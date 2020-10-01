Когда на душе тепло

Лет 7 назад на Южном кладбище Уфы шайка неизвестных повадилась воровать оградки из нержавейки – в основном со старых, заброшенных могил. Но потом, видимо, вошли во вкус и покусились на недавние. Возмущенные родственники ходили по редакциям газет, сообщили в полицию, кладбище стали патрулировать, воровство прекратилось. Но никто не позаботился об осиротевших захоронениях – тех, которым 20-30 и более лет. А среди них немало со звездочкой на памятниках.

Но такие люди нашлись: волонтеры социального проекта «Дари добро. Связь поколений». Совместно с компанией «Камнеград Уфа» облагораживают заброшенные могилы участников ВОВ, на их счету уже более 500. А еще – рядовая уфимская семья Кузнецовых. Красят заброшенные надгробия, убирают сухостой и высаживают цветы.

Примечательно, что ни у Людмилы, ни у Константина родственники не воевали в Великую Отечественную войну. И в детстве никто из родных не рассказывал солдатские истории, не вспоминал фронтовые будни.

- Дедушки трудились в тылу на тепловозоремонтном заводе: делали запчасти для паровозов. Умерли рано, и в памяти не осталось связанных с ними событий, - рассказала Людмила. - Повзрослев, начала интересоваться историей Великой Отечественной войны: смотрела патриотические фильмы, читала, при возможности общалась с ветеранами. И все это для меня настолько остро и больно, что не могу, не имею морального права быть равнодушной.

Семья Кузнецовых решила не просто облагораживать могилы солдат, но и возвращать имена на обелиски. Так, к 75-летию Победы Людмила разработала проект «Верни ветерану имя». На каждой одинокой могиле участников войны необходимо установить информационную табличку, ограду, скамейку, считает она.

- Безымянных обелисков быть не должно! Но, к сожалению, не везде сохранились имена. Со временем надписи исчезают безвозвратно, прочесть их невозможно, - отметила Людмила. - Запрашивала данные у руководства кладбища, но мне сказали, что только по расположению захоронения не смогут установить личность. Поэтому, где не будем знать фамилии, сделаем надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». Несколько табличек уже заказали.

Кузнецовы сожалеют, что раньше не начали этим заниматься: тогда бы удалось сохранить гораздо больше имен и фамилий погибших ветеранов. Все финансовые затраты лежат на их плечах, никаких сборов они не объявляли. Банки с краской и подручные материалы покупали на свои средства. Первые помощники - собственные трое детей. Родители с раннего возраста прививают детям любовь к Родине, учат бережно относиться к истории. Такое воспитание уже дало плоды. Несколько лет назад старший сын Денис был награжден медалью «За честь Республики». Он помог задержать преступника, который на улице ударил ножом прохожего. Дети рассказали одноклассникам о проекте, а те проявили инициативу и захотели поучаствовать. Изготавливали венки из подручных средств, искусственные цветы, взрослые покупают краску и кисти.

- Моя заветная мечта, чтобы каждая семья взяла под свое крыло одну заброшенную могилу, - делится Людмила. - Не так сложно, но на душе от этого становится теплее.

Иван ЗАРОКОВ.