Когда седина в бороду

Весной как-то невольно все мысли о любви. Вот, к примеру, можно ли влюбиться в зрелом возрасте? Поразмышлять на эту тему, а заодно и насладиться красивой, веселой музыкальной постановкой предлагает Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, где состоялась премьера спектакля «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии».

- Он поставлен по пьесе грузинских драматургов Владимира Константинова и Бориса Рацера, – говорит режиссер, главный художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев. – Это комедия – легкая, ироничная, и над хорошей комедией почему бы не посмеяться? Но произведение ценно еще и тем, что дает повод задуматься о смысле жизни, в нем заложен глубокий смысл и даже урок, наставление – и все это с юмором.

Добрая и светлая история переносит зрителей в Грузию, в маленькую Имеретию. Здесь живут непринужденно, любые проблемы решают за большим столом, по-семейному. Тайн друг от друга не имеют.

Овдовевшему Бекине 70, а он решил вновь жениться. Дети испуганы: если появится наследник, то все придется делить: и дом, и даже корову! Сообща находят решение - найти невесту самим, да желательно, дважды вдову без детей. Но жизнь-то не перехитришь.

Как и положено, побеждает добро и любовь, перед которыми бессильны человеческие интриги. Ну а грузинский темперамент, юмор и зажигательные мелодии добавляют колорита. Над спектаклем работали: художник-постановщик – заслуженный работник культуры РБ Юлия Гилязова, композитор – заслуженный деятель искусств РБ Ильшат Яхин, хореограф – заслуженная артистка РБ Рамиза Мухаметшина.

Премьеру можно увидеть 8 и 27 марта. Начало в 18.00.

Лилия ЗИМИНА.