшие, глядя на старшего брата, тянулись за ним, он приехал в Уфу, стал певцом. Уверен, что крепкая семья – основа и фундамент, без этого могут обрушиться все кирпичики.

В 1994 году в семье Хамзиных родились двойняшки – Аскар и Эрнст. В семилетнем возрасте мальчишки занялись спортом, что определило их дальнейшую судьбу. Аскар стал мастером спорта по фехтованию, членом сборной России. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата страны, победителем крупных первенств, завоевал «серебро» универсиады. Эрнст - вице-чемпион Европы, призер этапов Кубка мира. Сегодня он трудится старшим тренером сборной и президентом Федерации фехтования Оренбургской области.

- Начиная с их первых шагов в профессиональном спорте, постоянно находился с ними, посещая тренировки и соревнования. На своей машине объездил чуть ли не все города страны: Казань, Екатеринбург, Самара, Оренбург. После каждого турнира по дороге домой вместе разбирали каждый бой, анализировали, где была правильная тактика, а где – нет, - вспоминает Халил Габбасович.

Кстати, Аскар и Эрнст по своей инициативе съездили в город Палдиски и возложили цветы к памятнику Салавату Юлаеву.

С 2018 года Халил Хамзин активно сотрудничает с региональным отделением политической партии «Единая Россия». Будучи координатором проекта «Марафон спортивных событий РБ», привлекал и своих детей к его реализации. Марафон охватил около 30 спортивных мероприятий в республике, в нем приняли участие около 135 тысяч человек.

- Когда стал номинантом премии «Отцовская доблесть», размышлял о роли папы в каждой семье. Уверен, что нет большего счастья, чем видеть, как твои дети добиваются успеха, - говорит Халил Габбасович.

Альфия ИБРАГИМОВА.