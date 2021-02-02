КартаИдей Верните трамвай и Шаляпина!

Увидеть, какой будет наша столица в ближайшие 20 лет и даже участвовать в планировании ее парков, детских садов, спортивных центров и арт-пространств, можно на интерактивной карте идей, которую недавно опубликовали разработчики генплана Уфы до 2040 года.

За два дня уже поступило более 200 предложений по таким категориям, как автомобильная инфраструктура, архитектура, жилье, природа и экология, общественный транспорт, историческое наследие. Например, Зульфию Байбурину беспокоит набережная: «Было бы логично с улицы Гоголя сделать сюда спуск, а лучше построить крытый эскалатор, который бы связал центр Уфы с набережной». А Катя предлагает убрать трамвайные пути от ул. Кольцевой до Интернациональной, так как востребованность электротранспорта здесь низкая, а на освободившемся участке разбить аллею для прогулок. Артур Арсланов считает, что «Проспект Салавата Юлаева - идеальная магистраль для перемещения из спальников (Инорс, Сипайлово) в центр города (Телецентр) и на выезд из города. Но помимо этого проспект проходит почти через весь город, по сути разделяя его пополам. Если раньше люди и не задумывались гулять через Салаватку, то теперь пешеходов на путепроводах становится соизмеримо с автомобилями. Я предлагаю постепенно вовлекать проспект в жизнь города и для начала организовать по нему автобусное движение, обеспечить безопасные остановки и переходы в местах путепроводов. В дальнейшем нужно делать скоростной автобус или трамвай и в пригород, где формируется новая зона расселения».

В целом по организации общественных пространств идей больше всего и связаны они в основном с созданием новых парков. Есть даже предложение об общественно-туристическом центре по улице Тукаева, которую Рустам Камалов предлагает сделать пешеходной по аналогии с улицей Баумана в Казани или Арбатом в Москве, а «исторические здания перепрофилировать под рестораны, магазины сувениров, бутик-отели, мастерские, галереи. На месте частного сектора возвести настоящий Уфимский кремль, примыкающий к мечети и саду Салавата Юлаева. Южные склоны по возможности частично застроить современными офисными зданиями, создав там инновационный бизнес-кластер, что одновременно позволит охватить сетью эскалаторов (фуникулеров) спуск к набережной и при этом будет привлекательным местом для трудоустройства талантливой молодежи».

В категории «Общественный транспорт» предложения более категоричные. Арсений Смаков просит вернуть трамвай на проспект Октября и в этом желании он не одинок: «Тем самым мы повысим провозную способность проспекта, избавим от пробок и свяжем две системы уфимского трамвая». Также предлагается запустить автобусные маршруты по набережной, по улицам Шота Руставели, Российской и Комсомольской с выездом на бульвар Славы. Юрий Вязовой от имени жителей садов УМПО, Базилевки, Федоровки, Карпово просит рассмотреть вопрос по увеличению количества автотранспорта по маршруту 291, так как автобусы ходят всегда переполненные. Надземное метро с монорельсами на высоте 5-6 метров от земли по всему проспекту Октября от УГНТУ до Центрального рынка со станциями-переходами на больших перекрестках – достаточно смелая идея, выдвинутая Самвелом Мартиросяном.

Историческое наследие тоже находится в центре внимания уфимцев. Некоторые предлагают воссоздать прежние архитектурные ансамбли старой Уфы и Нижегородской слободы, а также просят прекратить застройку на территории древнего Городища, сохранив как музей-заповедник, и начать благоустройство его территории. Знакомая нам уже Зульфия Байбурина требует: «Установить мораторий на снос старинных домов по улице Гоголя. Здесь сохранился дом, в котором жил Шаляпин, который можно отреставрировать и открыть в нем музей. Был бы полноценный туристический маршрут, связывающий дом Довлатова, Музей Нестерова, Музей Мажита Гафури, Музей Шаляпина и Набережную».

Выкладывать свои идеи на карте можно на протяжении всей разработки проекта вплоть до публичных слушаний. В отличие от предыдущего генплана Уфы, новый документ будет максимально учитывать результаты всех предпроектных исследований и общественных дискуссий, дав городу четкий вектор развития. С решениями Генерального плана будут увязаны Правила землепользования и застройки и местные нормы градостроительного проектирования.

Напомним, что Институт Генплана Москвы по заказу Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии разрабатывает весь массив градостроительной документации. По заверениям первого заместителя директора Института Генплана Москвы Олега Григорьева, благодаря сервису карты идей горожане могут рассказать, какие перемены нужны Уфе, а поступившие предложения будут тщательно рассмотрены.

Зиля БАДРИЕВА.



Экспертное мнение

Ольга Сарапулова, советник главы РБ по вопросам развития общественного пространства и городской среды:

- Важно понимать, что Генеральный план - это документ управления территориальным развитием города. Сегодня главным ресурсом для развития наших городов являются Национальные проекты и те бюджеты, которые на них закладываются. Поэтому Генеральный план позволит выстроить приоритет реализации тех или иных мероприятий: какие дороги строить, какие районы города развивать в первую очередь, как развивать общественный транспорт и т.д. Именно приоритетность - ключевой вопрос в реализации Генерального плана. Чтобы это состоялось, еще до его разработки необходимо сформировать запрос на развитие городских территорий заказчику, которым в данной ситуации выступает не только городская администрация, но и жители города, его ключевые агенты, институты: застройщики, бизнес, органы республиканской власти. Совместно необходимо сформировать запрос, оценить потенциал развития территории и уже вложить все это в техническое задание. Тогда исполнитель, а в данном случае исполнитель достаточно весомый - НИПИ Генплана Москвы - один из ведущих институтов в стране, уже положит этот запрос на территорию, свяжет все с точки зрения сбалансированного развития, смоделирует, рассчитает, выполнит все необходимые процедуры. При разработке Генплана Уфы данного этапа не было, и исполнитель получил достаточно общее техническое задание. Уже после анализа исходных данных они столкнулись с проблемой отсутствия приоритетов. Конечно, как исполнителю, расставить эти приоритеты им сложно. Поэтому они приступили к обсуждению с жителями. Были рассмотрены три пространственные модели: развиваем только полуостров, развиваем только пригород и развиваем все вместе. Конечно, выбрали третий сценарий. На мой взгляд, предмет обсуждения с жителями должен быть совершенно другого порядка.

Олег Байдин, главный архитектор Уфы:

- Проект Генерального плана учитывает активный рост населения, новые социально-экономические связи внутри агломерации и запросы жителей на комфортную и качественную городскую среду. Нам очень важно услышать эти запросы своевременно, чтобы Генеральный план города стал результатом диалога с уфимцами.

Татьяна Гук, директор Института Генплана Москвы:

- Мы можем с уверенностью сказать, что каждая линия и каждая цифра на наших чертежах придирчиво проверена и детально аргументирована. Любые проектные решения в рамках генплана проходят через несколько этапов моделирования.

Данные для транспортной модели собирает специальная транспортная лаборатория Института: в Уфе производились замеры транспортных потоков на всех основных магистралях (более 100 точек), исследовались данные с камер, анализировалась информация от сотовых операторов. Все собранные данные легли в основу итоговой транспортной модели.

В частности, эта модель использовалась при проектировке и обосновании связи Дема – Центр – Черниковка. Исследование показало, что эта связь востребована – часть потоков пойдет по новой магистрали, что позволит разгрузить Бельский мост. Связь района Затон с Центром тоже была проверена транспортной моделью – анализ подтвердил, что новая магистраль востребована.