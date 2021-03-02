«Никто, кроме нас»

«Если хочешь, чтобы было хорошо, сделай это сам» - такого девиза придерживаются жильцы дома по проспекту Октября, 24/1. В совет дома входят молодые, инициативные люди, руководит его работой Екатерина Исмайлова. Два года назад она была признана лучшим председателем МКД в Уфе.

- Возглавляю совет с 2017 года. Сначала старшей по дому была моя мама, я ей помогала в некоторых вопросах, постепенно втянулась, начала вникать в тонкости такого непростого дела, как содержание многоквартирного дома. Да и сама по себе не могу пройти мимо бардака, - говорит Екатерина.

За это время жильцам удалось решить самую острую проблему – отсутствие парковочных мест. В 2018 году по программе поддержки местных инициатив на условиях софинансирования на пустыре появилась площадка для автомобилей.

- Теперь здесь могут парковаться 30 машин: мест хватает не только для транспортных средств жильцов, но и даже гостям. На этом мы не остановились: установили шлагбаум, своими силами обустроили современное освещение, установили видеонаблюдение.

Во дворе– хоккейная площадка, где ребятня без устали гоняет шайбу. Минувшей осенью отремонтировали борта, натянули сетку. Вместе с Екатериной проходим в подъезд: на полу уложена аккуратная плитка, чистые окна, а подоконники заставлены комнатными цветами. Одним словом, кругом чистота и порядок.

- Вы попали в программу ремонта подъездов?- уверенно спрашиваю я.

- К сожалению, пока нет. Все, что сделано – собственными силами. Собираю деньги с жильцов, и постепенно укладываем плитку. В год - по один-два этажа. Больше не получается, слишком накладно. Все отчеты по средствам выкладываю в группу дома в «Вконтакте», также у нас есть свой чат в вацапе.

Про группу дома стоит сказать отдельно. Здесь Екатерина еженедельно размещает актуальную информацию, отчеты о выполненных работах, объявления и разъяснения, фото с мероприятий.

- Самое сложное - активизировать жильцов, заинтересовать их в участии в жизни дома. Когда люди видят результат, начинают помогать, откликаются на просьбы. В доме 60 квартир, с одной стороны это хорошо – почти каждого знаешь в лицо, с другой – меньше денег собирается по статье «Содержание», больше нагрузка при программах, где требуется софинансирование, - разъясняет Екатерина.

А хлопот хватает. Вот в подвале покрасили зимнюю велопарковку, установили над ней светодиодный светильник, теперь жильцы могут здесь хранить свой двухколесный транспорт.

- Переделали крыльцо, для нас это - огромная работа с закупом материала, поиском рабочих, ушла куча времени и сил, но результат радует. Также подняли бордюры. В течение года писали обращения, но сделать этот вид работ по гарантии не получилось – справились собственными силами. В серверную установили освещение, ранее пользовались настольной лампой, было крайне неудобно, - перечисляет Екатерина.

Образ хрупкой девушки ну никак не ассоциируется у меня с ролью старшей дома.

- Это устаревшее представление, сегодня в домкомы все чаще идут молодые и инициативные, нужно владеть современными технологиями, вести соцсети, проходить онлайн-обучение, разбираться в законодательстве.

- Какие работы намечены на этот год?

- По планам, сформированным на 2021-й, большое и очень ожидаемое для нас событие – резиновое покрытие на детской площадке, оно появится весной, средства выделили без софинансирования, что очень круто! Провели два общих собрания по участию в программе поддержки местных инициатив (ППМИ-2021). Очень надеюсь, что выиграем конкурс, и нам установят новые опоры освещения. Также запланирована замена почти всех стоячных вентилей.

- Вопрос, который напрашивается сам собой: «А зачем это нужно лично вам»?

- А в ЖКХ, как в десанте: «Никто, кроме нас». Только мы сами можем изменить ситуацию, а не ворчать и требовать, ежедневно видя обшарпанные стены в подъезде, мусор и грязь во дворе. Часто бывает, когда поливаем наши клумбы, подойдёт незнакомый прохожий и скажет: «Так приятно проходить по вашему двору, он такой ухоженный, спасибо вам», и сразу так тепло на душе становится. Цветы на лестничной площадке никого не оставляют равнодушным, даже доставщики суши отмечают, что это самый красивый подъезд, какой они видели.

Альфия Ибрагимова.