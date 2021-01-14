Солнце Резиды

- Здравствуйте, девочки! Сделаете из меня красавицу? – пенсионерка Лидия Замятина с удовольствием устраивается в парикмахерском кресле. И уже через пару минут мастер начинает колдовать над стрижкой клиентки.

- Почему выбираю именно этот салон? Да, все просто – приемлемая цена и приятное обслуживание. Для нас, пожилых, экономия важна, - расплачиваясь, объясняет Лидия Васильевна.

Хозяйка салона «Делюкс» Резида Лебедькова установила для пенсионеров льготный ценник – 170 рублей за стрижку.

- Конкуренция в сфере обслуживания очень большая, парикмахерских и салонов красоты очень много, а в кризис клиенты откладывают «красоту» на потом. Вот и приходится выкручиваться, - говорит Резида.

Свой первый салон «Солнце» на улице Первомайской она открыла в 2018 году… будучи безработной. При этом у будущей предпринимательницы не было ни начального капитала, ни опыта, только большое желание завоевать свое место под солнцем. Ей удалось создать бизнес-план, собрать команду единомышленников и получить субсидию на открытие своего дела.

- 58 800 рублей я потратила на оборудование и расходные материалы. Сама прошла обучение и освоила профессию мастера ногтевого сервиса. И все – бросилась, как в омут головой. Конечно, было страшно. Постепенно появились постоянные клиенты, стали наращивать «базу», - рассказывает Резида.

Но жизнь подбросила ей новые «задачки»: арендатор существенного подняла оплату. И вновь встал вопрос: «Что делать? Согласиться и уйти в «минус»? Закрыть салон?». Но она привыкла не отчаиваться и всегда находить решение. В итоге отказалась от высокой аренды и открыла новый салон – в Инорсе.

Резида родом из Давлекановского района, в Уфу приехала в 1993 году 17-летней девушкой. В сложные 90-е бралась за любую работу: сначала трудилась в детском саду, потом ушла в торговлю.

- Первый раз с проблемой поиска работы столкнулась после декретного отпуска. Тогда сына Володю воспитывала одна, а матери-одиночке найти место с удобным графиком оказалось непросто. Единственным выходом оказалось устроиться в такси, - рассказывает Резида.

Но история с поиском работы как дежавю повторилась через несколько лет. Замужество, рождение дочки Амиры, декретный отпуск, и вопрос «как заработать на жизнь» вновь встал ребром.

- Подала документы в Центр занятости населения, но как соискатель почти везде получала отказ. Работодатели так и говорили: «У вас двое детей, младший совсем маленький. Вы же постоянно будете ходить на больничный, кто будет вместо вас работать?». А где брали, там график с 10 утра до 10 вечера. Тогда и пришла к выводу, что нужно рискнуть и заняться своим делом, - рассказала Резида.

- Почему именно парикмахерский салон? Не кулинария, не ателье…

- Всегда привлекала эта сфера, для начала трудилась в салоне красоты по найму, изучила «кухню» изнутри, посмотрела нюансы и поняла, что справлюсь. Более двух лет парикмахерская работала хорошо, вот сейчас мы вновь столкнулись с трудностями.

В период пандемию доходы у населения сильно упали. Второй момент – люди боятся заразиться, особенно старшее поколение. Люди максимально ограничили контакты, а значит, клиентов стало меньше.

- Конечно, мы соблюдаем все правила безопасности – обрабатываем поверхности, обслуживаем клиентов в масках и перчатках. Кстати, как предприниматель получила помощь от государства – 12 тысяч рублей на приобретение дезинфицирующих средств. Единственное, что пока помогает не закрыть салон – делаю все сама. Пока только это позволяет «вытягивать» салон. Рассчитывать приходится только на свои силы.

Единовременная финансовая помощь на ведение бизнеса выделяется из бюджета республики. Как ее получить? Сначала необходимо оформить статус безработного, далее – написать заявление и пройти тестирование, а при необходимости – специальное обучение, подготовить бизнес-план. Важный этап - защитить его на комиссии, в состав которой входят специалисты Центра занятости, а также представители органов местного самоуправления, Федеральной налоговой службы, организаций, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства.

- Одно из главных условий безвозмездного предоставления - осуществление предпринимательской деятельности сроком не менее 12 месяцев со дня государственной регистрации в качестве ИП или юридического лица. Кроме того, житель республики, получивший финансовую помощь, обязан ежеквартально представлять в Центр занятости документы об использовании единовременной финансовой помощи и ведения бизнеса, - пояснил врио директора ГКУ ЦЗН г. Уфы Ридан Ахьямов.

При этом получатель такой помощи должен достигнуть 18-летнего возраста и не иметь ИП или ООО за год до подачи заявления.

В основном, начинающие предприниматели выбирают сферу услуг и открывают ателье, парикмахерские и салоны красоты. Также популярны турагентства, фотосалоны, юридические и консультационные услуги, образовательная деятельность, общественное питание.

Благодаря финпомощи в санатории «Зеленая роща» появился «Уголок красоты». Открыл его Загир Тагиров. Он попал под сокращение и был вынужден обратиться в Центр занятости.

- Занялся совершенно новым для себя делом. Узнал о такой субсидии, предоставил всю документацию, и мне одобрили ее получение. Если бы этого не произошло, то я и не начал бы бизнес. На 96 тысяч рублей приобрел кресла, зеркала, мойку, искал, кто и что распродает. В итоге смог уложиться в сумму и обставить всю парикмахерскую. Цены установил доступные. Для пенсионеров и детей они ниже, для среднего звена держим на уровне. Берем качеством и количеством. В планах открыть еще одну парикмахерскую в городе, - поделился Замир Канзилевич.

Альфия ИБРАГИМОВА.