Магазин на диване

Покупка одежды всегда была для меня настоящим испытанием. «Почему люди так любят шопинг?» - недоумевала я, уныло бродя вслед за оживленными мамой и сестрой, которые наперебой примеряли модные платья и блузки.

Мне, как человеку далеко не модельной внешности, оставалось лишь меланхолично рассматривать бабушкины балахоны в жутких розочках, но чаще всего продавщицы разводили руками: вашего размера нет! На уфимских барахолках, видимо, закупались дамы не крупнее 46-го.

Тогда на многие годы я решительно выбрала джинсы и свободные футболки - и то и другое можно было отыскать в мужском отделе. Наотрез отказалась сопровождать родственниц на вещевые рынки, да и вообще как-то отошла от моды.

А потом открыла мир интернет-шопинга. Как сейчас помню первую покупку - за американскую косуху из толстой буйволиной кожи я заплатила на eBay 50 долларов и ждала по почте почти полгода - чуть меньше, чем копила деньги. Она была символом свободы, воплотила дикость прерий и свободу хипповской юности. И была мала на три размера - может быть, поэтому я не сразу стала адептом онлайн-покупок. К тому же в те годы это было экзотикой, однако потом и в России начали появляться подобные услуги. Тем более что я работала копирайтером на нескольких зарубежных сайтах и часто получала оплату на счет в WebMoney - перевести их в наличные было непросто, зато в интернет-пространстве они становились надежным платежным средством. В доме появлялись новые пледы, постельное белье, книги… Помню, что пункт выдачи заказов был в другом районе города, добираться туда приходилось с двумя пересадками. Это делало томительный восторг ожидания еще острее.

В общем, могу заявить, что была в числе первых фанатов интернет-шопинга и сохранила любовь к нему до сегодняшнего дня. В сети нет проблем с размерами: главное - читать описание товара и вооружиться сантиметровой лентой, чтобы измерить свои параметры. Да, приходится знать, чем отличается американская размерная сетка от европейской, синтепух от холлофайбера и хороша ли вискоза в летнюю жару. Может не подойти размер или качество материала окажется ужасным, или на примерке выяснится, что это платье с рюшами превращает вас в престарелого Артемона, но выбор - огромный, просто невероятный!

Теперь не приходится потеть в душных залах магазинов, перебирая сотни вещей в поисках чего-нибудь подходящего. Терпеть цепкий взгляд продавщицы, которая наметанным взглядом оценивает толщину кошелька после первого «здравствуйте». А потом примерять одежду в тесной кабинке за куцей занавесочкой (или, в юности, на картонке за широкой спиной бойкой продавщицы). Нужен лишь телефон с приложением одного из лидеров онлайн-шопинга и, конечно, деньги. Все продумано до мелочей: пользуясь фильтрами, я выбираю размер, материал, сезон, длину, цвет и фасон, а потом листаю лениво, перебирая сотни предложений, читаю отзывы и мысленно прикидываю, с чем это носить.

Покупка придет через пару дней - ее можно рассмотреть и примерить в уютном пункте выдачи, если не подошло - вернут деньги.

Да что там одежда! В интернете сейчас можно купить все, что угодно - от сноповязалки до ароматизатора для обуви с экстрактом лесной гадюки. Ну и конечно, любую технику, еду или игрушки.

Онлайн-шопинг стремительно набирает обороты, показывая из года в год невероятные темпы роста. Основная причина - конечно, человеческая лень. Это совсем не упрек - напротив, еще раз доказывает, что лень - двигатель прогресса. Да и зачем лишний раз вставать с дивана, когда на экране телефона перед тобой открываются все рынки мира? При желании можно сделать покупку прямо от производителя, без переплаты и наценки, нередко с бесплатной доставкой.

Интернет-торговля уверенно вытесняет привычные бутики: это заметно в любом торговом центре, где пустуют не меньше трети площадей. Теперь онлайн-покупки стали и безопасными: современные ритейлеры трепетно относятся к данным пользователей и соблюдают гарантии качества товаров. Приложения онлайн-магазинов запомнят ваши параметры и предпочтения не хуже заботливой матери, предложат похожие вещи и напомнят о себе, если вы все же забыли приобрести сумочку к весне.

В общем, все для клиента, были бы деньги!

Юлия ПАХОМОВА.