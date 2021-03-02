Бизнес в новом формате

Около трети жителей Уфы работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, и состояние предпринимательства в серьезной степени определяет экономическое и социальное благополучие города. О нынешней ситуации в этой сфере и перспективах ее развития наш разговор с заместителем председателя Общественной палаты Уфы, председателем Совета городского Союза предпринимателей Ольгой Одиноковой.

- Распространение COVID-19 стало очередной проверкой на прочность практически для всех…

- Наша страна переживала кризис не раз, но с таким мы еще не сталкивались. Из-за пандемии многие предприниматели вынуждены были остановить бизнес на неопределенное время, но при этом продолжать обеспечивать зарплатой своих сотрудников. Это стало большим потрясением. Бизнес попал в условия, когда нужно пересидеть на старых запасах и потом выйти и начать как-то работать либо найти новые возможности своего применения. Кто-то смог это осуществить. Например, многие кафе стали организовывать доставку на дом. Мои знакомые предприниматели, открывшие пиццерию, переключились на доставку, и их производство увеличилось. К сожалению, быстро перестроить технологию работы смогли не все. Многие, у кого не было идей на новый бизнес, каких-то технологий, просто потерялись.

Эпидемия коронавирусной инфекции внесла коррективы практически во все сферы: из-за сокращения спроса, простоя, нарушения цепочек поставок. Но наиболее пострадали отрасли, где имеют место тесные контакты между людьми: сферы услуг и развлечений (общественное питание, кинотеатры), туризма, также предприятия, зависимые от зарубежных комплектующих.

- Какие сферы пострадали меньше?

- Фармацевтика, продуктовый ритейл, ряд промышленных производств, горнодобывающая и химическая отрасли пострадали в меньшей степени. А сфере телекоммуникаций, IT-технологий и онлайн-образования кризис дал импульс к развитию.

Хорошая тенденция наблюдается в строительном бизнесе. Граждане охотнее стали переезжать из городских квартир в частное жилище. В пандемию многие переключили свое внимание на быт, кто-то начал делать ремонт. Возводится много жилья, на стройплощадках даже не хватает людей.

Важно, чтобы хоть какие-то отрасли поднимались, и они подтянут за собой другие.

- Ваше предприятие предоставляет людям правовую информацию. Что изменили вы в своей работе?

- Одной из первостепенных задач в период пандемии стало своевременное, актуальное информирование членов Общественной палаты Уфы, субъектов малого и среднего бизнеса и всех заинтересованных в правовой информации, поскольку изменения, постановления и указы выходили еженедельно, ежедневно, ежечасно и касались каждого жителя города. Особенно сложно было на начальном этапе, когда мы все чувствовали неопределенность в новых условиях. Остро стоял вопрос по сохранению занятости рабочих мест и выплате зарплаты, переходу на дистанционную работу. Мы проводили бесплатные семинары, освещавшие работу с кадрами, способы взаимодействия, оформление сотрудников.

Нужно было очень быстро ориентироваться и ориентировать в этом потоке, поэтому никак не могли уйти на вынужденные каникулы. Мы перестроились на дистанционный режим сопровождения клиентов. Нарастили кадры программистов, чтобы писать системы, позволяющие работать и руководить удаленно.

Те же изменения произошли в нашей образовательной деятельности, как и у многих других образовательных организаций. Вместо очных занятий научились предоставлять онлайн-доступы. Конечно же, для предпринимателей остаются актуальными вопросы: как в таких условиях найти клиентов, как донести до них, что нужно посетить онлайн именно такой-то семинар или мероприятие. И этому пришлось обучаться всему предпринимательскому сообществу. Мы учились смотреть в новое будущее, ведь то, что случилось, может повториться. И если говорить о плюсах, которые принесла эта ситуация, то все задумались о том, что есть другие технологии, есть другие возможности, и их нужно искать и осваивать.

- Получается, что в сфере предпринимательства вынужденно произошли изменения, которых раньше никогда не было?

- Если работать в привычном режиме нельзя, альтернатива - дистанционное взаимодействие. Бизнес шел к этой цифровизации, более технологичным режимам работы несколько лет. За последний год сильно поменялись методы ведения бизнеса. Многие ушли в онлайн, на интернет-продвижение товаров и услуг. Наша цель, которую мы воплощаем, – показывать людям некие пути и возможности перестройки на конкретных примерах.

Если до кризиса мы говорили об увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, то сейчас необходимо поддержание действующих, куда двигаться дальше, в каком направлении.

- На какую поддержку могут рассчитывать местные бизнесмены?

- Союз предпринимателей Уфы ведет консультационно-разъяснительную работу, регулярно организует и проводит вебинары по всем вопросам ведения и сохранения бизнеса: поиск новых ниш, форм и методов работы, как организовать работу на удаленке, как настроить CRM-системы для контроля производственных процессов, расширение географии, развитие самозанятости, инструментов наставничества, изучение текущей ситуации, чтобы «заглянуть» в будущее для переформатирования действующего бизнеса.

Нужно отметить, что предприниматели при финансовой возможности оказывали помощь врачам, социально незащищённым гражданам, пожилым, малообеспеченным семьям, а также привлекали к благотворительности других.

Важными были и встречи в режиме онлайн для поддержания духа, чтобы почувствовать плечо друг друга. Продолжали реализовывать проекты дополнительного образования детей и подростков в сфере бизнеса и профориентации.

- В трудный период предпринимателям оказывалась поддержка и на федеральном, и на республиканском уровнях…

- Как всегда невозможно помочь всем, никаких денег не хватит. Мне кажется, в такие периоды было бы правильным снижать налоги для всех, дав возможность предприятиям подниматься. И кое-что здесь было сделано. На федеральном уровне снизили ставку по страховым взносам с 30 до 15 % для малых и средних предприятий.

В республике приняты три пакета дополнительных мер поддержки по повышению устойчивости экономики Башкортостана. Рада, что помощью были охвачены хотя бы некоторые сферы бизнеса, в частности туристический. С другой стороны, кто поедет в тур, если нет возможности зарабатывать. Новая действенная мера поддержки – льготное кредитование, предназначенное для наиболее пострадавших. Продлили налоговые каникулы для малого и среднего предпринимательства, обнулили единый сельскохозяйственный налог.

- После выхода из изоляции удалось вернуться к привычной жизни и работе?

- Нужно отметить, что предприниматели еще не до конца оправились после кризиса 2014 года, а здесь новая история. После случившегося многие уже не могут инвестироваться во что-то, как прежде. Кроме того, у покупателей и клиентов возникли другие ценности и видение того, что им сейчас нужно, снижается покупательский спрос. Каждый такой кризис изменяет потребности населения. В прошлый кризис, например, сократилось количество салонов «Мерседеса». Граница обеспеченности сдвигается вниз, и, соответственно, бизнесу приходится перестраивать предложение под новые реалии. Надо понимать, что скорее всего ситуация нестабильности сохраниться, нужно уметь еще быстрее изменяться, подниматься, мобилизоваться, быть гибкими.

- Некоторые предприниматели вообще остались не у дел, как и все те граждане, которые столкнулись с безработицей. Есть ли здесь решение?

- Рынок труда также должен стать более мобильным. Не так давно я возглавила Региональное агентство развития квалификаций, это координационный методологический центр. Он некоммерческий, его задача - объединить все стороны, которые влияют на рынок труда. Это и работодатели, и работники, и образовательные учреждения, и министерства, и муниципальные органы. В этой системе задействовано много сфер и много вопросов. Есть разрыв между спросом и предложением вакансий: вроде и безработных много, но и вакансий хватает. Часть квалификаций устарела, но появились новые и их нужно описать, они должны попасть в справочник квалификаций. Эта система вовлекает практически все общество. Цель данного проекта - выпускать нужные кадры, в нужный момент, нужной квалификации, чтобы они были трудоустроены в своем регионе.

Тема очень важна для всех участников рынка труда, и предстоит большая работа в этой области.

Татьяна Шангина.