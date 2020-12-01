Спасатель по жизни

– Оказавшийся в непредвиденной ситуации горожанин, провалившийся под тонкий лед рыбак или сбежавший из зверинца львенок – для нас нет разницы, кого спасать, на помощь право имеют все, – говорит начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Александр Григорьев.

Без шуток

20 лет назад молодой человек после армии поступил в физкультурный институт. Как-то один из товарищей обмолвился, что на днях идет на собеседование в службу спасения. «Айда за компанию, заодно проверим твой уровень физподготовки!» – позвал он. Долго не раздумывая, Александр согласился: работа хоть и опасная, но нужная. В итоге, друг не прошел комиссию, а он поступил на службу. Тогда и предположить не мог, что спасение людей станет делом его жизни, он пройдет весь путь от рядового сотрудника до начальника отряда и даже получит награды.

За время работы в Управлении гражданской защиты Григорьев повидал много: приходилось спасать тонущих, заблудившихся в лесу, выносить людей из горящих зданий, доставать из-под завалов и искореженных машин. Говорит, что в большинстве случаев удается избежать печальных исходов, если вызывают специалистов сразу. Так, однажды любители зимней рыбалки, понадеявшись на свои силы, не вызвали спасателей и пытались самостоятельно вытащить провалившегося под лед товарища.

– Дело было в начале зимы, когда лед только схватился. На пульт поступил звонок: женщина сообщила, что на Белой, в районе улицы Козарез, где любят посидеть с удочкой, кто-то тонет. Мы за 12 минут добрались до места, но, к сожалению, мужчина уже полчаса находился в воде, и нам только оставалось вызвать медиков, чтобы констатировать смерть, – рассказывает Александр Владимирович.

Случаются порой смешные и необычные спасения. Как-то раз в канун Нового года его смене пришлось спасать… оленя!

– Когда мы заступали на дежурство, ребята с предыдущей смены рассказали, что ночью ездили на Белую спасать оленя. Поначалу они решили, что это шутка, но приехав на место, убедились в обратном. В нашу смену история повторилась: ночью поступила аналогичная заявка - рядом с островом Козарез олень провалился в полынью. Сначала мы подумали, что теперь уж точно над нами шутят, но оказалось, что тот же олень едва не утонул в том же месте, – вспоминает он.

Выяснилось, что за год до этого из Крайнего Севера в Сочи предприниматели перевозили диких оленей и остановились в нашей республике. Во время выгула несколько животных убежали, и найти их не удалось. Только спустя время один объявился в Уфе. Спасатели через Министерство природной охраны вызвали егерей, и животное отправили в реабилитационный центр села Кушнаренково.

Главное - тактика

По словам Александра, спасенные, как правило, их не запоминают, так как находятся в шоковом состоянии. Но все же бывает и такое, что даже спустя десятилетия помнят их по именам и с благодарностью отмечают в социальных сетях. Периодически под постами о работе спасателей он видит комментарии матери ребенка, которого спас еще в начале своей службы.

Через несколько лет работы спасателем Александра назначили сначала начальником поисково-спасательного подразделения, а потом и всего отряда. Несмотря на то, что должность подразумевает административную работу, он продолжает выезжать на вызовы.

– Из кабинета невозможно правильно оценить ситуацию и выбрать тактику действий, нужно принимать непосредственное участие в работе, быть в гуще событий, – говорит Александр.

Однажды они приехали на вызов на строительную площадку: рабочего придавило глиняной массой обвалившейся стены траншеи. Самостоятельно выбраться у пострадавшего не было шансов. Осложняло ситуацию и то, что яма, в которой он находился, наполнялась водой. Спасатели захватили с собой и мотопомпу для откачки воды, и даже водолазное снаряжение, чтобы в случае чего можно было подключить строителя к дыхательному аппарату.

– Мужчина лет пятидесяти обреченно смотрел на нас, понимая, что если мы не справимся, ему больше не увидеть родных. После полутора часов наконец-таки удалось вызволить его из плена, – рассказывает Александр.

Заслуженное признание

Семья относится с пониманием к службе Александра и каждый раз ждет его возвращения с работы с нетерпением. Дочь по примеру отца тоже хотела пойти в спасатели. Но спасатель – профессия для женщины тяжелая, поэтому она решила спасать природу, поступив на факультет экологии в Нефтяном университете.

Работу свою мужчина считает не обязанностью, а образом жизни, потому и в выходные не может пройти мимо, если кто-то попал в беду. Так, несколько лет назад на трассе «Уфа-Шакша» его внимание привлек дым, который шел от автомобилей, стоящих впереди. Он припарковался и пошел посмотреть, в чем дело. Оказалось, что произошла авария, в пострадавших автомобилях находились пассажиры без сознания. Ждать помощи времени не было: в салон одной из машин уже перебирался огонь. Прибив первые языки пламени, достали пассажирку, но, к сожалению, она скончалась в момент ДТП. А вот мужчина, сидевший на водительском сиденье, подавал признаки жизни. Александр, несмотря на дым и огонь, извлек из горящей машины. Этот поступок не остался незамеченным: спасатель получил благодарственное письмо и наградные часы из рук начальника Управления ГИБДД республики Динара Гильмутдинова.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru