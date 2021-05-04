Та ли ты, Антоновка?

В мае дачников в городе не удержать – рвутся на садовые участки копать, сажать, мечтая о новом чудесном сорте яблок или слив. По дороге на «фазенду» они часто заглядывают на стихийные торговые точки по продаже саженцев. Здесь настоящий клондайк садоводов, но обычно они покупают посадочный материал второпях (надо скорее выехать из города, пока на дороге нет пробок!), поэтому торговля идет быстро, покупатели не спрашивают откуда растения, приживутся ли в нашей климатической зоне.

Часто дачников, особенно пожилого возраста, привлекают красивые этикетки, сочные названия сортов. Понравилось внешне - купил. Только вот не всегда желаемое становится реальностью. Мы прошлись по стихийным рынкам (обычно они располагаются возле торговых центров), присмотрелись к сезонному товару. Молодые деревца и кустарники выстроены рядами: здесь есть все, что пожелает душа садовода - яблони, груши, сливы, малина, смородина, вишня… А уж названия от знакомых Антоновки и Белого налива до самых экзотических.

Среди продавцов из нашего региона - Чишминского питомника, Уфимского опытного хозяйства нередко встретишь и заезжих «купцов» из южных регионов. Мы подошли к одному из них.

- Берите грушу, отличный сорт, – рекламирует он свой товар. Мы заинтересовались, попросили сертификат, чтобы узнать, откуда родом саженец. Продавец тут же потерял к нам интерес, а на повторную настойчивую просьбу ответил, что сертификат у хозяина, а он только продавец. Что-то здесь не так. В чем подвох?

- Дело не в том, что такие саженцы плохи, но они не приживутся у нас, - поясняет кандидат биологических наук руководитель испытательного центра ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» Константин Китаев. - Более того, у продавцов, не имеющих или не желающих предъявить сертификат, можно и вовсе купить «кота в мешке». Вы покупаете яблоню, а вырастет груша, или мечтаете о черной смородине, а окажется… белая. Да это полбеды! Не занести бы на свой участок бактерии и вирусы.

Вместе с биологом мы прошлись по торговому ряду. Для примера он указал на небольшое деревце.

- Посмотрите на его рост. Трехлетка, а выросла почти до двух метров, что в наших условиях невозможно. Максимум будет чуть больше метра. И вряд ли эта «Антоновка», которую явно привезли с юга, переживет суровую башкирскую зиму. К тому же, если вы ее приобретете, то это не только выкинутые на ветер деньги, но еще и вероятность заражения вредителями уже посаженных здоровых растений на вашем участке.

Услышав вердикт своей «антоновке», продавец, бойко до того торговавший, затих и скромно отошел в сторонку. Но, к сожалению, затишье недолгое. Покупатели все равно шли и присматривались, и нам остается лишь дать дачникам свои советы. Прежде всего, не торопиться с покупкой саженцев, не узнав, откуда растение, и есть ли у продавца сопроводительные документы на товар. Не стоит забывать, что для кого-то такая продажа - солидный навар, быстрые деньги, и такие дельцы не хотят утруждать себя ни документацией, ни вопросами здоровья своих саженцев. При выборе посадочного материала обязательно обратите внимание на корневую систему, она должна быть крепкая, У привозных сортов корни маленькие, щупленькие, не больше 10-12 сантиметров, а должны быть 20-25 с мелкими корешками.

Нужно помнить и о том, что все высокие деревца, как правило, приехали с юга.

Оптимальная высота саженца – до полутора метров. Если дерево двухлетнее, у него обязательно должны быть боковые побеги.

Если прислушаться к этим рекомендациям, то вы можете рассчитывать, что ваши яблоньки и груши приживутся и дадут в будущем хороший урожай!

Лилия ЗИМИНА.