Стали Нуреевскими по праву!

Балетной труппе Башкирского театра оперы и балета присвоено имя Рудольфа Нуреева.

Ходатайство театра на основе решения комиссии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей поддержал глава республики Радий Хабиров.

- Для нас это, прежде всего, огромная ответственность и новая высокая планка, - сказала художественный руководитель балетной труппы Леонора Куватова, - наши артисты любят свою профессию и хотят как можно чаще выходить на сцену и выступать с каждым разом все лучше и лучше. Основание для получения этого звания есть. Рудольф Нуреев впервые ступил на сцену и сделал свои первые творческие шаги именно здесь, на нашей сцене. И заболел искусством хореографии именно здесь, когда увидел спектакль «Журавлиная песнь», где главную роль исполняла знаменитая балерина Зайтуна Насретдинова. И сам впервые станцевал именно в этом спектакле, исполнив скромную роль юноши.

Как верно заметил наш директор Ильмар Альмухаметов, куда бы ни приезжала наша труппа, в каком бы городе мира ни выступала, нас объявляют как Нуреевский балет. Так что это витало в воздухе.

Это справедливо и в том плане, что в нашем репертуаре вся балетная классика, плюс мы танцуем национальные спектакли. И растим своих артистов. Наше хореографическое училище тоже носит имя Рудольфа Нуреева. Двадцать лет оно выпускает артистов балета, и лучшие из них танцуют в нашем театре, достигая больших творческих высот: становятся заслуженными, народными, завоевывают победы в конкурсах, становятся их лауреатами и дипломантами. Наш театр часто приглашают выступать за рубежом. Мы постоянно выезжаем в Германию, Францию, Италию. Наши спектакли неизменно пользуются большим успехом. Поэтому присвоение труппе имени Рудольфа Нуреева правомерно и накладывает на нас двойную ответственность.

Лилия Зимина.