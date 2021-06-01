«Спартаку» нужен скалодром

Спортшкола олимпийского резерва «Спартак» - одна из старейших в Уфе. Здесь занимаются акробатикой, акробатическим рок-н-роллом, художественной гимнастикой, стрельбой из лука и настольным теннисом. А с 1999 года, когда спортшкола получила в аренду тренажерный комплекс

«Искусственная скала» по ул. Султанова, 24/1, здесь увлеклись еще и скалолазанием.

Тренировать спортсменов стала заслуженный тренер РФ, а ныне – представитель Башкортостана в Федерации скалолазания страны, Любовь Степанова.

- Это современный вид спорта и, что немаловажно, экстремальный, с известной долей риска. Чтобы добиться успеха, нужно обладать отличной координацией и побороть страх высоты. Что и привлекает подростков. В то же время при современной комплектации мы гарантируем 100-процентную безопасность. Спортсмены не обдерут руки, спускаются медленно, на автостраховке. Еще крайне важно, что он развивает всесторонне: действуют все мышцы тела, в том числе и пресс и спина, особенно, когда работаешь на потолке. А еще нужно быстро принимать решение – какой путь выбрать, я бы сказала, молниеносно, когда работаешь на скорость, - считает она.

Этой весной на первенстве Европы у башкирских скалолазов оказалось больше всего медалей (три бронзовые), из 10 у сборной России. А Артем Хабибуллин в упорной борьбе завоевал серебряную медаль чемпионата России в дисциплине «скорость».

С 1 по 5 мая Пермь принимала первенство Европы. В числе призеров была воспитанница «Спартака» Полина Федорова, выступавшая среди девушек 14-15 лет. А Никита Невзоров стал вторым среди юниоров в боулдеринге на всероссийских соревнованиях в Одинцово. В спину нашим юным спортсменам дышат белоречане – там тоже сильная школа и к тому же есть отличный скалодром.

В самом деле победы этих юношей и девушек дорогого стоят, а конкуренция невероятная, но, к сожалению, у наших спортсменов нет достойных условий тренироваться.

- Надеемся, что скалодром Международных детских игр передадут СШОР «Спартак», ведь Уфа - единственный город, где есть ведущие скалолазы-скоростники, но нет 15-метрового эталонного скалодрома. Нам приходится тренироваться на 12 метрах, - говорит Любовь Александровна. – Прекрасные скоростные площадки есть в Тюмени, Перми, Воронеже, Челябинске, но не у нас. При таком положении дел трудно идти на рекорды. Тем не менее мы держим планку первенства и решили отправить на Олимпийские игры-2024 в Париж Хабибуллина.

Вчера на первенство России в Воронеж выехали перспективные юные скалолазы – 10 - 13 лет. А Артем Хабибуллин в июле отправится в Швейцарию на Кубок мира. Пожелаем нашим ребятам побед!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.