Башкирско-казахский тандем

Среди гостей, которые прибыли в Уфу на Фольклориаду, казахам легче всех: отсутствует языковой барьер с коренным населением. Когда я услышала казахскую речь в день парада, подумала, что это кто-то из местных, но прислушавшись, поняла, что все-таки это не башкиры.

– Мы спокойно можем общаться без переводчика, например, когда выступали на Башкирском спутниковом телеканале, разговаривали на родных языках с ведущими и прекрасно понимали друг друга, – говорит начальник информационно-издательского центра Национальной гвардии Руслан Жангулин.

Например, большинство слов схожи по звучанию: мама (әсәй-ана), дочь (ҡыҙ-қызы), сын (ул-ұлы), отец (атай-әке), дом (ой-үй), друг (дуҫ-досым) и другие.

– Родственность – это не только гены и кровь, но и менталитет, темперамент, историческая судьба, культура и язык. У нас богатое общее прошлое, – говорит он. – Праздник «Сабантуй» – праздник плуга – есть у тех и других по сей день.

Несмотря на официальные запреты на браки между двумя этими национальностями, в XVIII – XIX вв было очень много смешанных браков между казахами и башкирами, населявшими Яик (Урал). Границы и различия стирались, а дети воспитывались в равной степени с уважением к обеим культурам. На сегодняшний день многие из традиций и обычаев сохранились и у казахов, и у башкир, но достаточно ассимилировались под современные реалии. Мы рассмотрели самый известный обычай сватовства и женитьбы молодых пар.

Традиции, обычаи

– У нас красивый ритуал и ему придается большое значение, считается, что в это время и зарождается фундамент для счастливой и долгой семейной жизни, – рассказывает он.

Раньше родители сами выбирали жен для своих сыновей, а иногда и сызмальства договаривались о женитьбе («атастырыў»), и когда наступало время, старейшина или уважаемый член семьи отправлялся в семью девушки в качестве посла. Получив согласие, семья начинала готовиться к «сырға салыу». В наши дни все начинается с надевания сережек. В древние времена вместо них, девушкам надевали «укі» (перья совы) на головной убор, сейчас выбираются золотые серьги, ведь казахи очень ценят дочерей и сравнивают их с золотом. Сам процесс «сырға салыу» также имеет обязательные ритуалы, которые соблюдаются и в наши дни: гостей встречают с песнями, почетом и заранее приготовленным «құйрық бауыр» (курдючий жир), маме невесты дарят «Ана сүтi» в благодарность за то, что она вырастила дочь.

Поискав информацию о башкирском ритуале «кыз сорау», действительно можно найти сходство с «сырға салыу»: в древности в дом девушки отправляли «димче», чтобы разведать обстановку, и после этого готовились к сватовству. Также родители, взрослые родственники во главе с «башҡода» (главный сват) шли к невесте с подарками и гостинцами. Частенько в качестве подарков выбирали серьги. Но в современной культуре этот обычай у нас сильно упразднился: родители, молодожены и близкие родственники собираются за общим столом у невесты и обсуждают будущую свадьбу. Готовят подарки: невесте выбирают серьги или кольцо, но непременно золотые, а родителям и родственникам – полотенца. Главное, смысл не потерялся – знакомство с будущими сватами, зарождение родственных отношений.

– У нас до сих пор есть традиция – идти к аксакалу (к кому-то из старшего поколения: бабушки, дедушки, а иногда просто уважаемый и почтенный человек среди рода, в округе или деревне) за «бата» – напутствием. Не знаю, сохранился ли этот обычай у башкир, но побывав в гостях в Нуримановском районе обратил внимание на тесную связь между старшим и молодым поколением: активно принимают участие и те, и другие. Причем взрослые учат молодых, как правильно подбирать национальную одежду, исполнять танец, на собственном примере, – говорит он.

Фольклор и культура

– Культурное наследие тоже имеет схожесть, но есть и отличия. У башкир – Урал-батыр, а у казахов – Алпамыс, Кубланды. Почитание героев, биев было во все времена. Также музкальные инструменты, танцы имеют свою схожесть, – продолжает он.

Например, специфика танцев («бейеү» у башкир и «би» у казахов) связана с тем, что первоначально они исполнялись в условиях юрты. Не имея возможности для пространственного рисунка, танцоры, чтобы донести содержание своего танца, дополняли движения ног, рук, плеч, корпуса мимикой и различными смысловыми жестами, т. е. все тело танцовщика находилось во власти движения. Но если у башкир танцу придавалось большое значение и все их красавицы умело исполняли различные па, то изначально у казахов такой фольклор не был распространен и присутствовал лишь на бытовом уровне. Широкое распространение получилось лишь с переходом на оседлый образ жизни.

– Музыка – язык, способ общения, соответственно, как и в языке, различия есть и в инструментах, и в мелодии («кɵй»). Хотя и идентичных нет, но в оборотах есть схожесть музыкального мышления. Например, очень много башкир знают казахскую «Ана туралы жыр» Шамши Калдаяковой – ее исполняли на церемонии открытия, а еще в Нуримане спели вместе с местными музыкантами. А нам знакомы «Уралым», «Ҡолой кантон», «Байаз», – говорит магистр искусствоведческих наук Казахстана, музыкант-инструменталист ансамбля Национальной гвардии Казахстана Санджай Альмишев. – Рассмотрим идентичные инструменты: наш сыбызгы и башкирский курай. В современных различий мы не заметим, но если рассматривать традиционные, то ваш – с пятью отверстиями, а наш – с тремя. Соответственно, разнится ладовая структура музыки: башкирская пентатоническая в противовес казахской диатонической. Как следствие, меняется характер, настроение музыки – в башкирской больше динамичности, ритмичности, веселости, а у нас более лирическая, философская мелодия («моң»). Конечно, в современной оркестровой трактовке чаще выбирают полухромотический курай/сыбызгы с семью игральными отверстиями,и границы между мелодиями все ближе, вплоть до полного истирания.

В класс народных инструментов Санджая привели родители – не музыканты, но любители и приверженцы традиционного воспитания в семье. Говорит, что в народном искусстве он нашел себя, свое призвание. Играет на большинстве национальных музыкальных инструментов: сыбызгы, шан-кобыз, нар-кобыз, шертере, домбре. Считает, что появление народных песен в современной обработке и таких исполнителей, как Загир Зайнетдин, группа «Арғымак» - у башкир, «Туран», «Тhe Magic of Nomads» позволило увлечь молодое поколение трационной культурой.

– Произведения разных лет передают атмосферу того периода, соответственно, включаясь в музыку, молодежь погружается в историю, начинает увлекаться ею. А это нам сейчас, когда идет огромное влияние с Запада, очень необходимо, – говорит он.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.