Атакуют тараканы

В начале недели в сосцетях появилось видео, которое снимал житель Демского района. На кадрах виден канализационный люк между домами №12 на улице Правды и №14 на Таллинской, вокруг которого кишели тараканы. Огромные скопища насекомых, потревоженные светом фонарика, разбегались в разные стороны – зрелище довольно неприятное.

«В двадцати метрах отсюда игровая площадка, где дети катаются на самокатах, а рядом с ними столько заразы! И это происходит в XXI веке. Почему Роспотребнадзор не видит этого?» – раздавался за кадром голос автора.

Наши корреспонденты отправились на место, чтобы убедиться что видео – не фейк. Однако насекомых мы не увидели.

– Они появляются с наступлением темноты. Как только до нас дошла эта информация, сразу выехали по адресу, но тараканов не было. Но, вернувшись ночью, убедились в правоте демчанина, – подтвердил проблему директор ЖЭУ- 34 Ильдар Махмутов.

Подобная ситуация уже возникала некоторое время назад по адресу Левитана, 16. Тогда тараканов вытравили при помощи химической атаки.

Так как показанный в видео канализационный люк принадлежит Уфимским инженерным сетям, управляющая компания в тот же день направила телефонограмму руководству Демского отделения.

Мы позвонили туда.

– Какие люки? Какие тараканы? В наших камерах нет ничего подобного! Нам не на что реагировать, а с насекомыми, которые могут облюбовать жилые зоны, должны бороться «жэушники»! –ответили нам по телефону и, пообещав разобраться с ситуацией, положили трубку.

– Ни в своей квартире, ни в подъезде с тараканами не сталкивался, также от соседей не слышал жалоб. Единственное, на что могу пожаловаться, так на то, что под лестничной клеткой после ремонта не закрыли проемы и в подъезде распространяется неприятный канализационный запах, – сказал старший одного из подъездов дома № 12 по улице правды Лев Григорьевич.

Видимо, насекомые облюбовали канализационный люк, потому что там тепло. Однако рассадник вредителей рядом с жилыми домами – не самое лучшее соседство. А мы проследим, были ли предприняты меры по уничтожению тараканов.

Айлина АРСЛАНОВА.