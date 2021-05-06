Подъем по звонку, обед по расписанию

Сколько раз, проезжая по улице Ахметова в Затоне, я с любопытством разглядывала белое пятиэтажное здание, что находится на остановке «Речное училище». А теперь мне представилась возможность заглянуть внутрь, пройтись по этажам и познакомиться с обитателями.

Оказалось, что это общежитие курсантов Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, представляющее собой воображаемый корабль. Проходная здесь – пункт КПП, комнаты – кубрики, на этажах размещаются роты, а на завтрак, обед и ужин ходят в камбуз.

– Наше общежитие казарменного типа, мы строго соблюдаем дисциплину и распорядок дня. Подъем по звонку, затем зарядка, завтрак, уборка в комнате, построение и учеба. С девяти до одиннадцати вечера курсанты должны находиться в расположении роты, готовиться к предстоящему дню. Хорошо развита система самоуправления. За порядком в группах и ротах следят старшины, и их помощники. Кроме того, имеется совет общежития, воспитатели, начальник организационно-строевого отдела. Однако сегодня коридоры пустые: многие ребята разъехались по домам на выходные. Остались лишь первокурсники, и те после занятий уедут, вводит в курс, встретив нас, директор филиала Фарида Ахмадеева, прежде чем проводить в здание.

– Какова история общежития?

– Здание сдали в эксплуатацию в 1972 году. В общежитие раньше девушек не заселяли, а юноши, наоборот, независимо от того, приезжие или из Уфы, должны были жить здесь. Даже чтобы перейти через дорогу в Затоне, им требовалось оформить увольнение. А его давали только тем, кто учился без двоек. Сейчас порядки изменились.

…Заходим внутрь здания. Оно коридорного типа. У входа, кроме сотрудников службы безопасности, по два дневальных обеспечивают пропускной режим.

– Однажды произошел такой случай. Позвонила взволнованная мама и говорит, что сын целые сутки не выходит на связь, потерялся на каком-то дежурстве. Пришлось разъяснить, что и дежурная и вахтенная служба утверждены уставом, – рассказывает Фарида Шариповна.

На первом этаже учебные, административные кабинеты. На втором-пятом – кубрики. В каждой роте есть санузел, умывальная, комната отдыха, где курсанты готовят домашнее задание, смотрят телевизор. До девяти вечера работает компьютерный зал на 11 посадочных мест, оргтехника.

По пустынному лестничному пролету поднимаемся на четвертый этаж, и тут тишину внезапно разрушает голос рапортующего.

– Смирно! За время дежурства происшествий не было! –доложил, увидев заместителя директора Альбину Акбашеву, курсант 1 года Тимур Гильмутдинов. Он приехал из Кушнаренковского района. Рассказывает, что решил стать судоводителем, следуя примеру старших братьев Венера и Владислава, которые сейчас работают на танкере, и отца Рифката Ахметова – моряка.

– Труднее всего было привыкнуть жить по режиму, а из плюсов – быстро стал самостоятельным, – говорит Тимур.

– Жить в общежитии экономнее, чем на квартире. Если не ошибаюсь, за полгода мои родители заплатили около 3-4 тысяч рублей, – признается Даниил Гумеров из Стерлитамака. Кстати, профессией заинтересовался в 7 классе, когда начал играть в морскую игру World of Warships.

– С дедовщиной сталкиваетесь?

– Таких проблем сейчас нет. Современная молодежь другая, умеет договариваться, кроме того, ведется профилактическая работа по данному направлению. Сентябрь ежегодно посвящаем сплочению коллектива, первокурсникам. Проводим спортивные, творческие мероприятия. Один из ярких праздников – «Алло, мы ищем таланты!», – поясняет Альбина Галимзяновна.

...На втором этаже живут девочки. Они занимают отдельное крыло в общежитии.

Здесь нас встречает воспитатель Надежда Трофимова. Ее бархатный голос вселяет уверенность и спокойствие.

– Это женская территория. Мальчикам сюда вход воспрещен, они об этом знают и порядок не нарушают. Для общения есть интернет-кафе, библиотека. Если все же смельчаки находятся, их поведение обсуждаем на совете общежития, беседуем с родителями, – рассказывает Надежда Николаевна.

Все девочки по-разному привыкают к общежитию. Одни быстро адаптируются, а другие по полчаса с мамами разговаривают, скучают. Таким стараюсь больше внимания уделить, но и поругать могу.

– Не обижаются?

– Нет, но если сначала всплеск эмоций и бывает, позже они все равно осознают справедливость требований. Да и родители меня поддерживают. С ними я в тесном контакте. За порядком на этаже следят дневальные. В день дежурства они освобождаются от занятий. В их обязанности входит помочь воспитателю с организационными вопросами, а когда курсанты уходят на занятия, помыть в коридоре полы.

В комнатах ничего лишнего. По четыре кровати, стол, тумбы, книжные полки, шкаф для белья. Приносить еду в кубрики нельзя. Завершая экскурсию, проводники поведали также о перспективах развития. В планах ближайших лет – провести в общежитии капитальный ремонт и создать дополнительные жилые комнаты, свободные помещения для этого имеются.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.