Танцуем все танцы мира…

…Плещутся волны озера, страшно входить в воду, но еще страшнее плен! Семь пленниц, семь сестер с порезанными ступнями, посыпанными мелко искрошенным конским волосом, едва переступая, входят в темный омут. Только одна из них доберется до противоположного берега. Так гласит башкирская легенда. И кто не знает знаменитый на весь мир танец «Семь девушек»? Его великолепно исполняет Государственный академический ансамбль имени Файзи Гаскарова, и эту постановку зрители всегда встречают бурей оваций. Так благодаря гениальному танцу живет легенда и память о свободолюбивых башкирских красавицах.

В репертуаре ансамбля таких хореографических композиций, наполненных эмоциями, интересным сюжетом - множество. Неудивительно, что артистов коллектива, который много гастролирует, везде встречают как родных: ждут, знают. Ныне гаскаровцы начали большое турне по городам Крыма. Артисты выступят в Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Белогорске и покажут известные танцы - «Цветущий курай», «Зарифа», «Молодость Башкортостана», «Беркутистан», а также программу «Танцы народов мира», удостоенную звания «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов» в Париже. Удивительный факт: гаскаровцы успевают не только гастролировать, но и ставить новые танцы, восстанавливать свои прежние звездные номера и давать большие концерты.

- Несмотря на перерыв в выступлениях из-за пандемии, мы продолжали работать: проводили мастер-классы онлайн, подготовили несколько премьер. Благодаря высокой оценке нашего творчества, данной нам Росконцертом, нас поддержали на федеральном уровне. Мы успешно гастролировали по Приволжскому региону и Северному Кавказу, - говорит директор ансамбля Алмаз Саетов.

- Нам нельзя без зрителя, и даже, когда случалось, что зал был только наполовину заполнен (ограничения из-за пандемии), чувствовали поддержку и положительную энергетику. И – буквально осязаем - публика по нам соскучилась! Несмотря ни на что, мы всегда в форме, - подчеркнула народная артистка республики, творческий руководитель ансамбля Гузель Апсатарова.

В репертуаре гаскаровцев постоянно появляется что-то новое. Среди недавних постановок – композиция «Русь» Алексея Шишкина. Премьера имела ошеломительный успех. Это номер со сложными хореографическими рисунками. Балетмейстер обратился к истории княжеской Руси, с ее ратными подвигами, боярской роскошью, остроумием и жизнерадостностью простого люда — получилось танцевальное сказание.



Еще одна премьера сезона - черкесский танец «Адыгский удж» в постановке Аслана Хаджаева, художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля «Нальмэс». Это единственный у адыгов танец, где мужчина может взять за руку девушку. Ко Дню Победы гаскаровцы поставили хореографическую композицию «Три поколения» и смогли найти такие идеи и решения, что она никого не оставляет равнодушным, в ней много эмоций, красок и, главное, торжество добра и света.

Как заметили гаскаровцы, из своих поездок они часто привозят новые идеи. Так появился в репертуаре вьетнамский танец, недавно поставили мордовский.

Каждая постановка - огромный труд. Продумывается все: музыка, костюмы, а они, заметим, настоящий шедевр. Артисты не просто танцуют - живут на сцене. Когда ансамбль вернется из гастролей, вплотную начнется подготовка к грандиозному событию - Фольклориаде, и нет сомнений, что наш коллектив будет яркой звездой в созвездии талантов со всех континентов.

Лилия ЗИМИНА.