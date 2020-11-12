Мыслим позитивно!

О колоссальной нагрузке, обрушившейся на медиков, сегодня знают все. А вот реально помочь им спешат младшие коллеги: ординаторы и студенты.

Поликлиника №1 обслуживает около 77 тысяч человек. После того как к ней присоединили 49-ю студенческую, отдельный этаж отвели для учащихся вузов и ссузов. В новых реалиях нагрузка на участках значительно возросла и потребовала увеличения численности выездных бригад неотложной помощи. Теперь на обслуживании домашних вызовов задействованы 5 фельдшеров вместо двух, а часть терапевтов пришлось перекинуть в «красную зону». Больных с хроническими заболеваниями принимают отдельно. Для температурящих с признаками ОРВИ отвели три кабинета. Также прибавились дополнительные обязанности в виде взятия мазков на ПЦР.

– Как это было и в прежние времена в период эпидемии гриппа, сейчас существенной проблемой амбулаторного звена является дефицит персонала. Медики также как и все люди болеют и вынуждены брать листок временной нетрудоспособности по уходу за детьми. Это приводит к снижению работоспособности коллектива, – говорит заместитель главного врача Алексей Дмитриев.

Разгрузить работу системы помогли ординаторы из БГМУ. Их в поликлинике 9. Четверых, получающих специальность на кафедре пульмонологии или поликлинической терапии, оформили терапевтами. Офтальмологи и невролог проходят практику в качестве помощника врача. Ряды среднего персонала пополнили 17 старшекурсников БГМУ и 15 студентов колледжа. Спектр поручений у них обширный: ведут бумажную работу, оформляя карты пациентов, выписывая направления, помогают в доставке препаратов на дом.

Первый участок, самый большой, закреплен за ординатором Иленой Гибадуллиной. Она обслуживает около 1 700 человек, живущих в многоэтажных и частных домах на улицах Октябрьской Революции, Ветошникова, Менделеева.

– Когда я пришла сюда 28 октября, пациентов и звонков было очень много. Нагрузка заметно уменьшилась благодаря молодежи, пришедшей через несколько дней. Справляться с работой в кабинете помогает студент лечебного факультета БГМУ. Состояние здоровья тех, кому положено находиться дома, контролируем дистанционно при помощи телефона, при необходимости выезжаем, – делится Илена Раушановна.

На вопрос, когда впервые столкнулись с COVID-19, отвечает, что в апреле, во время прохождения практики в 44-й поликлинике начали выявляться пациенты, у которых была соответствующая клиническая картина. Сейчас таких стало еще больше.

– Не боитесь работать в такое сложное время?

– 6 лет училась на врача, зная, что выбранная профессия предполагает риски. К тому же меня поддерживает мой молодой человек, который трудится в ковид-госпитале в Демской больнице. Важно позитивно мыслить. И своим пациентам говорю – чаще болеют те, кто боится. Психосоматику никто не отменял.

Проблема нехватки врачей решилась и в 44-й поликлинике. В 10-м кабинете ведет прием ординатор первого года по специальности терапия Алия Хидиятова.

– Проходила здесь практику, а теперь решила трудоустроиться. Врач, участок которого передали мне, обслуживает больных с Covid-19 и с признаками ОРВИ. У меня ребенок маленький, поэтому я пока здесь, – говорит Алия Мударисовна.

С обязанностями медсестры хорошо справляется стажер Надежда Сергеева. Студентка 6 курса лечебного факультета помогает старшей коллеге проводить инструментальные методы исследования, выписывает направления на анализы, оформляет документацию.

– Каждый рабочий день мы начинаем с уборки и проветривания. Пациентам тоже постоянно напоминаем о необходимости соблюдения требований Роспотребнадзора, – говорит Надежда.

У входа в здание оборудован фильтр-бокс. Разделить потоки помогают студенты фармацевтического факультета колледжа.

– Сегодня через нас прошли 200 человек, с признаками ОРВИ никого нет. Температурящие больные вызывают доктора домой, но иногда выявляются здесь. Вчера, к примеру, таких оказалось четверо, – говорит Марина Носкова.

Стажеры и помощники врачей пробудут в поликлиниках и больницах до конца ноября. Опыт, который они получат на практике, наверняка пригодится им в профессиональной жизни.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.