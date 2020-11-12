Шаймуратов возвращается … на сцену

«Потомки Салавата не отступят!» - так называется премьера спектакля о легендарном полководце 112-й Башкавдивизии, генерал-майоре, Герое России Минигали Шаймуратове. Она состоится 19 и 20 ноября на сцене Малого зала Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. О тонкостях долгожданной постановки мы беседуем с ее режиссером, народным артистом РФ и РБ, лауреатом Государственной премии имени Салавата Юлаева Хурматуллой Утяшевым.

- Как можно определить жанр спектакля?

- Театрализованное документальное проект-представление. На экране будут транслироваться документы из фондов Национального и Военно-исторического музеев республики, кадры военной хроники. Консультантом же выступил известный историк Салават Хамидуллин, сценаристом – Зухра Буракаева. Как мы знаем, сбор информации о легендарном генерале активизировался лишь в последние годы, раньше тайна его гибели скрывалась под грифом «пропал без вести». Сейчас ситуация поменялась, и что главное - с воодушевлением, как и все жители республики, восприняли известие о присвоении Шаймуратову звания Героя России. У театра еще два года тому назад были планы о постановке, а приступили к плотной работе из-за ситуации с коронавирусом лишь в сентябре.

Но спектакль, как и любое театральное произведение, не будет скучным, в нем прозвучат музыка, знаменитая песня на музыку Загира Исмагилова и слова Кадыра Даяна, а еще зрители увидят хореографию в игре актеров.

Сравнивая «Потомки Салавата не отступят!» с постановкой по Флориду Булякову «Шаймуратов генерал», которая шла в нашем театре в прошлом веке, можно отметить, что его пьеса – драматургия с вымышленным сюжетом. У нас же больше документальное повествование о жизни Шаймуратова, начиная с военного времени, об испытаниях, выпавших на его долю.

- Чем вам близка личность генерала?

- Так сложилось, что его образ шлейфом сопровождает мою жизнь. Я играл главного героя в спектакле Булякова, а на параде в честь 65-летия Победы в его образе проехал на коне по улицам Уфы.

Мой дед воевал в знаменитой 112-й кавдивизии, но к сожалению, пропал без вести, и как бы мы ни старались, нам не удалось найти его следов. Лишь знали деревню в Донбассе, откуда пришло последнее письмо. Отец тоже служил кавалеристом, но в другой дивизии. Он вернулся, правда, говорил о войне редко, для фронтовиков это очень тяжелые воспоминания. В минуты откровения рассказывал, как гибли вокруг люди, как голодали, терпели боль и лишения. Не забуду его слова: «Война в кино и жизни – совершенно разные вещи». Поэтому у меня к Шаймуратову особое отношение.

- А как можно охарактеризовать Шаймуратова как человека?

- Масштабная личность: удивительно, что простой деревенский паренек из беднейшей семьи благодаря выдающемуся военному таланту, упорству и трудолюбию сумел стать знаменитым военачальником. Не все знают, что он служил в конной военной разведке отряда Блюхера, участвовал в борьбе против Юденича, Деникина.

Обучаясь на курсах Татаро-Башкирской кавалерийской школы, занимал призовые места сразу в трех соревнованиях: по метанию гранаты, сабельным скачкам, прыжкам в воду с трамплина. Молодой командир тогда получил ценный приз: красные шаровары, буденовку, суконную гимнастерку. После одной из спецопераций Семен Буденный лично вручил Шаймуратову почетное революционное оружие – именную серебряную саблю. Эта сабля была с нашим земляком до последнего дня.

В 1931 году он стал слушателем Военной академии им. Фрунзе, где показал превосходные знания в военном деле, политических дисциплинах, отлично владел немецким, китайским, казахским, уйгурским языками, хорошо понимал английский, французский.

Его назначают на должность военного атташе в Турцию, затем переводят в Китай в качестве разведчика, а в 1938 году полковник Шаймуратов сражается с чанкайшистами, получает тяжелое ранение и орден Красного Знамени.

Кроме образованности, самодисциплины и мужества его отличают блестящие организаторские способности.

Башкирскую кавалерийскую дивизию создавали из добровольцев, многие из которых никогда не держали в руках оружия. Прибывший в Уфу Минигали Шаймуратов лично учит их стрелять, ориентироваться на местности и занимается с ними физподготовкой. 22 марта 1942 года председатель президиума Верховного Совета республики Рахим Ибрагимов вручил дивизии Красное Знамя, и Шаймуратов дал клятву донести его до Берлина.

«Потомки Салавата отступать не умеют», – говорил он, поднимая в атаку бойцов. 78 из них стали Героями Советского Союза и такого количества героев не было ни в одном соединении Красной Армии.

Одна из миссий нашего спектакля – показать молодежи, как бы это ни звучало по-менторски, как на примере генерала с помощью знаний и целеустремленности можно достичь высоких целей.

- Одна из интриг – актер, который воплощает на сцене образ Шаймуратова. Как вы его выбирали?

- Артур Кабиров – выпускник «Щепки», лауреат Государственной республиканской молодежной премии РБ им. Ш. Бабича, даже внешне похож на Героя. Кстати, он также напоминает и Рами Гарипова, которого сыграл в спектакле «Февраль, буран».

Кроме него в постановке задействована целая плеяда ведущих актеров театра. Премьеру из-за пандемии пришлось переносить, но надеюсь, что на этот раз зрители оценят новую страницу в творческой жизни нашего театра.

Зиля БАДРИЕВА.