Ключ к башне - доверие

Детский телефон доверия в нашей республике доказал свою нужность: он был создан 1 февраля 2010 года и в этом году отмечает свой юбилей.

К празднику психологи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовили детям подарок. Рассказывает руководитель службы телефона доверия в Башкортостане Раушания Хакимова:

- Чтобы подростки могли лучше разобраться в своем характере, понять, насколько они доверяют - или не доверяют - другим людям и насколько важно это доверие, разработана игра-тренинг «В поисках Башни».

Как известно, с детьми нужно разговаривать на их языке. Гораздо легче общаться с ребятами, что-то узнавать о них, чему-то научить, общаясь в игре и по ее правилам. Каждый ее участник может погрузиться в этот особенный мир и стать одним из его защитников. Ему предстоит пройти путь к Белой башне, которая хранит тайну доверия, и открыть формулу вакцины против страшного вируса.

- Почему сегодня настолько актуальна именно игровая форма?

- Дело еще и в том, что за лето и еще за весну ребята привыкли проводить много времени за компьютерными играми и общаться в игровых чатах.

Эта акция предназначена для подростков с 12 до 17 лет, в игре можно участвовать не один раз, приглашать друзей, оставлять комментарии в чате. Она запущена 20 сентября.

Также с 20 сентября по 12 ноября пройдет флешмоб, в рамках которого каждый участник сможет поделиться полученной по результатам игры «Грамотой героя» и своими комментариями в любой из социальных сетей с указанием хештегов игры - #впоискахбашни, #детскийтелефондоверия, #88002000122. Авторы пяти постов с лучшими комментариями получат в подарок мобильные телефоны и смарт-часы, авторы трех постов, набравших наибольшее количество лайков, - планшеты. Победители флешмоба будут определены 15 ноября.

Примечание: Если пост участника сделан в формате «сториз» или подобном «исчезающем» режиме, то его нужно сфотографировать и прислать на почту igra@telefon-doveria.ru со ссылкой на страницу в любой социальной сети.

- А почему акцент сделан именно на доверии?

- В нем - особенно если говорить об отношениях в семье - корень многих проблем. Их может не быть, если между маленьким человеком и родителями существуют теплые, доверительные отношения, когда они всегда стараются понимать, что с ним происходит, и он может обо всем им рассказать, не боясь, что его осудят, не поверят… или что уставшие взрослые просто не обратят внимания на его слова. Недоверие детей рождается, когда на ребенка кричат. Кричат самые родные люди. Или если он слишком часто слышит слово «нельзя» и критику… К кому же тогда обращаться?

- Для таких ситуаций создана ваша служба. С какими вопросами звонят в начале учебного года?

- Например, с вопросом о выборе профессии. Это нелегкая задача, и желания детей и родителей часто не совпадают. Ребята спрашивают: «Как повлиять на них, донести свое мнение?». А многие родители не верят в своих детей - и, например, зная, что в медвузах высокий проходной балл, предлагают более «благоразумные» варианты.

Но можно ли стать успешным человеком, занимаясь совсем не тем, о чем мечтал, не тем, для чего ты чувствуешь себя предназначенным? К примеру, из артистической натуры не получится хороший экономист или инженер. Немало казалось бы состоявшихся людей бросают свою профессию и начинают заниматься тем, о чем они всегда мечтали.

Мы находим решение вместе с подростком, объясняя, что родители, предлагая им то или иное направление, готовы на начальном этапе помочь

своим опытом и возможностями. А если папе или маме нелегко найти с подростком общий язык, мы предлагаем продолжить эту беседу на очной встрече с психологом. Заодно можно пройти тестирование и узнать, какая профессия вам ближе.

- Каждого ребенка очень волнуют отношения со сверстниками - одноклассниками, друзьями. Довольно часто приходится слышать и о травле в школе…

- Многие дети радуются, что снова можно ходить в школу: дистанционно учиться тяжело, и им необходимо общение со сверстниками. А проблемы

бывают разные. В случае неприязненных отношений с кем-либо из одноклассников мы учим ребят общаться и относиться к этому более стойко и сдержанно: если ты выдерживаешь обидные слова или поступки, то можно сказать что-то в ответ, так или иначе не дать агрессору почувствовать власть над собой. А он добивается именно этого.

Мы все помним свои школьные годы и понимаем: дразнилки, прозвища - не обязательно проблема; дети общаются, не сдерживая своих эмоций. Это, можно сказать, привилегия детства.

Тем не менее мудрые учителя, работая с классами, следят, чтобы все это не вылилось в буллинг - настоящую травлю. Учитель может сплотить класс, чтобы не допустить этого. Он организует разные события: чаепития, выезды на природу или еще куда-то, игры, разнообразные командообразующие мероприятия - чтобы дети больше делали что-то вместе и лучше знали друга, общались, сотрудничали. Также нужны встречи с детьми и родителями, чтобы они знали одноклассников своего чада. Тогда класс становится более дружным.

Мы, получая звонок о подобной проблеме, работаем с состоянием ребенка на данный момент, снимаем кризис. Мы не знаем ни его фамилии, ни адреса. При повторном обращении предлагаем ребенку выйти на работу с очным психологом. Они находятся в школах, в межрайонных центрах «Семья»; в районах больших городов есть свои службы семьи.

При очной работе специалист видит ребенка, и ему легче понять, что происходит, и помочь справиться с ситуацией. И если сегодня насчет такой терапии еще бытуют старые стереотипы, думаю, сегодняшние подростки, став родителями, будут относиться к этому спокойно, понимая, что психологи решают многие проблемы.

Но вообще в случае буллинга специалисты должны очно работать со всем классом. И чтобы переломить тенденцию, потребуется время. А если жертва агрессии просто поменяет класс или даже школу - может появиться новая жертва, если убрать агрессора - возникнет новый. В нашей практике был случай, когда школьник, подвергавшийся травле, три или четыре раза менял место учебы, но это не помогло.

В игре «В поисках Башни» заложены все эти ситуации и возможности их разрешения. По ходу действия ребята могут и откровенно высказать друг другу, что они думают (конечно, под наблюдением школьного психолога, но впоследствии они могут играть и самостоятельно), и понять многое о своем характере. И увидеть путь к выходу из сложных ситуаций.

Надеемся, что и игра, и наша работа в целом будет способствовать уменьшению количества психологических травм, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь, восстановлению доверительного общения между детьми и родителями, поможет ребятам более стойко реагировать на вызовы внешнего мира и предпочитать дружбу вражде.

Екатерина КЛИМОВИЧ.