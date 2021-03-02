«Случайные люди здесь не задерживаются»

Сегодня отмечается Всемирный день почки. Патология этого органа может стать большой проблемой как для пациента, так и для его близких. Выявление его на поздних стадиях серьезно влияет на работоспособность и качество жизни, поэтому в этот день, прежде всего, рассказывают о профилактике хронической почечной недостаточности. Главный внештатный трансплантолог Минздрава РБ, заведующий отделением трансплантации органов РКБ им. Г.Г. Куватова Рифат Нуриахметов несет очень важную миссию – спасает жизни при самом тяжелом течении болезни. Сегодня его рабочий день начался с шести часов утра. Вначале серьезнейшая операция по пересадке печени, затем – еще две, по пересадке почки. В результате трагического случая погиб человек, но его органы пошли на спасение других жизней. О донорстве и профилактике заболевания – наш разговор.

- Рифат Рамзилович, ежегодно в рамках Всемирного дня почки проходит целый ряд мероприятий, расскажите, что запланировано на этот раз?

- В субботу 13 марта в 13 часов в ТЦ «Мега» состоится акция по профилактике заболевания почек. Организаторами выступили Общественная палата РБ, Минздрав РБ, Межрегиональная общественная организация «Нефро-лига», волонтерский центр БГМУ.

- С «Нефро-лигой» вы тесно взаимодействуете, расскажите о ней.

- Это очень активная общественная организация, объединяющая пациентов с пересаженной почкой или же находящихся на гемодиализе. Они проводят конференции, мероприятия, вечера встреч, куда приглашают и докторов. Основная цель сообщества - защита прав и законных интересов пациентов.

Затрагивают жизненно важные вопросы, в том числе и вакцинации пациентов диализа от COVID-19, а также особенности лечения и восстановления от коронавирусной инфекции. Президент «Нефро-лиги» Юрий Кандалов - военный пенсионер Тихоокеанского флота - не просто справился со своей проблемой, но и помогает другим в трудную минуту.

– Рифат Рамзилович, каковы показатели?

- За 2020 год мы произвели 38 пересадок почки. Сердца пересаживаются в Республиканском кардиоцентре, а печень и почки – в РКБ им.Куватова. Также есть центр трансплантации в РДКБ, где в среднем проходит одна трансплантация в год. В листе ожидания донорских почек находится 168 реципиентов. Потребность в органах очень большая.

- И некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии, так что счет идет на дни?

- К сожалению, приходится ожидать органа годами. Менталитет наших граждан таков, что не каждый может подписать соглашение об изъятии органа. Нужно больше рассказывать о донорстве. Эти операции – замечательные, они дают новое качество жизни, продлевают ее. Две женщины с пересаженной почкой родили. Одна живет с донорским органом более 20 лет. Есть люди, которые достаточно долго жили с пересаженной почкой. Потом она перестала функционировать, и пациенты опять вернулись на диализ. Но потом – еще пересадка, и жизнь продолжается.

Но от всей потребности мы закрываем только 10 процентов. Лидером является Испания: там происходит 38 изъятий на один миллион населения, в России - 3,8, в Башкирии – 5,6.

Нужно неустанно и ненавязчиво рассказывать о донорстве, милосердии, что это – нормально. Есть пример европейских стран, той же Испании, Хорватии. Там каждые полчаса идет социальная реклама органного донорства, о нем знает каждый школьник. В Берлине во Всемирный день доноров проводятся акции – идут концерты, из шаров надувают символичные органы, люди заполняют донорские карты. В Европе работу по правильному восприятию донорства начали еще 30 лет назад. Играет свою роль и религия: испанцы - католики, каждое воскресенье ходят в храм, где на дверях написано: «Уходя на небеса – оставляйте органы, здесь, на земле они нужнее».

- И еще, скорее всего, свою лепту вносят киносериалы, которые далеки от действительности?

- У нас любой киносериал считает за должное затронуть эту тему в черном свете. Допустим, пропадает подросток прямо с вокзала, а потом его находят на том же месте с операционным рубцом – мол, вырезали почку. Раньше даже в Центр трансплантации поступали официальные запросы из следственных органов по поводу пропажи в другом регионе. Спрашивают: не поступали ли предложения о трансплантации? Это заблуждение. Рассматривать трансплантацию, когда пропадают люди – из разряда нереального. Донор скрытым не является, информация поступает в районную прокуратуру – о нем уведомляет судебно-медицинский эксперт. Кроме того, мы отчитываемся в Минздрав РБ. У нас замечательный коллектив, все работают самоотверженно. Случайные люди не задерживаются, а лишь те, кто действительно хочет помочь людям. Здесь не каждый выдержит. За обычные врачебные деньги мы выполняем непростую работу.

- У многих возникает вопрос: а не отключат ли меня преждевременно от аппарата искусственного дыхания? Как вы фиксируете смерть мозга?

- Умирают люди в реанимации с инсультом или черепно-мозговой травмой. При этом появляются клинические признаки глубокой комы, когда нет рефлексов. Врачи во всем мире действуют строго по инструкции. Больной находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Давление поддерживается препаратами, сердце пока бьется. Смерть человека – это прежде всего гибель мозга, хотя и сердце может биться. Надо доказать, что мозг умер, и только после прекратить реанимацию. Можно посмотреть – поступает ли кровь к голове при помощи ультразвуковых датчиков или сделать ангиографию (рентген). Но главное – клиника, этим занимаются опытные невропатолог и анестезиолог.

Создается врачебная комиссия, в нее входят зав. реанимацией и приглашенный функциональный специалист. Еще раз проводят все исследования, если клиника в чем-то неубедительна. Нужно доказать, что пациент не двигается, не дышит, не реагирует на свет. Относительно дыхания имеется особый тест по всемирно признанной методике с проверкой газов артериальной крови. Он обязателен для диагностики смерти мозга. По совокупности всех показателей комиссия принимает решение.

- Сколько может «прослужить» пересаженный орган?

- В 95 процентах случаев трансплантации почки наблюдается годичная выживаемость, пятилетняя выживаемость – в 76 процентах. Люди живут обычной, полноценной жизнью, работают. Каждому реципиенту, который находится в листе ожидания, мы проводим типирование, создаем генетический паспорт. Печень более толерантна, требуется лишь совпадение по группе крови и антропометрии донора и реципиента. Пересадка почки – уже рутинная операция, но и она не бывает однотипная, почка бывает с тремя, четырьмя сосудами, с разной архитектоникой, бывают проблемы с сосудами, мочевыводящими путями у самого реципиента… Одним словом, хирургам нужно постоянно учиться.

- Кто может стать донором?

- Закон о трансплантации действовал еще с 1992 года и морально устарел. В новом также предполагается презумпция согласия, но в нем уже имеется реестр отказов. Если человек согласен или не согласен – у него есть возможность выразить свое мнение на этот счет.

- И все же лучше не доводить до беды. Ваши советы, как можно сберечь этот орган?

- Я не скажу ничего нового, ведь эти рекомендации касаются здоровья всего организма. Мясо лучше отваривать или запекать, но не жарить. Шашлыки – лишь по самым большим праздникам. Приемы пищи лучше разделить на 5-6 раз в день, есть маленькими порциями. Враг номер один – соль, но ее вполне можно заменить специями: кориандром, тмином, травами и перцем. Ограничить себя стоит и в употреблении белков. Жирные блюда – табу, под запретом консервы и соусы. Но если есть предрасположенность к заболеванию, нужно исключить лук, чеснок, редис, щавель, шпинат, грибы. Никакой газировки, кофе и какао! Пить можно чай, натуральные соки, кисель и отвар шиповника и побольше чистой воды. Зеленый свет кисло-молочным продуктам: молоку, сметане, кефиру, натуральным йогуртам.

Ирина ШИПУНОВА.



Ежегодно в республике выявляется более 250 больных, почки которых перестают функционировать. Спасение для них – гемодиализ 3 раза в неделю. Но есть вариант, когда человек продолжает жить как обычные люди, без всякой «привязки» к больничной койки. Это – трансплантация.