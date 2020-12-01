Отважная малышка

Оказавшись одни в охваченном пламенем помещении, многие дети от испуга прячутся и молчат, что часто приводит к трагедии. А 8-летняя Каролина Сазонова из Нижегородки, не растерявшись, не только вырвалась из огненного плена сама, но еще и спасла пожилую тетю.

Чтобы встретиться с юной героиней и ее родителями, мы отправились к ним домой. По словам матери, Каролина общительный ребенок, но в присутствии нас, незнакомых ей людей, была немногословной и застенчивой.

Каролина учится во втором классе, увлекается спортом, как многие другие девочки интересуется модой – посещает Детское международное модельное агентство. Ее отличает сильный и отважный характер, потому неудивительно ее стремление стать военным врачом и спасать жизни. Впрочем, один героический подвиг она уже совершила.

...2020 год выдался для семьи тяжелым: сначала после продолжительной болезни проводили в последний путь ненейку Загиду Мухамметовну, а затем новое потрясение.

– День был теплый, солнечный. Мы все собирались поехать в Кушнаренковский район. Мама похоронена в своей родной деревне. Хотели навести порядок на могиле, покрасить оградки в родительский день. Но утром Каролина заявила, что никуда не хочет ехать. Мы ее долго уговаривали, а она – ни в какую, будто предчувствовала, – вспоминает мама Каролины Гульназ Маратовна.

Присматривать за домом оставили 75-летнюю тетю Нурзиган Ханифовну. Девочка осталась с ней, а остальные поехали. Только остановились у кладбища – начался ливень. Переждать его решили у родственников. Стали звонить домой, но ни до Каролины, ни до тети не дозвонились, в голову полезли тревожные мысли. А вскоре пришло сообщение о пожаре – нужно срочно ехать домой.

– Мы прыгнули в машину. Естественно, первая мысль – как там дочь. Я ей звоню – трубку не берет, тетя тоже. В какой-то момент дозвонилась, трубку взял мужчина и связь оборвалась. И так несколько раз. Это было так страшно, как обычно показывают в кино, когда в трубке незнакомый голос обрывает всякую надежду, – продолжает Гульназ Маратовна. – Около десяти минут ехали в неведении, пока племянник не сообщил, что приехали пожарные, Каролина у соседей.

Когда началось возгорание, девочка с тетей находились в зале: читали, смотрели телевизор. Вдруг малышка почувствовала, что стало жарко, и пошла на кухню попить воды. В этот момент резко выключился телевизор, а сквозь стеклянную дверь из прихожей уже пробивался дым.

– Я сначала не поняла, откуда он, но затем догадалась, что пожар. Не могла поверить, что это происходит с нами, в действительности, – рассказывает девочка.

Задымление, начавшееся с проводки, в считанные секунды переросло в пылающий факел и вскоре языки пламени заблокировали выход: горели шкафы в прихожей, одежда.

Нурзиган Ханифовна сначала пыталась самостоятельно потушить огонь, сбивая тряпкой, но пламя вспыхивало еще сильнее. Она растерялась. В этой стрессовой ситуации Каролина повела себя как взрослая, взяла женщину за руки и повела к окну своей спальни. Затем, встав на подоконник, начала звать на помощь, одновременно пытаясь выбить окна. Но стекла оказались крепкими.

К этому времени огонь уже заметили соседи, живущие напротив.

– Мы были дома, вдруг мама кричит: «Марат абый горит». Я тут же рванул к их дому. Сначала подбежал к одному окну, никого не увидел, затем к другому – а там Каролина стоит в майке и колготках, кричит и бьет кулачками. Первый слой я выбил, пока пытался справиться со вторым, подошел случайный прохожий и выдернул его вместе с рамой. Мы вытащили Каролину, следом Нурзиган апай. В это время все пылало, на голове бабушки уже плавился платок, – рассказывает сосед Артур Шагиев. – Затем, недолго думая, прыгнул в горящий дом, проверил остальные комнаты.

Как рассказывает дядя Каролины Ильшат Маратович, пожар был невероятно мощный: плавились алюминиевые кастрюли, телевизор. Зрелище было жуткое. Но отважная Каролина об этом вспоминать не боится и спокойно рассказывает о случившемся. За проявленное мужество МЧС представил ее к награде Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Семья продолжает жить в том же доме, который пострадал от пожара. Расчищать пепелище помогали соседи и даже незнакомые люди, подключились волонтеры. Вывезли четыре грузовика мусора. Чтобы жить где-то, сразу взялись за восстановление дома, который фактически пришлось отстраивать заново. Пока шел ремонт, жили в подсобке. Первый этаж сейчас полностью готов, а на втором предстоит еще много работы. Сначала создали необходимые условия для Каролины. У нее есть своя отдельная комната, в которой она спит и делает уроки.

Пока мы были в гостях у этой сплоченной семьи, девочка скромничала. И уже когда мы уходили, осмелилась показать нам, как умеет делать «колесо». Как и все дети, она мечтает о новогодних подарках и чудесах. Милая Каролина, пусть в твоей жизни будет много хорошего и никогда ты больше не знала пожарищ.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото из архива семьи.