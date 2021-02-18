Директор Уфимского государственного цирка Гузель Туктарова – человек деятельный и настойчивый. Она привыкла быть в гуще событий, а сейчас который год под сводами любимого детища - тишина. Однако – сосредоточенная, обнадеживающая.

- Дорогие уфимцы - взрослые и дети, ждать осталось недолго! В 2024 году феерическим представлением мы откроем новый цирковой сезон! – говорит Гузель Раисовна.

17 лет она выписывала зарплату униформистам, контролерам, гардеробщицам, ветврачу. Не пропустила ни одного представления, подружилась с такими звездами, как братья Запашные. За 7 лет, взяв в руки руководство, сделала все, чтобы цирк выстоял.

Еще до 2017 года шли представления, но после проверки Октябрьской районной прокуратуры было принято решение его закрыть. И последние три года для Туктаровой превратились в многочисленные инспекции, суды, командировки в Москву, хождения по кабинетам власти. И вот, наконец, сдвиги: 30 млн выделено на проектную документацию, и она уже проведена! После того как Госэкспертиза даст добро, будет выделен из федерального бюджета основной транш, это уже порядка миллиарда рублей.

Кстати сказать, не один наш цирк находится в столь плачевном состоянии, на балансе Минкультуры РФ их до 40. Но пробиться смогли только мы.

- Здание внешне полностью не изменится, поскольку это памятник архитектуры, козырек также останется, - говорит директор. - Витражи заменят на более красивые, современные. Внутри появятся мягкие удобные сиденья, новые светооборудование и звук. После реконструкции дополнительное укрепление купола сможет выдержать аппаратуру весом до 30 тонн. Обновят коммуникации. Для гастролеров будут созданы максимально комфортные условия. Это откроет дорогу для сотрудничества с труппами первой величины, предъявляющими строгие требования к содержанию животных. Зона выгрузки зверей станет отапливаемой. Отремонтируют и общежитие по ул. Р. Зорге, которому, как и цирку, уже более полувека.

- Удалось ли сохранить коллектив?

- Под сокращение попал основной костяк, сейчас нас 8 человек, включая охрану и подсобных рабочих. «Коммуналку» и зарплату выплачивает «Росгосцирк». С и.о.

генерального директора ФКП «Росгосцирк» Сергеем Беляковым сложились хорошие рабочие отношения, только что провели совещание по зум. Сам он тоже – из цирковых, отличный менеджер и прокатчик, всю нашу работу знает изнутри.

- И все-таки, Гузель Раисовна, ждать целых три года!..

- Это немного, если учесть, что только реставрация требует по времени год-полтора. Зато какой подарок ждет жителей республики! К тому же здание включено в число реконструируемых объектов, приуроченных к празднованию 450-летия Уфы. А пока мы следим за тем, чтобы снег с козырька был вовремя убран, берем лопаты и все вместе выходим на расчистку перед зданием. И с улыбкой наблюдаем, как уфимцы фотографируются возле мультгероев – Зайца и Волка из «Ну, погоди!». А дети подходят и спрашивают, когда же приедут клоуны и зверюшки. Мы уже запланировали, что на первое представление значительная доля билетов будет подарена детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и из малообеспеченных семей. Цирк одним из первых начал эту традицию, и мы ее продолжим!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.