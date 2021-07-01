В мае прошлого года возобновились речные прогулки по . Тогда я подумала, что непременно нужно попутешествовать с детьми, но так и не успела. В этом году, взяв выходной, решила показать старшему сыну прибрежную зону с палубы теплохода.

Сообщалось, что причал расположен у Конгресс-холла «Торатау», но точной геолокации по 2Гису я не нашла. Мы решили охватить всю туристическую часть центра города и начали с площади Салавата Юлаева. Дойдя до смотровой площадки, вдалеке разглядели и причал. Навигатор показывал, что до него около 1,5 км, но поскольку на ближайший рейс не успевали, решили не торопиться. Следующий согласно группе ВКонтакте «Речные прогулки» https://vk.com/progulkiufa отправлялся через час.

Петляя, мы наконец-то дошли до нижней смотровой площадки, которая располагалась как раз под амфитеатром. Дальше спуск не был предусмотрен и, чтобы выйти к дороге, нам надо было подняться до сцены и выйти на улицу Генерал-губернатора Перовского. Но трудности на этом не закончились. Когда выходишь на парковку и спускаешься по вышеуказанной улице вниз, справа техническая полоса, а слева – тротуар. Пешеходного перехода нет. То есть, человек приехал, оставил машину на парковке и решил пройтись до Набережной пешком, а дорогу перейти негде. Несмотря на недовольство сына, пришлось «перебежать», улучив момент, пока машин нет. Небезопасно!

Миновав Набережную, добрались до причала. До отплытия оставались считанные минуты, а у кассы стояла очередь из 5-6 человек. Заняв очередь, сходили в кафе на воде, где, как оказалось, цены завышены в 2-3 раза – за две пол-литровые бутылки «Бонаквы» оставили 220 рублей, а пачка печенья стоимостью 25 рублей стоила сотню. Все равно купили, так как больше перекусить было негде, видимо, на это и сделан расчет.

Взрослый билет на теплоход – 400 рублей, а для детей и пенсионеров – 350. Бесплатно пройти могут только гости до пяти лет. Мы буквально на бегу запрыгнули на палубу, а работник в спасательном жилете уже закрывал проход на цепь и убрал мостик.

Шагнув на теплоход, подумала, что попала в машину времени: из колонок доносились «Белые розы», «На теплоходе музыка играет…» Атмосфера тоже была аналогичная началу нулевых: сине-голубая палуба, деревянные скамеечки. Видимо, чтобы взять больше пассажиров, посередине поставили стулья, так что свободно разгуливать не получалось.

Не успели отчалить, как на палубе появилась девушка с фотоаппаратом, предлагавшая свои услуги. Магнитик-фотография, который она отдаст в конце прогулки, обойдется в 200 рублей. Желающих немного – практически все фотографируют на телефон, делают селфи, а кто-то даже ведет прямые эфиры с места.

– Живу в Салавате, приехала погостить к сестре, она пригласила покататься на теплоходе, вспомнить молодость. Раньше автомобили были не у всех, а потому были популярны водные путешествия. Помню, после окончания университета мы поехали в Волгоград на большом «Муллануре Вахитове» – увидели все большие и малые города, расположенные на Волге. И каждый год плавали то в Казань, то в Москву... Жаль, что сейчас нет таких экскурсий, – говорит Саима Давлеткильдеева.

Миновав проход у капитанской рубки, переходим к корме. Здесь народу поменьше, зато больше детей. Сын сначала уныло смотрел на прибрежные пейзажи, но вскоре нашел общий язык с двумя мальчишками своего возраста и они принялись что-то бурно обсуждать, не обращая внимания на происходящее вокруг.

– Вот мост, ведущий в Дему, а это пляж, куда мы ходили на прошлой неделе. А вот за лесом микрорайон, который в обиходе называют Цыганская поляна, – пытаюсь я его увлечь, но тщетно.

Что ж, правду говорят, нынешних детей сложно чем-то удивить, а ведь я до сих пор помню, какие неизгладимые впечатления оставила у меня поездка на теплоходе в старинное городище Булгар!..

Вскоре теплоход начал разворачиваться. Сложно было определить, где мы находимся, но геолокация показала, что параллельно улице Академика Гатауллина в Кузнецовском Затоне. По тому же маршруту вернулись обратно и, развернувшись кормой по течению, причалили.

Дождавшись, пока выйдут все пассажиры, я решила поговорить с капитаном, чтобы он немного рассказал о судне.

– Теплоход «Мария» по проекту 544, 1953 года выпуска. Вместимость 40 человек. После долгого простоя в прошлом году отремонтирован в Затоне, – объяснил капитан Владимир Симонов.

Работать здесь начал в прошлом году, когда теплоход должны были отправить в Москву. Из-за пандемии поездку в столицу отложили и, чтобы судно не простаивало, решили возобновить круизы по Белой вокруг Уфы.

– Хоть и плаваю каждый день, но все равно не приедается – с удовольствием поднимаюсь в рубку. Для меня это уже образ жизни, – говорит капитан.

Родился и вырос ни Цыганской поляне, буквально в 20-и метрах от берега и, заглядываясь на проезжающие суда, мечтал, что когда-нибудь встанет за штурвал белоснежного теплохода. После школы отучился на штурмана корабля, но его, готового специалиста, отправили служить не в Амурскую флотилию, как он просил, а в Сухопутные войска. Но все же, отдав два года Родине, вернулся на палубу: сначала в «Башлесе» сплавлял баржи и плоты, а затем в «Газпроме» устроился капитаном.

…Беседу прерывает моторист-рулевой, который напоминает, что пассажиры уже заняли свои места и пора отправляться в очередной рейс. Я же, взяв за руки сына, довольного тем, что удалось подняться в капитанскую рубку и постоять у штурвала, отправляюсь домой.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

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Когда мы поднялись пешком до остановки БГУ, увидели, что отсюда ежедневно курсируют бесплатные автобусы с хэштегом #UFA_FREE_TOUR. Время отправлений: 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40.