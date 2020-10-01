Дроны на все руки

Доставка лекарств и даже донорской крови в неблагополучные регионы, поиск пропавших туристов или, наоборот, браконьеров, новые возможности для журналистики и, наконец, фантастические съемки городов и природы, к которым мы уже привыкли - это, конечно, далеко не все возможности квадрокоптеров, или дронов, самые миниатюрные из которых могут взлетать с ладони.

Собирать квадрокоптеры и управлять ими учат школьников в Центре молодежного инновационного творчества «Футурика». Это одна из площадок Дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего», что находится в знаменитом «Доме-книжке» - на улице Мира, 14.

Кроме пилотирования дронов, здесь есть и другие образовательные программы, совмещающие творчество и программирование: например, 3D-моделирование, изготовление прототипов - словом, профессии будущего. Можно познакомиться с фрезерным станком и лазерной резкой, воплощать свои проекты могут и студенты, а бизнесмены - обратиться за изготовлением прототипа.

- Начал работать в УГНТУ в 2016 году, и наша цель была - не просто занятия с детьми, а призовые места на олимпиадах, - говорит руководитель «Футурики», преподаватель и изобретатель Ильнур Нугуманов. – И, как показала жизнь, это была правильная цель.

Воспитанники центра уже заняли второе место на WorldSkills Hi-Tech (2019) и третье - на Национальном чемпионате WorldSkills (2020) в компетенции «Изготовление прототипов».

Но вернемся к квадрокоптерам. Во время посещения Дома предпринимательства главой Башкортостана Радием Хабировым победитель Всероссийского конкурса «УМНИК» Никита Каратаев представил прототип коптера, а ученик 9-го класса школы №82 Арслан Шаймухаметов продемонстрировал работу капсульного дрона, который можно будет использовать при тушении сложных пожаров.

- Как вы изготовили это устройство? – спросили мы у Арслана.

- Квадрокоптеры собираем из комплектующих при помощи паяльной станции и других инструментов, затем подключаем к компьютеру и настраиваем прошивку (программу), которая будет им управлять. И все, можно проводить тесты полетов.

- А почему программу надо настраивать? Она стандартная или ваша собственная?

- Назвать стандартной ее нельзя, потому что сейчас очень много разных дронов и, соответственно, программ. Чтобы он просто взлетел, настраивать особо ничего не надо. Но если мы хотим, чтобы он понимал наши команды и реагировал на них, мы должны сами это запрограммировать.

- Расскажите о вашем проекте.

- У нас есть пневматическая пушка по типу миномета и капсула, в которой спрятан дрон с камерой. При ее помощи мы «выстреливаем» капсулой на несколько километров, она раскрывается, дрон взлетает и с камеры передает нам картинку. Это может быть очень кстати во время тушения пожара: устройство быстро залетит внутрь объекта, сделает снимки происходящего, может помочь обнаружить оставшихся там людей, при помощи тепловизора измерит температуру в разных точках.

Также это станет актуально во время военных действий, когда простой квадрокоптер-разведчик можно заметить и быстро сбить, а капсулу заметить сложно, и устройство успеет передать снимки.

В квадрокоптере есть встроенный электронный компас, GPS. Можно задать точку, куда надо прилететь. Сейчас мы дорабатываем «пушку», которая выстреливает капсулу. О других командах, которые в России работали бы над подобным проектом, нам неизвестно.

- Сложная работа! А в WorldSkills вы участвовали?

- Дошел до регионального этапа. Там мы могли показать свое мастерство в таких категориях, как пайка, сборка, обнаружение поломок и ремонт квадрокоптера, настройка прошивки, потом делали тоже автоматику - то есть закладывали задания, и он взлетал и выполнял их.

- Какой еще беспилотник было бы полезно изобрести?

- Одна из тем, которая меня затронула в последнее время - дрон, обеспечивающий связь в экстренных ситуациях.

К примеру, вы находитесь в лесу или заехали в какую-то глушь на машине. Нет ни связи, ни Интернета, а вам нужно позвонить или открыть гугл-карту.

Когда вы находитесь на земле, сигнал глушится из-за деревьев, электросетей и т.д. Но если взять с собой беспилотник, он поднимется на определенную высоту, поймает и усилит сигнал.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото из личного архива Арслана Шаймухаметова.