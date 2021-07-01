Борщ как индикатор инфляции

«А не приготовить ли борщ?» Подумала я и отправилась по магазинам. Это вкусно, сытно, полезно, а главное по карману. Что, однако оказалось ускользающей реальностью…

В ближайшем эконом-маркете килограмм свеклы стоит 89 рублей, а моркови – 98! А ведь еще позавчера была по 60. В другом, таком же магазине - есть только египетский картофель и морковь (отборная, отмытая, хоть с прилавка ешь!), привезли из Израиля и продают за 98. А ведь мы республика аграрная, сами выращиваем и картофель, и свеклу, и морковь… Куда все подевалось? С этими мыслями отправилась на местный рынок. У бабушки на газетке - три блеклые свеклы, которые она отдает за 150 рублей. («Бери, милая, в магазине-то дороже!), а у продавца восточной внешности этот корнеплод из Краснодарского края можно купить килограмм за 160, а морковь - за 130! А как удивил местный продавец из родного Кушнаренково! У него одна маленькая свекла свежего урожая диаметром 5 сантиметров за 50 рублей, а пучок молоденькой морковки (4 штуки размером с мизинец) – 80. Увидев мои округленные глаза, он пробурчал:

- А вы сами вырастите! Дождей нет, засуха, саранча наступает, удобрения и прочая химия, без которой сейчас ничего не взрастить, – дорогие. А бензин, чтоб вам, горожанам, сюда все это привезти, тоже. Берите. Будет дороже.

Зашла в свой любимый овощной, но, взглянув на ценник, подумала, что оказалась в параллельной реальности. Ну не может обычная свекла прошлогоднего урожая стоить 169 рублей за кг. Спросила продавца, он подтвердил и посетовал, мол, не виноваты мы, оптовики подняли цены.

- С чего бы это? – спрашиваю.

- Не переживайте, к осени упадут,

Ой ли… И кушать-то сейчас хочется.

Да и на вид овощи так себе. Удивительно, что старую свеклу и морковь нам пытаются продать по стоимости молодой.

Предприниматель Ринат Ганеев - владелец овощного павильона, давно занимается реализацией продуктов, и он так пояснил свою позицию:

- Раньше мы товар привозили из Средней Азии, из Волгограда, да и у местных сельхозпроизводителей брали. Сейчас поставок нет. Пандемия внесла коррективы, границы были закрыты. Поэтому цены на остатки выросли. А нового урожая, говорят, не будет. То засуха, то град.

Представители Минсельхоза в ответ на данные Росстата на стремительное, практически стократное подорожание традиционного овощного набора (свекла в прошлом году стоила 30, картофель и морковь примерно 20 рублей за кг) прокомментировали ситуацию так: это обычное дело в начале летнего сезона, и к осени положение с ценами стабилизируется.

Как-то знаете это все расплывчато и обтекаемо… Более конкретно ответил Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев:

- Сейчас мы создаем агропромышленный кластер, у которого будет несколько основных задач. Это увеличение представленности продукции местного производства. И есть несколько механизмов, которые позволят нам это сделать. Конечно же, развитие инфраструктурного комплекса, овощехранилищ, оптово-логистических центров, которые позволят закрыть потребность как федерального, так и регионального ритейла в том или ином продукте.

Планы замечательные… Но мне кажется, что и в прошлые годы нам говорили о создании агропромышленного кластера, который должен был нам помочь?

Есть еще один нюанс. Заметили ли вы, что в супермаркетах – овощи значительно дешевле, чем на рынке, и все это импортные местной продукции практически нет, нашим производителям вход в супер- и гипермаркеты заказан. Это давняя проблема и до сих пор не решаемая. Поэтому морковь из Израиля - 98 рублей, а из Кушнаренково – 130. Да, объемы производства у наших фермеров не те, но как-то это все несправедливо по отношению ни к ним, ни к нам, потребителям.

Еще одна разгадка тайны дороговизны свеклы - в версии известного российского экономиста, философа и писателя Дениса Ракши. Он указывает нам на то, что, по данным Росстата, в последние месяцы стремительно дорожает все – продукты питания, мебель, авиабилеты, недвижимость, ноутбуки и корм для кошек. Парадокс в том, что цена на нашу нефть на мировом рынке растет. И вроде и у нас, российских потребителей в таком случае должно быть все хорошо. Ан нет. Мы же в одной планетарной системе. А мировую экономику из-за пандемии лихорадит, акулы капитализма мечутся, не успевая за реалиями сегодняшнего дня – то ли заморозить производство, то ли наращивать… Цены растут не только на нефть, но и на сырье - древесину, металл… Центробанки многих развитых стран продолжают массово печатать деньги, и многие инвесторы предпочитают вкладывать их в сырье, которое проще хранить именно в металлах. В результате на них растут цены и следом дорожает все то, что из них производят. К тому же России весной вдруг проснулся спрос на все!

Об этом еще в апреле сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Россияне стали больше покупать, причем - от машин до свинины. И конечно, вырос спрос и на продукты питания, в том числе и на овощи, и сразу же поднялись цены.

- Действительно, парадокс: доходы падают, а спрос растет. Объясняется это тремя факторами, - говорит Ракша. - Во-первых, россияне, которые хранили сбережения в валюте, в марте и апреле массово начали переводить их в рубли. Причина - курсы доллара и евро перестали расти и валюту можно было выгодно продать. Часть этих денег люди потратили на покупки. Во-вторых, в марте-апреле случился резкий рост кредитования, поскольку банки ослабили требования к заемщикам. Люди набрали больше кредитов, из-за этого их расходы выросли. И в-третьих, многие россияне рассчитывали отдохнуть за границей весной или летом. Но в апреле авиасообщение со многими странами не открыли. Поэтому часть денег, отложенных на отпуск, потратили на внутреннем рынке.

То есть раз не получилось позагорать на Средиземном море, почему бы тогда вдоволь не наесться? Денежки есть – купим и черешню за 400, и свеклу за 150. Как говорится, лучше синица в руке, чем заморский журавль. Ну так вот примерно… Взвесьте мне две свеклы, пожалуйста, пока есть в продаже, сварю борщ, может, в следующий раз еще не скоро придется…

Ника НИКОЛЬСКАЯ.

Фото Андрея ВДОВИНА.