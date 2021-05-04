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Танцуем все танцы мира…

Автор: cmanager от Сегодня, 09:23

Танцуем все танцы мира… …Плещутся волны озера,  страшно входить в воду, но еще страшнее плен! Семь пленниц, семь сестер с порезанными ступнями, посыпанными мелко искрошенным конским волосом, едва переступая, входят в темный омут. Только одна из них доберется до противоположного берега. Так гласит  башкирская легенда. И кто не знает знаменитый на весь мир танец «Семь девушек»? Его  великолепно исполняет  Государственный академический ансамбль имени Файзи Гаскарова, и эту постановку зрители всегда  встречают бурей оваций. Так благодаря  гениальному танцу живет легенда и память о свободолюбивых башкирских красавицах. 

В репертуаре ансамбля таких хореографических композиций,   наполненных эмоциями, интересным сюжетом  - множество.  Неудивительно, что артистов коллектива, который много гастролирует, везде встречают как родных: ждут, знают. Ныне  гаскаровцы  начали  большое турне  по  городам Крыма. Артисты  выступят в Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Белогорске и   покажут   известные танцы - «Цветущий курай», «Зарифа»,  «Молодость Башкортостана», «Беркутистан», а также  программу «Танцы народов мира», удостоенную звания «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов» в Париже. Удивительный факт: гаскаровцы успевают не только  гастролировать, но и ставить новые танцы,  восстанавливать свои прежние звездные номера и давать большие концерты.

- Несмотря на перерыв в выступлениях из-за пандемии,  мы продолжали работать: проводили мастер-классы онлайн, подготовили несколько премьер. Благодаря высокой оценке  нашего творчества, данной нам Росконцертом, нас поддержали на федеральном уровне. Мы успешно гастролировали по Приволжскому региону и Северному Кавказу, - говорит директор  ансамбля Алмаз Саетов.

- Нам нельзя без зрителя, и даже, когда случалось, что зал был только наполовину заполнен  (ограничения из-за пандемии), чувствовали поддержку и положительную энергетику. И – буквально осязаем - публика  по нам соскучилась! Несмотря ни на что,  мы всегда  в форме, -  подчеркнула  народная артистка республики, творческий руководитель ансамбля Гузель Апсатарова.

В репертуаре гаскаровцев постоянно появляется что-то новое. Среди  недавних постановок  –  композиция «Русь» Алексея Шишкина. Премьера имела ошеломительный успех. Это номер со сложными хореографическими рисунками. Балетмейстер обратился к истории княжеской Руси, с ее ратными подвигами, боярской роскошью, остроумием и жизнерадостностью простого люда — получилось танцевальное сказание.


Еще одна премьера сезона - черкесский танец «Адыгский удж» в постановке Аслана Хаджаева, художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля  «Нальмэс». Это единственный у адыгов танец, где мужчина может взять за руку девушку.  Ко Дню Победы  гаскаровцы поставили хореографическую  композицию «Три поколения» и смогли найти такие идеи и решения, что  она никого не оставляет  равнодушным, в ней много эмоций, красок и, главное, торжество добра и света.         

Как  заметили гаскаровцы, из своих поездок они  часто привозят новые идеи. Так появился в репертуаре вьетнамский танец, недавно поставили мордовский.

Каждая постановка  - огромный труд. Продумывается все: музыка, костюмы, а они, заметим, настоящий шедевр. Артисты не просто танцуют - живут на сцене. Когда ансамбль вернется из гастролей,  вплотную начнется подготовка к грандиозному событию - Фольклориаде, и нет сомнений, что наш коллектив  будет яркой  звездой в созвездии талантов со всех континентов. 

Лилия ЗИМИНА. 

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Категория: Четверг

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