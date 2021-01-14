Нам погорячей!

- У нас вместо горячей воды течет теплая. Со слов коммунальщиков, это происходит из-за того, что теплоноситель подается нам через 10-ю больницу и по пути остывает, - пожаловалась горожанка, проживающая на улице Кольцевой, 45а.

Жалобу мы опубликовали в очередном номере и связались с заявительницей по телефону.

- После обращения в редакцию к нам пришла большая комиссия и обследовала подвал, но проблема не решилась. Горячей воды как не было, так и нет. Не можем ни в душе погреться, ни отмыть жирную пригоревшую посуду. Временами температура бывает выше, но недолго. Это обычно происходит в ночное время, когда - не угадаешь, - добавила Светлана Гильмановна.

Затем обращение жительницы мы направили в администрацию Орджоникидзевского района. Там нам ответили, что горячую воду дом №45а получает через индивидуальный тепловой пункт Городской клинической больницы №10. В связи с отсутствием циркуляционного трубопровода от ИТП лечебного учреждения до жилого дома заявителя циркуляция ГВС осуществляется за счет водоразбора, и температура воды, соответственно, снижается.

- Для исправления ситуации прорабатывается вопрос о монтаже обратного трубопровода ГВС при планируемом капитальном ремонте системы водоснабжения и водоотведения дома №45а, - пояснил первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Игорь Трухневич.

Как рассказал начальник информационного отдела некоммерческой организации фонда «Региональный оператор» Олег Койда, если отводящий трубопровод будет проложен до того, как начнется капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения дома - а работы предусмотрены в 2023-2025 годах - то в проектной документации подрядчик учтет обратный отвод воды, и проблему удастся решить.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Орджоникидзевского района пояснили, что еще один выход из ситуации - установка ИТП в самом многоквартирном доме. В настоящее время дом №45а - единственное жилое здание в округе, которое питается через ИТП стороннего учреждения: во всех ближайших домах есть свой. Центрального теплового пункта в данном квартале нет.

Председатель городского Совета общественного контроля Рим Булатов, к которому мы также обратились за помощью, сказал, что домов, оказавшихся в подобной ситуации, в Уфе несколько.

- Они все оказались в заложниках, когда много лет назад в целях экономии, чтобы не прокладывать дополнительные тепловые линии, дома подключали к ближайшим источникам питания. Ситуацию с Кольцевой, 45а возьмем на контроль, будем разбираться, – заверил Рим Нигматьянович.

Мария Николаева.