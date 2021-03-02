Круг по маршруту, или Будни кондуктора

– Вряд ли ты сможешь у нас работать. Взгляд слишком наивный, а то знаешь, какими злыми порой могут быть пассажиры? Но раз хочешь попробовать, давай, сделаем круг по маршруту, если не передумаешь, то ответственные и добросовестные работники нам ох как нужны! – ответил мне кондуктор, когда подошла к нему с просьбой взять меня на стажировку. Мы договорились, что встретимся на следующий день на маршруте № 14 – в Серебряном ручье, чтобы я своими глазами могла увидеть нюансы профессии.

Ранние пташки

Утро каждого работника транспортного сервиса начинается на узловой автобазе, которые есть практически в каждом районе города. Водители, кондукторы первых рейсов приезжают сюда к шести утра, чтобы посмотреть состояние машины, пройти медосвидетельствование и получить разрешение на выезд на маршрутную линию. Если, конечно, главный инженер и медик дают добро.

В Демском районе автобаза находится на улице Центральной. Александр, с которым я договорилась, сейчас работает на автобусе, который курсирует из Серебряного ручья на Телецентр. Первый рейс в 7.17, поэтому отсюда необходимо выехать не позднее семи часов.

– Утро – самое тяжелое время для кондуктора, даже в вечерний час пик легче. И сам не выспался, и пассажиры такие. Чуть-чуть замешкался спросонья, мелочь выронил, или прошел мимо, не обилетив, тут же получишь замечание, и настроение на целый день испорчено, – рассказывает Александр, пока мы едем на начальную точку маршрута.

Кондуктор должен обилетить пассажира в течение одной остановки, дальше считается, что он едет «зайцем». На этом маршруте легче, так как запустили его недавно и пассажиров мало. Раньше он работал на 57-м, где по утрам в салоне ступить было негде, но, как признается мой собеседник, он скучает по тому времени.

Его слова подтвердились, когда мы приехали на остановку – несмотря на то, что начинался рабочий день, в автобус сели только 5 человек. На выезде из Демы народу прибавилось, но все же это не переполненный НефАЗ из 57-го маршрута – сама на нем ездила не раз, есть с чем сравнить!

У кондукторов и водителей нет привязки к определенному маршруту – могут вывести на любой, где требуется работник. Но внутри коллектива есть свои предпочтения, с которыми считаются при составлении графика. Александру привычнее работать на демских линиях, так как живет здесь.

А лица все те же

Впервые он пришел в эту сферу 30 лет назад. Получилось случайно – после армии искал работу. Тогда он обилечивал пассажиров на трамвае за 2 рубля. После этого уходил из профессии на долгие 20 лет – работал надзирателем в службе исполнения наказаний, дворником в ЖЭУ.

– Да где я только не трудился, и это несмотря на то, что окончил кулинарный техникум. Скажу, что за эти годы в профессии кондуктора изменилось многое. Самое приметное – то, что сумка стала легче, – смеется он, тряся ею. – Денег стало меньше. Имею в виду наличные – сейчас все больше переходят на «Алгу» и банковские карты.

А вот контингент работников остался тот же – в основном это женщины старше 45-и лет. Как признается мой куратор, мужчины в этой сфере не выдерживают, если и приходят, то через пару-тройку месяцев увольняются. В основном работают одинокие женщины, которым нужно обеспечивать семью. Много приезжих – у городских стрессоустойчивость слабая. Текучке способствует и то, что тяжело работать с людьми – у каждого пассажира свое настроение и можно попасть под горячую руку. У Александра выработался свой кодекс правил. Если кто-то нагрубил, нужно пропустить мимо ушей и не реагировать. Нельзя поддаваться на провокации. Например, возникали ситуации, когда у пассажира на карте закончились деньги, а наличных нет. Он говорит, что пополнил счет и отказывается выходить из автобуса. И не просто отказывается, а говорит: «А ты выведи меня, если сможешь». Выталкивать запрещено – это считается рукоприкладством, применением силы, автобус тоже нельзя задерживать – другие пассажиры чем виноваты? Александр в таких случаях действует по ситуации.

Жалобы бывают разные…

– Я карту не могу найти, – заявляет девушка лет 15-и после долгого поиска в недрах большого тренировочного рюкзака.

– Бывает, что дети забыли карту, потеряли, а может просто купили шоколадку на деньги, выданные родителями на проезд. Как же я могу их высадить? Я лучше сам заплачу за него или буду объясняться с контролером, чем оставлю на дороге, – говорит он, выглядывая на остановке проверяющих.

Кстати, недавно депутаты Курултая РБ приняли закон, согласно которому запрещено из автобусов высаживать детей-безбилетников. За это грозит суровое наказание. Александр считает, что закон правильный. Известны вопиющие факты, когда ребятишки оказывались на обочине дороги в темное время суток, в безлюдном месте, да еще не имея при себе телефона. В прошлом году сына нашей коллеги высадил водитель частной маршрутки на Трамплине, потому что ребенок забыл взять с собой деньги. Восьмилетний мальчик поздно вечером брел по лесу до дома. Аккумулятор на телефоне садился, он успел только сказать маме, что идет пешком. К счастью, история закончилась благополучно.

В день моего дежурства поднялись цены на проезд в автобусах «Башавтотранса». И хотя это решение явно принималось без участия Александра, но упреки пассажиров выслушивал именно он.

- Это вынужденная мера, выросли цены на бензин, дороже становится обслуживание автобусов, - оправдывается он. И уже обращаясь ко мне добавляет:

– Люди разные. Конечно, тех, кого огорчит повышение стоимости проезда даже на один рубль, больше, но есть и такие, которые пользуются автобусом из-за удобства. Как-то я разговорился с мужчиной, который живет в элитном доме на Новомостовой, а работает в Черниковке. У него своя фирма по продаже офисного оборудования, у жены – парикмахерская, на семью – три машины. Развозом детей занимается водитель, а он сам частенько пользуется 51-м маршрутом, чтобы в пробках не терять время за рулем. Говорит, что пока едет из дома на работу, может обсудить в деловой переписке детали крупного контракта.

– Ну что вы так тихо едете, не можете скорость набрать, пока трасса свободная? Нам ведь еще на развязке на светофоре стоять, – перебивает нас кто-то из пассажиров.

Оказывается, одни из частых жалоб со стороны горожан, на то, что автобусы не придерживаются графиков, ездят по желанию, а в непогоду могут и вовсе не выйти на линию.

– Такого не бывает, чтобы водитель не вышел на маршрут. Если случится что-то экстренное, я непременно предупрежу начальство, и мне найдут замену. А вот про неудобства с остановками я бы повозмущался! – отвечает на мой немой вопрос водитель Артем Гудков. – Одно дело, когда частники внаглую подрезают, блокируют проезд, так еще и коммунальные службы не всегда успевают чистить остановки, порой из-за снега приходится останавливаться на проезжей части.

– Вот! Чувствуете экспрессивные нотки в голосе водителя? Все мужчины в основном так же реагируют. Спокойнее надо быть. Одна моя коллега, характеризуя нашу профессию, перефразировав Раневскую, говорит: «Спокойствие украшает королеву, а я королева автобуса!» – продолжает Александр.

– В советское время профессия кондуктора, хоть и не считалась престижной, но пользовалась спросом. Почему сейчас текучка кадров, нет уважения и, что уж греха таить, сюда идут в самую последнюю очередь?

– А какая рабочая профессия сегодня пользуется уважением? Строители? Трактористы? Сейчас ведь все блогеры да менеджеры! Хотят сидеть в тепле, за компьютером да получать большие деньги без лишних усилий, а вот так встать в 6 утра и весь день провести на ногах желающих нет. Но кто-то же должен и эту работу выполнять.

– Какая средняя зарплата у кондуктора?

– В последний раз «чистыми» (имеется в виду, на руки – прим. ред.) получил 36 тысяч, но для этого надо пахать с утра до ночи, что я и делал – брал дополнительные часы. Сегодня 22-й день тружусь без выходных. Сын почти месяц лежит в реанимации, очень тяжело находиться дома без него, да и деньги на лечение нужны…

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.