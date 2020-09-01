Мемориал или зона отдыха?

Парк имени Ленина преобразится: архитекторы планируют построить здесь обзорную площадку, кафе, выставочный зал и амфитеатр, а завершится проект реконструкцией триумфальной арки.

Публичные слушания по проекту собрали представителей общественных, образовательных, культурных и спортивных организаций. Парк, расположенный у здания правительства РБ, многие знают как сад А. Матросова или бывший Ушаковский. Площадь в 8 га достаточно благоустроена, есть фонтаны, а пышно цветущая весной сакура собирает немало горожан для фотосессий.

- Один из старейших парков столицы республики является визитной карточкой Уфы, и его обновление позволит создать самое современное общественное пространство, — отметил первый заместитель главы администрации Кировского района Рустем Самигуллин.

Проект представила группа московских дизайнеров, которые считают, что центральная часть парка должна подвергнуться масштабной реконструкции, в результате которой здесь появятся двухуровневая смотровая площадка с кафе, кинотеатр и детский городок.

- Фонтаны необходимо обновить, потому что все коммуникации износились, - сказали дизайнеры. – Предлагаем их сделать коммуникативными, сохранив при этом размеры и формы.

По их мнению, фасад парковой зоны должен отражать промышленный и культурный потенциал республики, для чего используются местные материалы и художественные образы региона. Зона отдыха включает в себя детские и спортивные площадки, яблоневый сад и интерактивные фонтаны. А триумфальная арка со стороны улицы Ленина должна будет окончательно утвердить парк в статусе парадного объекта.

Все преобразования будут проводиться с помощью современных технологий, тенденций и направлений. Мемориалы, участки насаждений, требующие обновления, обещают максимально сохранить. В итоге парк должен стать современным, но при этом отстоять лучшие традиции архитектуры 70-80-х годов.

Объект культурного наследия

Стоит напомнить историю старейшего парка, изначально называвшегося Ушаковским. Он создан в 1867-1872 годы, когда сначала высадили деревья, а для их защиты от свободно прогуливавшейся тогда по городу скотины соорудили ограду, повесив табличку «Нижним чинам и собакам вход воспрещен». Тем не менее новый сад стал местом отдыха всех уфимцев, поскольку до него существовал только один частный Блохинский сад (ныне — Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова).

После Октябрьской революции Ушаковский парк переименовали в парк Свободы, а в советское время его западная часть преобразована в спортивную площадку, которую впоследствии занял стадион «Динамо».

В 1934 году находившийся рядом Воскресенский собор был разобран, на его месте соорудили танцплощадку, а еще построили шапито для цирковых представлений. После переименования в честь Александра Матросова убрали чугунные ворота, на которых по-прежнему красовалась надпись «Ушаковскiй паркъ», а вместо них установили арочные с барельефами Ленина и Сталина. В 1951 году на центральной аллее появился памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сейчас он находится в глубине парка.

В начале 80-х он снова сменил внешний облик: были убраны все аттракционы и старый дореволюционный фонтан, некоторые деревья спилили. Поскольку рядом с парком находился Обком КПСС, то его назвали именем В. И. Ленина — имя, которое он носит и поныне. Здесь работают два фонтана – Северный и Южный, а сам парк имеет статус объекта культурного наследия, который не позволяет на территории размещать капитальные сооружения.

Так чей же памятник?

После того как авторы представили проект изменений, собравшиеся жители разбились на группы для обсуждения. Наиболее актуальные предложения потом были озвучены. Так, некоторые участники слушаний предложили сохранить мемориальный характер парка и не открывать здесь увеселительные заведения.

- Здесь похоронены погибшие в годы революции и Гражданской войны, поэтому создан мемориал, установлены памятники Александру Матросову и Арслану Мубарякову. Нельзя забывать и том, что здесь находится могила Мажита Гафури, - сказала Лилия Кондратьева.

Так как в парке часто занимаются любители спорта, были высказаны пожелания по обустройству беговой дорожки с освещением по всему его периметру. Некоторые склонны убрать существующую парковку, другие намерены вернуть парку старое название — парк имени Матросова, чтобы не было путаницы с одноименным сквером. Также поступили предложения поставить памятник Аксакову или губернатору Ушакову.

Все замечания и предложения будут переданы в Главархитектуру для дальнейшей работы над проектом. Следующее обсуждение должно состояться через месяц.

Зиля БАДРИЕВА.