Пятьдесят три года назад мы пришли в 1 А класс уфимской школы № 1 (ныне лицей). При нас в школьном дворе был установлен гранитный памятник учителям и ученикам, не вернувшимся с Великой Отечественной. Его автор – известный архитектор, заслуженный строитель РБ Михаил Павлович Мазин, по проектам которого построены ДК «Нефтяник», здание Госсобрания РБ, первая уфимская девятиэтажка («Хрусталь») и др. В конце 30-годов он учился в нашей школе, она тогда называлась Образцовой…

Необычна судьба другого известного уфимца Юрия Николаевича Слепова, выпускника первой школы 1941 года. Незадолго до ухода из жизни он поделился своими удивительными воспоминаниями.

- Июнь сорок первого. Я перешел в десятый класс. Наша первая образцовая школа тогда располагалась на улице Красина, в здании нынешней 91-ой гимназии. В сентябре, когда мне стало ясно, что без меня фашистов не разобьют, явился в военкомат, чтобы пойти на фронт добровольцем. Но там завернули: «Подрастешь – придешь!» Тогда мы с закадычным приятелем Мишкой Мазиным (он был помладше, а забегая вперед, скажу: нашей дружбе - 80 лет!) решили тайком бежать на войну. Сели в проходящий воинский эшелон. Бойцы приняли с удовольствием, вроде как дети полка будем. Доехали до Аксаково, как нас увидел какой-то капитан, отчитал и ссадил с поезда. Пришлось чуть ли не пешком возвращаться в Уфу.

Но от идеи сражаться с врагом он не отказался. Экстерном сдал экзамены за десятый класс и поступил в эвакуированное в Уфу Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. Оно славилось на всю Красную Армию подготовкой высококлассных специалистов, настоящей военной инженерной элиты.

- Почему туда? Я увлекался электротехникой, радио, собрал даже магнитофон, пусть по нынешним меркам и примитивный, но вполне работающий.

После ускоренного обучения юного лейтенанта отправили на фронт. Попал на Калининский…

- Он спас меня, Калининский фронт: там шли позиционные бои – болота, снега не давали развернуться крупномасштабным военным действиям (если южнее, под Сталинград, то вряд ли бы выжил).

Холодно, сыро, тропки узкие. Шаг в сторону - и валенки полны ледяной воды. Болели, бомбежек и обстрелов тоже хватало. Но и мы сбивали. Моим первым самолетом был немецкий бомбардировщик «Дорнье-317»…

Всего на счету моей батареи (это уже когда я стал командиром в 20 лет!) три самолета. Думаете, это мало?? О, сбить самолет – дело непростое! Нужно точно рассчитать точку его встречи со снарядом. Есть специальные таблицы, которые уже скоро я запомнил наизусть. А в конце войны поступило электронное оборудование по ленд-лизу, и дело пошло еще быстрее.

Победу встретил на 3 Белорусском фронте, под Кёнигсбергом. 9 мая в четыре часа утра в дверь землянки кто-то постучал. Я отозвался, но пистолет на всякий случай достал. В землянку вбежал радист: «Комбат, победа!» Я не поверил. «Да только что передали, - кричит он, - Германия капитулировала!» Ох, и шум тут начался! Палили в воздух, кричали, обнимались…

Юрий Николаевич вспоминал, а глаза его счастливо блестели. Сколько же было радости тогда, в сорок пятом, что не расплескалась она с тех далеких пор!

На полке у изголовья стояла фотография – кадр из известного фильма «Они сражались за Родину». Эту кинокартину наш фронтовик уважал особенно - за правдивость и жизненную игру актеров. С одним из них, всенародно любимым Юрием Никулиным, судьба однажды свела на дорогах войны. Трудно поверить, но это так.

- С Юрием Никулиным мы были «соседями», наши части воевали рядом. Как-то, уже в конце войны, нас немцы поприжали. Окруженные, они пошли на прорыв. Так Никулин в одиночку смог отбить эту атаку. Можно сказать, почти на моих глазах.

Машина, что возила его тяжелое орудие, на мине подорвалась. Никулина временно оставили у моста с пушкой, а вся батарея ушла вперед. Там рядом дом стоял, на чердаке много было книг, журналов, он их вниз стащил, хозяйка разрешила. Только было освоился, как на той стороне реки показались немецкие танки. На мост, значит, стали заходить. Он не растерялся, развернул орудие и ударил прямой наводкой. А женщина – хозяйка дома с двумя малыми сыновьями помогала снаряды подносить, тяжелые они были, под 60 кг. Первый танк он поджег прямо на мосту и закупорил его. И начал остальные расстреливать. А тут и мы подскочили, наша батарея…

Это сегодня легко рассказывать, а тогда было совсем нерадостно. Но принцип жизни был такой: сейчас живой – ну и слава богу. Через час не будет – значит так положено.

Полный кавалер ордена Отечественной войны (I и II степени), Юрий Николаевич после войны окончил Московский нефтяной институт (ныне РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина). Неожиданно стал атомщиком - работал по разработке использования точечных ядерных зарядов в мирных целях, награжден золотой медалью ВДНХ СССР. Мирный атом использовался для выявления залежей полезных ископаемых, создания подземных емкостей и хранилищ - запаса нефти и газа, при дроблении руды.

- Говорите, что опасно? Не опаснее электричества! Важно все правильно рассчитать…

Мы беседовали с Юрием Николаевичем, и его словечки, шутливая интонация речи напоминали мне моего деда, тоже фронтовика. Потрясающая сила воли, жизнестойкость, оптимизм отличали это удивительное поколение. Поколение победителей.

Елена КАТКОВА.

На фото Юрий Слепов.