Долгожданный подарок

9 июня Дому-музею С.Т. Аксакова презентован новый экспонат – скульптура Сережи Багрова, главного героя книги Детские годы Багрова внука», которого писатель срисовал с самого себя.

Почти три десятилетия Дом-музей С.Т. Аксакова разносторонне и творчески сотрудничает с Уфимским государственным институтом искусств. В 1992 году профессор института Светлана Хамидуллина, возглавлявшая в те годы и Фонд культуры нашей республики, посчитала важным подарить только что открывшемуся музею фортепиано для проведения музыкальных программ. И на незабываемом вечере «Уфимские басы» в Голубой гостиной выступили студенты вуза братья Абдразаковы. Доцент института и председатель Союза художников РБ Николай Калинушкин много лет являлся активным членом Аксаковской студенческой экспертной комиссии. В 2000 году он задумал изваять и подарить музею скульптурную композицию, изображающую Сережу Аксакова с удочкой и его любимую собаку Сурку. Сотрудники музея горячо поддержали это предложение, передав мастеру необходимый изобразительный материал, однако безвременный уход Николая Александровича не позволил осуществить этот интересный проект.

Прошло почти два десятилетия, когда замысел учителя смог воплотить его любимый студент, ныне преподаватель отделения скульптуры, заслуженный художник РБ Владимир Лобанов, а исполнил работу Евгений Теличко, его талантливый ученик, студент 5 курса института.

Евгений Теличко работал над образом литературного героя Сережи Багрова (так назвал себя в автобиографическом воспоминании С.Т. Аксаков) около года, внимательно перечитывая страницы знаменитой книги, изучая по репродукциям старинных картин детский костюм начала ХIХ века. По размеру, а высота ее достигает почти 50 см, такие скульптуры называются «станковыми». Отлита она из легкого и прочного современного материала – пластика, тонированного под бронзу.

Было решено подарить скульптурную композицию в запоминающуюся дату – День города. Это особый повод для уфимцев делающих добрые дела на благо и процветание родной столицы.

Галина Иванова, хранитель Дома-музея С.Т. Аксакова.

Фото Риты Ишниязовой.