Какой водой напиться?

Такое благо, когда в кране есть вода! Можно посуду помыть, можно постирать, даже цветы полить и коту в миску налить (ничего, все живы-здоровы, цветут). Но самой пить или готовить на этой воде почему то не хочется. Из всех моих знакомых воду из-под крана практически никто не пьет. Многие аргументируют тем, что невкусная, жесткая, а кто-то сомневается и в ее полезности. Я обычно пью бутилированную – покупаю в магазине или в фирменных автоматических киосках. Однажды возвращаюсь домой, несу в руках два таких прозрачных баллончика, и встречаю соседку.

- Ты зачем воду покупаешь? – изумленно спрашивает она. - Только деньги тратишь. У нас же тут в лесу (наш дом стоит у зеленой зоны) родник есть, про него все знают. Я там воду набираю, она вкусная, полезная (!) и, главное, бесплатная.

Да, наверное, экономия хорошая, только что-то сомнения меня одолевают. За разъяснениями обратилась к специалистам ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора», где теперь делают анализ воды и могут дать полную ее характеристику. Руководитель испытательного центра, кандидат биологических наук Константин Китаев ответил на интересующие меня вопросы.

- Константин Альбертович, какую воду лучше пить?

- Безусловно, очень важно знать, какого она качества. Вода может содержать как необходимые для человека минеральные вещества, так и вредные органические и неорганические примеси. Водопроводная (из-под крана) имеет свой химический состав, который определен санитарно-гигиеническими нормами. Воду в водопроводе постоянно проверяют и мониторят как сами специалисты «Уфаводоканала», так и «Роспотребнадзор». Главное, она безопасная, и свои сомнения можно отбросить, а вкус – дело субъективное. Однако, трудно не согласиться с мнением потребителей, она жесткая. А вот относительно родниковой воды сомнения обоснованы. В городе такие источники есть, а также самодельные колодцы на дачных участках. И люди используют воду из них и для приготовления пищи, и просто пьют, а также используют для полива сада и огорода, словом, для всех своих нужд. Но если 50-60 лет назад вода из таких источников считалась чистой, то теперь вряд ли, так как изменилась экология и не в лучшую сторону: сейчас загрязнены и почва, и реки, и воздух далек от идеала. Если вы пользуетесь водой из родника, лучше проверить ее химический состав.

- А что может оказаться в ней?

- Во-первых, ее как минимум нужно кипятить перед употреблением, так как в ней могут быть биологические загрязнения и опасные микробы (хотя считается, что 90% микробов для человека не опасны, но остается 10%). А сейчас она также может содержать тяжелые металлы, нефтепродукты, аммиак и аммонийные соли, нитриты, нитраты, сульфаты, фтор, хлориды. Все эти элементы влияют на здоровье человека, поражая почки, надпочечники, желудочно-кишечный тракт, костную систему, кровеносную систему, ЦНС, кожу, вызывая аллергию. Аммиак, нитриты, нитраты действуют на кровь и сердечно-сосудистую систему. Сразу, конечно, вы не отравитесь, все это происходит постепенно по мере накопления в тканях организма.

- Но считается, что дистиллированная тоже вредна…

- Да, это обратная сторона медали. Абсолютно чистая вода далеко не полезна. Существуют критерии физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды. При недостатке минералов нарушается баланс в организме, что ведет к «вымыванию» наших собственных, уже полученных и накопленных минеральных веществ. Это может привести к отекам, деминерализации костной ткани и другим нарушениям. Именно поэтому дистиллированную и слабоминерализованную, слишком мягкую воду, систематически пить нельзя.

Избыточная минерализация воды чревата нарушением водно-солевого обмена, неблагоприятно сказывается на мочевыделительной, сердечно-сосудистой и других системах нашего организма, приводит к замедлению роста детей.

- То есть зря мы жалуемся на жесткую воду из-под крана?

- Вода, имеющая необходимую степень минерализации и жесткости, содержащая магний, кальций, является важным фактором профилактики болезней органов кровообращения. Эти макроэлементы необходимы для нормальной работы сердца и сосудов, и особенно центральной нервной системы. А в родниковой воде этих элементов наоборот может и не хватать. Поэтому и возникает необходимость периодически проверять качество потребляемой воды.

- А состав бутилированной?

- Это на совести производителей такой продукции. Но ее состав тоже лучше проверить. Примеров недобросовестных производителей такой продукции предостаточно. Тут должно действовать правило – доверяй, но проверяй.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.

ziminadolskaya@mail.ru