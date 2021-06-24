Важные поправки

Вчера, 23 июня прошло завершающее весеннюю сессию заседание Государственного Собрания – Курултая республики, в работе которого принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

Депутаты регионального парламента приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Башкортостана.

– Важнейшим политическим событием прошлого года стало голосование по поправкам в Конституцию России. Подавляющее большинство жителей Башкортостана поддержали эти изменения, – сказал в своем докладе руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. – Сразу после этого стартовала работа по гармонизации действующей Конституции Башкортостана в соответствии с принятыми поправками в основной закон страны.

Указом главы республики была создана специальная Комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию РБ. Поступило более 170 - от жителей и общественных организаций.

По словам Александр Сидякина, все поправки можно разделить на два блока. Первый включает в себя положения, неразрывно связанные с поправками в Конституцию страны. Второй блок – правовые нормы, предложенные Комиссией. Они впервые появляются в Конституции Башкортостана и отражают принципы федерализма.

- Еще в феврале Всемирный курултай башкир направил свои предложения в части сохранения и защиты культурного наследия башкирского и других народов РБ, гарантии изучении госязыков и языков народов РБ, традиционных ценностей. Все они нашли отражения в поправках к Конституции РБ, - прокомментировала в соцсетях заместитель председателя Госсобрания - Курултая РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Ключевые моменты, предложенные общественной организацией гарантируют: минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума по РФ; адресную социальную поддержку, индексацию социальных пособий; особое внимание семейным ценностям, в т.ч. обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Республика сохраняет память предков, поддерживает преемственность и солидарность поколений; защита культурной самобытности всех народов и этнических общностей РБ, гарантия сохранения этнокультурного и языкового многообразия; гарантируется изучение государственных языков и языков народов РБ.

В Конституцию предлагают включить тезис о том, что культура башкирского и других народов, проживающих на территории Башкортостана, является уникальным наследием и охраняется государством. Еще одно важное положение, которое предлагают закрепить в Конституции, гласит, что в республике под особой защитой находятся уникальные природные объекты экологической, культурно-исторической значимости: государственный природный заповедник «Шульган-Таш», природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель», памятники природы гора Куштау, гора Тратау, гора Юрактау и другие природные объекты, включенные в Государственный реестр национального наследия.

Кроме того, проект закона предусматривает норму о том, что Государственное Собрание – Курултай РБ образует Конституционный совет РБ, состав, порядок деятельности и полномочия которого определяются соответствующим законом.

– Предлагаемые изменения в Конституцию Башкортостана направлены на укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью, сохранение культурной самобытности народов республики, защиту исторической правды, – уточнил председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев. – Дети, семейное воспитание провозглашаются приоритетом региональной государственной политики.

Законопроектом уточняются требования к кандидатам на должность главы республики. Устанавливается, что им может быть гражданин России, достигший 30-летнего возраста, постоянно проживающий на территории Российской Федерации и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за пределами нашей страны. Главе республики запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках за пределами России.

Иван Зароков.

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