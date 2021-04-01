Чтоб свистели свиристели

Весна - время тиньканья синиц, чириканья не только воробьев, но и снегирей, на прощание (кстати, кто их видел?), карканья грачей… Правда, рядом с моим домом стройка, и птиц практически не видно. А знаете ли вы, что в Уфе, кроме знакомых всем голубей, ворон и уток, еще обитают, например, дрозды-рябинники? В парках живет (и даже залетает на проспект Октября) отличный певун и красавец зяблик: грудь и горло коричнево-красноватые, лоб черный, на голове серая шапочка, на темных крыльях яркая белая полоска! (Правда, это все относится к самцам: самочки бледнее.)

Зимородок, когда летит, кажется зеленым, когда сидит - перья переливаются голубым и синим, брюшко - оранжевое, желтое. И это чудо у нас живет (на Теплом озере, в Юматово, Алкино) и даже стало зимовать. А недавно в Инорсе несколько дней ночевала большая стая щеглов! Встречается в Уфе и королек - тот самый, «птичка певчая». А в лесу за моим домом, говорят, можно услышать пение желтой с черным иволги… Все это замечают, изучают, фотографируют как профессиональные орнитологи, так и любители птиц.

- В пределах нашей столицы встречаются и виды, занесенные как в региональную, так и в федеральную Красные книги. Часть из них гнездится в городской черте - например, сапсан. Эти птицы уже несколько лет выводят птенцов на крыше высотного здания банка «Уралсиб», и за ними снова можно будет наблюдать онлайн. Другая часть пересекает столицу во время пролетов (например, орлан-белохвост, большой подорлик, беркут, могильник, обыкновенный осоед, лебедь-кликун, огарь и др.). Также в Уфе встречаются виды, занесённые в Приложение II Красной книги РБ (например, серощекая поганка, большой баклан, серый гусь, лебедь-шипун, гоголь, луток, большой крохаль, серая куропатка, серый журавль, серая неясыть, обыкновенный зимородок, золотистая щурка, седой и трехпалый дятлы, оляпка, обыкновенный ремез). Залетают и очень редкие для республики виды: большая белая цапля, красноносый нырок, орел-карлик, грязовик, большая горлица, - рассказывает кандидат биологических наук, председатель Бюро Центрального совета и секретарь Башкирского отделения Союза охраны птиц России, биолог геопарка GGN «Янган-Тау» Полина Полежанкина. - Чаще всего редких птиц можно наблюдать в парке Победы, на Демском болоте, в окрестностях Шакши (возле рынка «Юлдаш»), рядом с очистными сооружениями на реке Белой.

- Нужно ли подкармливать птиц весной?

- В начале весны диким птицам подкормка ещё необходима, т.к. естественных кормов (ягод, семян, легкодоступных насекомых и проч.) практически не остается.

Кормушки можно сделать самые разные – главное, должна быть крыша и достаточно большие отверстия. Но лучше небольшие: голуби и вороны в подкормке не нуждаются. И подвешивать их нужно на высокие ветки, чтобы кошки не достали. Чем кормить? Только не хлебом и булочками! Мучное очень плохо переваривается, забивает кишечник (у голубей – зоб), и птица может умереть. Универсальный корм – не жареные семечки подсолнуха: это хороший источник энергии. Хороши и тыквенные семечки. Овес, просо (пшено, которое получается из проса, для птиц очень вредно, его можно давать в отваренном виде). Зимой несоленые сало, мясо (небольшие кусочки). Еще можно предложить высушенные ягоды рябины и боярышника, «крылатые» семена клена и ясеня, сушеные кусочки фруктов, орехи (не соленые!), семена арбуза и дыни, шишки и желуди.

Испорченные продукты, залежавшиеся семена и крупы, картофель, бананы, консервы, острое, соленое, жареное давать нельзя! Не стоит покупать семена на точках для садоводов: они могут быть протравлены. Небольшое количество семечек рекомендуется прорастить. Если всходы покроются плесенью, значит, семена были заражены спорами и в пищу птицам не годятся. Макимально полную информацию об этом можно получить на сайте Союза охраны птиц РФ - http://www.rbcu.ru/campaign/445.

Если начали, подкармливать птиц следует регулярно, особенно зимой: они начнут полагаться на вас.

Да, это целая наука. Но зато как приятно, идя по улице, видеть пернатых непосед, слышать их трели!

- Правда ли, что лебеди стали оставаться на зимовку в нашей республике?

- Увеличение встреч с зимующими лебедями-шипунами отмечается с каждым годом.

С 2017 по 2021 год они встречались в Уфе (например, на озере Теплом), а также в Чишминском районе, Давлеканово, Стерлитамаке, Салавате, национальном парке «Башкирия» и не только. С 2015 года Башкирия присоединилась к проведению Всероссийской акции «Серая шейка» по учету зимующих водоплавающих и околоводных птиц. Благодаря распространению информации через сайты Союза охраны птиц России, Русского географического общества в РБ, Атлас птиц Уфы орнитологи ежегодно получают от жителей республики интересные данные.

Водоплавающих птиц гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоемов, поскольку это лишает их мест кормежки. Однако строительство плотин на реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса теплых вод ГРЭС, очистных сооружений больших городов. Зимовке способствует и подкормка со стороны людей.

- Наверное, в городе должно быть больше рябины, боярышника, калины, дикой яблони…

- Их ягоды и плоды жизненно необходимы многим птицам. Ведь существуют даже виды, названия которых говорят об их пищевых предпочтениях (например, дрозд-рябинник). Основными потребителями ягод в наших краях являются, помимо рябинника, другие виды дроздов (белобровик, певчий), свиристель, обыкновенный снегирь. Щуры, большие синицы, воробьи, обыкновенные чечётки и даже сизые голуби тоже не прочь ими полакомиться. В своё время уфимский орнитолог Евгений Викторович Карев посвятил в своей кандидатской диссертации подробно рассмотрел зависимость распределения некоторых видов птиц от наличия на территории города плодово-ягодных насаждений.

Осторожно, стекло!

- Сейчас в моде здания со сплошным остеклением. Создает ли это проблемы пернатым?

- Птицы врезаются в стекла, окна и довольно часто гибнут, - говорит кандидат биологических наук, председатель Башкирского республиканского орнитологического общества Виктор Валуев. - Недавно мне принесли вальдшнепа. Его длинный клюв был сломан у самого основания, мы не смогли его спасти. Представляете, какой силы был удар!

В Уфу прилетают зимовать совы - уральская (длиннохвостая) неясыть и серая неясыть. Почему? Дело в том, что зимой в лесах вокруг города корма очень мало. Мелких птиц съедают кошки. Поэтому совы начинают охотиться в городе. И как-то зимой мне принесли 22 совы. Они тоже погибли, врезавшись в окна.

Дело еще и в том, что Уфа очень разрослась. Если раньше мигрирующие птицы облетали ее, теперь их путь лежит через мегаполис. Примерно миллион погибает во время весенней миграции, и столько же - осенью.

Что можно предпринять? В США на окнах делают специальные наклейки. В Германии выпускают стекла со специальными добавками – они переливаются на солнце. Мы же изобрели устройство, которое также позволяет птицам увидеть стекло. Стоит 3-4 тысячи. Их можно было бы устанавливать по крайней мере на новостройках. Обращались… Пока что это никого не интересует.

Зато мы любим ездить в Европу, прогуливаться по улицам, обсаженным цветами, и слушать пенье и чириканье разнообразного птичьего народа.

- Какие виды пернатых находятся в особой опасности?

- Стало намного меньше грачей и скворцов, - продолжает Виктор Алексеевич. - Вы часто видите их? Раньше весной грачи стаями ходили по свежевскопанным полям, даже картина была «Грач идет за трактором». В каждом дворе был скворечник, и во всех весной появлялись «жильцы». А сейчас? Стаи дикого голубя клинтуха, который, в отличие от сизарей, предпочитают жить не во дворах, а в лесах, когда-то насчитывали миллионы птиц! Теперь стая – это 200-300 птиц.

В городе все деревья облепляли галки и вороны. Когда я был школьником, мы жили на горсовете – окна квартиры выходили на Планетарий. И одна стая птиц летела мимо наших окон минут десять!

Сегодня мы травим клещей и комаров, пользуемся гербицидами и пестицидами, есть множество других причин… Но если исчезают животные – значит, в окружающей среде, и особенно в городе накопилось слишком много негатива и для человека.

Скворец, лебедь или баклан?

С другой стороны, стал часто встречаться лебедь-шипун, реже - лебедь-кликун (он отличается не красным, а желтым клювом). Лебедь - прекрасная птица, но еще и большая, и довольно агрессивная. Он может вытеснять других водоплавающих птиц. Конечно, его нужно продолжать охранять - иначе уничтожат - но и эту проблему надо решать.

В нашей республике начали появляться бакланы - ведь это не только морская, но и речная птица. Когда-то большие стаи жили на Волге. Но они ели рыбу, наносили вред народному хозяйству, и было решено их уничтожить. И что же? Уничтожили, а рыбы больше не стало. Оказалось, помет бакланов полезен для рыбоводства: благодаря ему вода насыщается полезными для мальков микроорганизмами. В природе все находится в равновесии, а мы его постоянно нарушаем.

Также республику осваивает бородатая неясыть, а также горихвостка-чернушка. А ведь раньше восточным краем ее ареала был Днепр! У нас есть серая цапля, стала прилетать и более редкая - белая. В целом для того чтобы освоить новые территории, животным и птицам нужно гораздо меньше времени, чем думали раньше. Но вот, например, серая куропатка и серый журавль по-прежнему под угрозой.

- Каких животных нужно охранять, говорится в Красной книге…

- Вносить в Красную книгу республики и охранять нужно в первую очередь тех животных и птиц, которые исчезают. У нас же, наоборот, есть виды, внесенные в нее, которые размножаются и чувствуют себя неплохо.

Красная книга должна обновляться каждые 10 лет. Но кто будет готовить ее к выпуску в 2024 году? В прошлый раз - в 2015-м - этим занимались ученые из Челябинска. Но это дело специалистов из Башкортостана! Мы, то есть Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий, директором которого я также являюсь, выпускаем журнал «Редкие и исчезающие виды животных и растений в РБ». Однако финансирования не получаем, и журнал на грани закрытия. Что мы тогда сможем сделать? Все это находится в зоне ответственности Министерства природопользования и экологии. Мы обращались туда - безрезультатно.

PS. Всего за все время изучения птиц (начиная с конца XIX в.) в столице было отмечено более 230 видов. Мы создали Атлас птиц Уфы – теперь их видовой состав и распределение в пределах Уфы можно посмотреть на интерактивной карте http://ufabirds.ru. За 5 лет сбора данных встречен 201 вид пернатых, постоянно поступают новые сведения. Поделиться информацией может любой желающий: контакты координаторов указаны на сайте. Печатный вариант Атласа птиц Уфы планируется выпустить в свет в 2022 г.

Екатерина КЛИМОВИЧ.