Крепче за баранку держись, шофер

Несмотря на то, что всю ночь лил дождь, во дворе Службы по благоустройству микрорайона Сипайлово с утра оживленно. В диспетчерской не смолкает телефон – уже начались заявки, а во дворе одни спешно собираются выезжать по рабочим маршрутам, другие прогревают машину, третьи готовят инструмент. Полным ходом идет подготовка к зимнему сезону.

– Собираемся на оперативку, обсудим фронт работ на сегодня, определимся с путевками и за дело – через пару дней уже смотр техники! – слышим мы строгий голос заместителя директора по техническим вопросам Ильмира Шаймарданова.

Не проходит и десяти минут, как после разнарядки сотрудники возвращаются на свои места. Выходим во двор. Там Ильмир Ильясович знакомит нас с техникой. На особом счету здесь трактора – плужно-щеточная техника.

– Машина, можно сказать, мультифункциональная. Чтобы не простаивала, достаточно перекинуть летний отвал на зимний да щеточки поменять, – говорит он.

Но это только на первый взгляд кажется, что все так легко и быстро, а на самом деле на подготовку одного трактора МТЗ уходит от трех до пяти дней, в зависимости от его изношенности. Необходимо проверить люфт рулевого управления, гидравлику, да и тормозная система должна работать исправно. Почистить, помыть и при необходимости обновить осветительные приборы. Иначе техническая комиссия сделает замечания. Также обязательна и покраска – она играет не только эстетическую роль, но и необходима для того, чтобы не было развития коррозий, ржавчин.

– Я всегда отношусь бережно к своему трактору и каждый день проверяю его состояние, при необходимости ставлю диагноз и «лечу». Поэтому готовить технику к осмотру для меня только в радость, а вот про то, что срок прав истекает, или страховка «выходит», могу и забыть, не люблю возиться с документами, – говорит механизатор Салават Фатхлисламов.

Необходимо также проверить и содержимое аптечки первой медицинской помощи, наличие огнетушителя, аварийного знака, противооткатников.

Если сегодня Салават-абзый весь в мазуте и старом костюме, то на работе он должен быть одет в соответствующую стандартам одежду. На ней обязательно должны быть светоотражающие элементы, так как зимой большая часть рабочего времени коммунальщиков приходится на темное время суток.

– Новую спецодежду получил недавно, не хочется испачкать, поэтому пока «оперирую» в старой, а вот на линию всегда выхожу как полагается – в спецовке. Однажды такие вот светоотражатели мне на дороге жизнь спасли, – рассказывает он.

А вот подготовка КамАЗов занимает больше времени и сил – порой до семи дней. Кроме этого, здесь не обойтись без спецтехники: чтобы убрать с большегруза цистерну для воды и поставить пескоразбрасыватель, нужен подъемный кран.

– Такого у нас нет, приходится обращаться в другие предприятия района. И они всегда отзываются и приходят на помощь оперативно, в этом случае наша верная «палочка-выручалочка» - Служба по благоустройству Октябрьского района, – говорит Ильмир Ильясович.

Надо сказать, что раньше эти два предприятия были единым – разделение произошло лишь год назад и, когда распределяли технику, вместе с ней в Сипайловский пришли и водители. Например, Шухрат Маскалов до этого 12 лет проработал в Октябрьском МУБе.

– В Россию приехал в начале 2000-х из Ферганы. Как и многие мои соотечественники, долго скитался в поисках работы, даже уезжал в Иркутскую область, – рассказывает мужчина.

Когда вернулся, узнал, что один из его соотечественников трудится в коммунальном хозяйстве, и решил попробовать. Работы не боялся, потому ночные смены, выходы не по графику его не пугали. Наоборот, условия показались ему привлекательными: соцпакет, отчисления в пенсионный фонд, налоговые вычеты, оплачиваемый отпуск, стаж, стабильность. Да и график работы (по три выхода в день, столько же в ночь, а затем выходные) показался очень удобным тогда еще молодому, а сейчас уже многодетному отцу.

– В прошлом году зима показала нам себя во всей красе, сколько же бессонных ночей мы провели! Помню, как несколько дней подряд был повышенный режим готовности, выходили на работу вне графика и проводили за рулем по 10-12 часов, – говорит он.

Признается, что в такие дни устает не только водитель, но и техника, поэтому для того, чтобы она успешно проработала всю зиму, нужно ее основательно подготовить. Его КамАЗу уже более двадцати лет, но машину не отличишь от «молодых» – Шафкат ухаживает за ней, как за ребенком. Так, например, пару дней назад забарахлил движок, сейчас он его разбирает, а затем его снимут краном и отдадут специалистам. Когда «подлечат» и вернут на место, можно устанавливать пескоразбрасыватель, и он вернется в строй.

Профессию свою считает нужной и ничуть не стесняется, ведь именно благодаря нелегкой работе коммунальщиков город становится краше, а жизнь горожан – комфортней. Его старания ценит и начальство. Например, в прошлом году на День работников коммунальной службы был награжден Почетной грамотой от администрации города.

– Если бы к ней еще и новый КамАЗ прилагался, тогда это была бы не работа, а песня! – говорит Маскалов.

Но все же, небольшими, но верными шагами техника обновляется. Так, прошлой зимой получили новый оранжевый большегруз, мини-погрузчик Bobcat.

Кроме тщательной подготовки техники, незаменимый атрибут зимнего сезона – песок и соль.

– Часть мешками, часть насыпью закупили 500 т соли, более трехсот тонн Бионорда, в этом нам помогает Управление коммунального хозяйства и благоустройства города, – говорит директор Службы по благоустройству микрорайона Сипайлово Андрей Федосов.

С учетом того, что они обслуживают более 2,8 км? площади, за сезон этого достаточно.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.