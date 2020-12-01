Мифы о вакцинах, или Прививки ради жизни

«Ребенок был совершенно здоров, а после прививки заболел аутизмом/ гидроцефалией/ сахарным диабетом/ у него проявился синдром Гийена-Барре!» Такие истории циркулируют в Интернете на родительских и прочих форумах. «В одной лишь вакцине от гепатита В, которую младенец получает в первый день жизни, алюминия в пять раз больше, чем он получит за полгода питания грудным молоком, а чем более насыщенный в стране календарь прививок, тем больше в ней людей с аутизмом», - пугает своих читателей блогер Антон Амантонио. Словом, теория о том, что введение любой вакцины грозит непредсказуемыми результатами, набирает сторонников. О последствиях отсутствия вакцинации не говорится: кто с ними сталкивался? «Возможно, здоровый организм, не ослабленный прививками, сам справится с болезнями», - надеются антивакцинаторы.

Период же пандемии, похоже, одновременно повысил наши ожидания от медицины и усилил недоверие к ней. И на фоне этого информационного шторма родители по-прежнему должны принимать решение о том, вакцинировать ли своего ребенка. А перед всеми гражданами, кто еще не переболел, стоит выбор: встретиться с настоящим коронавирусом или довериться вакцине?

Так действительно ли прививки безопасны и эффективны? Об этом - наш разговор с Резедой Файзуллиной - доктором медицинских наук, профессором БГМУ, главным внештатным детским аллергологом Минздрава РБ, экспертом Всероссийского педиатрического респираторного общества.

- Это похоже на суеверия позапрошлого века! С какой из инфекций, от которых мы прививаем, «здоровый организм сможет справиться сам»? - говорит Резеда Мансафовна. - С коклюшем, который вызывает приступообразный кашель и апноэ (остановку дыхания) и может с высокой вероятностью привести к смерти ребенка первого года жизни? С дифтерией, при которой формируются пленки, перекрывающие дыхательные пути? С паротитом (свинкой), который может дать осложнения не только на уши, но и на мужские половые органы? С гепатитом В? Столбняком? Туберкулезом? Вакцина против туберкулеза - БЦЖ - спасла и еще спасет тысячи жизней! Тем более что в окружении ребенка (или в одном доме с ним) сегодня могут жить носители заболевания. А краснуха приводит к серьезным врожденным порокам развития у новорожденных, в том числе несовместимым с жизнью.

Сегодня все, кто хочет, высказывают свое мнение по поводу небезопасности вакцин. Но никто не вспоминает, например, о том, что не в Средние века, а с 1916 года в США и с 1949-го - в СССР начались ежегодные вспышки полиомиелита. Летом 1921-го в Нью-Йорке от него умерло 2 тысячи человек, около 7 тыс. остались пожизненно парализованными. Одним из них был будущий президент США Франклин Рузвельт, впоследствии основавший Национальный фонд борьбы с детским параличом. В 1958 году заболеваемость полиомиелитом в СССР достигла пика - более 22 тыс. человек. Только вакцинация (в США она началась в 1955-м, в СССР - в 1959-м) помогла остановить ежегодные эпидемии. И сейчас в мире живут около 20 млн человек, которые стали инвалидами из-за этой страшной инфекции. Причем и сегодня ее нельзя считать окончательно побежденной: полиовирус I типа еще существует в Афганистане и Пакистане. Так неужели мы допустим, чтобы он вернулся к нам? Последние на сегодня случаи полиомиелита зарегистрированы в России в 2010 году.

Побочный эффект заблуждений

- Мысль о ненужности и опасности внесения в здоровый организм инфекций приходила к человеку уже не раз…

- И не только приходила, но и реализовывалась. Так, еще в начале 1870-х годов в столице Швеции, к тому времени благодаря вакцинации уже забывшей об оспе, развернулась антивакцинаторская кампания, и охват прививками упал с 90 до 40%. И в 1873-1874 годах в Стокгольме разразилась новая эпидемия оспы, положившая конец сомнениям.

В 1974 году в Великобритании появились сообщения о 36 реакциях на вакцину против коклюша; известный академик утверждал, что ее эффективность сомнительна. Процент привитых детей снизился с 81% до 31%, и последовала эпидемия коклюша, приведшая к смерти нескольких детей. После этого эффективность вакцины была перепроверена, результаты опубликованы, и доверие к ней восстановилось.

В СССР в 1986-1991 годах - также не без помощи «нового взгляда» - процент первичной вакцинации от дифтерии снизился до 70%, а взрослые не получали вторичных прививок до 1993 года. В результате в странах бывшего СССР дифтерией заболело более 150 тысяч человек, из них около 5 тысяч умерли. И это лишь несколько эпизодов возвращения болезней, уже считавшихся побежденными. А в 2018 году число заболевших корью в Европе достигло рекорда за последние 10 лет - 82 тысячи человек! Корь настолько заразна, что для ее уничтожения должны быть привиты не менее 95% населения. А в отдельных регионах он был гораздо ниже - 70%.

Я сама переболела корью в детстве и помню переживания моей мамы. Болезнь переносится очень тяжело: температура 39 градусов и выше, сильная интоксикация, а среди ее осложнений - отит, менингит и энцефаломиелит. Возможен смертельный исход. Отдельные случаи выявлялись и в нашей стране, в том числе в Уфе.

- У меня есть знакомые, которые никогда не прививались от гриппа и этой осенью также не защитили себя ни от него, ни от пневмококка…

- Во время нынешней пандемии, как известно, эти прививки имеют особое значение. К коронавирусу, как и к другим вирусным инфекциям, нередко присоединяются бактериальные, осложняя течение болезни. И первая из них - пневмококковая. (Впрочем, вакцина Pneumo-23 содержит антигены 23 бактерий, вызывающих респираторные инфекции - это мощная защита.) Сделали прививку - и организму не придется бороться с двумя и более возбудителями и выдерживать еще большую лекарственную нагрузку. Однако нужно иметь в виду, что иммунный ответ формируется в течение 10 дней после введения вакцины. В эти дни стоит быть сверхосторожными, чтобы не встретиться с микробами раньше времени.

- Однако у всякого лекарственного средства могут быть побочные эффекты. Значит, бывают осложнения и от прививок?

- Сегодня о любой серьезной, нетипичной реакции на прививку педиатры сообщают в Минздрав республики. По каждому случаю проводится расследование, и я нередко участвую в них.

Поднимаются записи других педиатров, проверяется вся серия вакцины. И не было еще случая, когда негативная реакция была связана именно с ней.

Поэтому в первую очередь, конечно, нужно подобрать период, когда можно вакцинировать. И ребенка, и взрослого пациента перед прививкой должен осмотреть врач, установить, не было ли контактов с зараженными людьми, не находится ли он в инкубационном периоде другой инфекции. Также перед первой вакцинацией обязательно сдаются общие анализы крови и мочи. Если все это соблюдено, обычно осложнений не бывает. Может быть местная реакция, кратковременное повышение температуры, но это нормально.

Далее нужно соблюдать график вакцинации, чтобы между прививками проходило достаточно времени, и антитела успевали сформироваться.

- А если график вакцинации из-за болезни сдвинулся? А ребенок и так часто болеет?

- Если вы начали вакцинироваться, нужно вести определенный образ жизни. Минимизировать контакты, чтобы малыш не заболел другой инфекцией. Дети первого года жизни вообще не должны болеть! И тем не менее я не так уж редко вижу в торговых центрах мам с грудными детьми. Зачем подвергать грудничка излишнему риску?! Сейчас, во время пандемии, количество таких случаев, конечно, уменьшилось, но совсем они не исчезли! Да и самой маме маленького ребенка совсем не нужно слишком много разъезжать: она устанет, сил на уход за малышом будет меньше.

Это касается всех, кто получает прививку - доля самоизоляции после нее не помешает - а уж детей - тем более. А не так: укололись - в тот же день обязательно понадобилось куда-то поехать, зайти к подруге… Необходимо хотя бы неделю посидеть дома, понаблюдать за состоянием сына или дочери, померить температуру. В день прививки лучше ребенка не купать.

Вообще, если ребенок часто болеет - нужно понять, почему. Начав посещать детсад, он может подхватывать инфекции до восьми раз в год, и главное - каждый раз дать переболеть и полностью выздороветь, а не отправлять снова в садик, как только спала температура или еще не прошел насморк. Только так можно сформировать полноценный вторичный иммунитет. А иначе можно получить отит, хронический бронхит, и не только. Есть и такое явление, как вирус-индуцированная астма.

Кстати, опасаясь прививок, сегодня граждане спокойно планируют отпуск с маленькими детьми в тропических странах... Так в России появляются случаи малярии, лихорадки Денге и др. Я считаю, что это очень безответственно. Планируя поездку, не забывайте о вакцинации.

- Сегодня из-за эпидемии коронавируса графики вакцинации у многих детей и взрослых нарушились…

- Да, и это очень плохо. Другие опасные инфекции могут вернуться. ВОЗ уже предупредила, что сбои в работах служб вакцинации на фоне пандемии могут повлечь за собой вспышки, к примеру, кори и полиомиелита. Поэтому все равно нужно стараться делать прививки по расписанию. Записываться к врачу в день здорового ребенка. В конце концов, сегодня есть и частные клиники, где можно это сделать.

Объективные противопоказания

- И все-таки есть люди, которым прививки противопоказаны?

- Истинных противопоказаний на самом деле очень мало. Если пациент - аллергик и получает специфическую иммунотерапию, просто между лечением и прививкой должно пройти время. Таким же образом вакцинируют и людей с хроническими инфекциями, тяжелыми заболеваниями. Им это тем более необходимо, ведь они наиболее уязвимы перед инфекциями. Соблюдая определенные правила, прививки делают и носителям ВИЧ.

Обычно все вакцинные препараты переносятся хорошо, но могут быть аллергические реакции на их компоненты: например: вакцина от гепатита В содержит следовые количества дрожжевых белков, другие - белки куриного яйца. При аллергии подбирается другой препарат.

Нельзя вводить живые вакцины людям с первичным либо вторичным (возникшим в результате болезни) иммунодефицитом. Первичный иммунодефицит у ребенка означает, что защита организма не сформировалась: например, недостаточно иммуноглобулинов. Это довольно редкое состояние. Оно определяется по результатам углубленного, в том числе генетического обследования. Затем такие дети получают заместительную терапию иммуноглобулинами.

На самом деле живые вакцины - например, АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) - имеют свои преимущества: иммунитет формируется против всех антигенов возбудителя. Но для тех, кому они противопоказаны, сегодня имеются альтернативы.

Кстати, вакцин, действующих одновременно против нескольких возбудителей, тоже бояться не стоит. Иммунитет человека - если, как мы говорили, создать ему благоприятные условия - способен справиться с этой нагрузкой и выработать все нужные антитела. На самом деле сразу после рождения малыш встречается со множеством различных микробов, но здоровый новорожденный не заболевает, а иммуноглобулины матери предохраняют его первые полгода. А вот далее защита его здоровья зависит от вакцинации.

- А если ребенка привели на прививку, не зная, что у него аллергия или иммунодефицит?

- Это практически невозможно. И то, и другое обязательно проявится, и педиатр, который наблюдает за ним и знает его с первых дней жизни, этого не пропустит. Кроме того, сегодня в детских поликлиниках есть врачи-аллергологи-иммунологи - можно проконсультироваться у такого специалиста. Либо, скорее всего, вас направит к нему сам педиатр.

Вы переехали, и педиатр не успел как следует познакомиться с малышом? Или, если есть какие-то сложности в общении, вспомните: сегодня многие автовладельцы стараются обзавестись «своим» механиком, большинство женщин - «своим» парикмахером. Так найдите своего врача! От личности доктора действительно зависит очень многое. Поэтому сегодня при аттестации - данное требование введено совсем недавно - врач должен продемонстрировать в том числе и свое умение собирать анамнез, общаться с пациентом, и наши специалисты прекрасно с этим справляются.

Исследования продолжаются

- Много пишут и об отдельных компонентах вакцин. В некоторых в качестве консерванта содержится мертиолят ртути. В других в качестве адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ) - алюминий, элемент, который при накоплении в организме сегодня считается нейротоксичным…

- Когда вакцина проверяется на безопасность, отдельно изучаются и все ее компоненты. Ртуть содержится в вакцинальных препаратах в таком минимальном количестве и в такой форме, что никак не может навредить организму. Гораздо больше ртути можно получить, скажем, из пищи - например, из морской рыбы. То же самое и с содержанием алюминия. И мы получаем его далеко не только из вакцин. Это один из самых распространенных на Земле химических элементов, и скорее уж нужно стремиться употреблять воду, содержащую поменьше алюминия. Его ПДК - 5 миллиграмм на литр воды, но лучше употреблять воду, содержащую 3 мг/л. Этот металл также можно найти и в косметических средствах, дезодорантах. Да и алюминиевыми кастрюлями, в конце концов, многие продолжают пользоваться без всякой опаски.

Что же касается аутизма, это состояние формируется еще во время внутриутробного развития. Нет никаких доказательств, что оно связано с прививками. Эту гипотезу выдвинул в 1998 году британский гастроэнтеролог Эндрю Уэйкфилд, отправив в журнал The Lancet статью, в которой доказывал, что прививка от кори, паротита и краснухи может вызвать аутизм. Его теория получила широкую огласку по всему миру, но при научной проверке ни в одной лаборатории его выводы не подтвердились. Однако слухи упорно связывают аутизм с прививками - во-первых, потому, что он проявляется в том же возрасте, когда детей начинают прививать, а во-вторых, потому, что причины его возникновения пока не известны. Громкие заявления делаются снова и снова, и кто-то им верит, хотя сослаться на конкретные научные труды антипрививочники по-прежнему не могут.

В целом не очень хорошее здоровье детей сегодня связано и с тем, что образ жизни молодых девушек стал более свободным, до рождения детей будущие родители могли перенести различные инфекции. Большое распространение имеет курение (а кто-то продолжает курить и во время беременности!).

- Ведется ли статистика отказов от прививок?

- Каждый педиатр подает отчеты, в которых указывает процент вакцинированности детей, находящихся под его наблюдением. На многих участках родителей, поддерживающих необходимость вакцинации, более 90%, крайне редко - 85.

Так что большая часть мам и пап относятся к вакцинации положительно. Естественно, всевозможные шарлатанские движения и блоги затрудняют работу.



- Антипрививочники твердят, что безопасность вакцин не доказана, что она уже принимается как аксиома.

- Это не так. Исследования продолжаются - в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, Национальном исследовательском Центре здоровья детей. Во многих медвузах, где есть педиатрические кафедры, проводят диссертационные исследования по изучению тех или иных ситуаций, связанных с вакцинацией. А как же иначе? Ведь и сама человеческая популяция меняется. Наш образ жизни очень отличается от образа жизни даже жителей Советского Союза. Сегодня мы выхаживаем новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. Характер инфекций тоже меняется: все большую роль в нашем окружении приобретают вирусы. Во многих случаях мы научились бороться с бактериями, с вирусами же сложнее: они легко меняются, мутируют.

Кроме, того, в медицине сейчас уже совершенно по-другому относятся к сохранению микробиоты, или микрофлоры - это совокупность микроорганизмов, которая является обязательной составляющей нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

И речь не только о микробиоте кишечника, о которой говорят чаще всего: у микробиоты мочеполовой системы свои особенности, у микробиоты кожи - свои. И ко всему этому надо относиться бережно. В том числе избегая агрессивного самолечения.

- Сегодня у родителей и пациентов нередко есть выбор между отечественным и иностранным вакцинным препаратом. А в нашей стране разрабатываются новые вакцины?

- Да, хотя это очень затратно. Например, вакцина против респираторно-синтициального (РС)-вируса - еще одной частой причины болезней органов дыхания, против цитомегаловируса, способного вызывать уродства новорожденных (в западных странах она уже разработана). К сожалению, у нас нет также отечественной вакцины от ветряной оспы. И в мире, и в стране идет работа над вакциной против ВИЧ. Также создаются новые формы, позволяющие избежать инъекции: аэрозоли, пероральные, наносимые на кожу. Все это позволит укрепить сотрудничество родителей маленьких пациентов и врачей.

Екатерина Климович.