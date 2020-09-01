Путешествие в поселок-призрак

Полуразрушенные стены, выбитые окна, вместо потолков обугленные балки – такую картину мы видим на подъезде к ныне заброшенному поселку Новоалександровка, что находится на северной окраине Уфы. Совсем рядом шумит большой город, а мы - в параллельной реальности. Поселок-призрак манит к себе городских экстремалов и сталкеров, сторожа местных предприятий жалуются, что ночами нет покоя от любителей приключений.

Печальная слава

– Нет, ребята, не вовремя приехали, такие как вы здесь ходят в пасмурную погоду, на закате и в основном осенью, – ответил нам сторож наркологической больницы, которая расположена на въезде. – А вообще, в последние годы здесь не менее оживленно, чем в любом промышленном районе города, а вот что было лет 15-20 назад!..

Молодой человек рассказал, что работает здесь больше пятнадцати лет – практически с момента основания диспансера и повидал многое. К тому же эти края ему хорошо известны, ведь он родился и рос в частном секторе недалеко от Северного автовокзала и мальчишкой любил бегать с ребятами в опустевший поселок.

– Как-то раз мы с товарищами решили полазить по заброшенным домам в поисках цветмета, чтобы получить сотню-другую. Да настолько заигрались (лет нам было по 12-14), что не заметили наступления вечера. Когда уже выходили из поселка, увидели, что сюда едут более десятка джипов, и спрятались в подполе ближайшего здания. В 90-е район имел дурную славу, и люди по вечерам старались избегать этого места. Прямо перед нами разыгралась сцена, как в плохом кино – мужчины стреляли, ругались, дрались! Одного из них ранили, он, решив «отсидеться», спустился к нам. Но когда его приятели пришли за ним, он не сдал нас. Не знаю, что могло бы произойти, проговорись он… – пустился в воспоминания сторож.

А ведь всего лишь за десяток лет до этого на заброшенных и заросших деревьями улицах кипела жизнь. Микрорайон обживали семьи рабочих ТЭЦ-1 и Треста № 21. Здесь строили дома, рождались дети, для местного населения построили больницу, родильное отделение, школу, ПТУ, магазины. Но ближайший нефтеперерабатывающий завод стал причиной расселения жителей. Мощно развивающееся предприятие подступило к поселку, нарушая санитарные нормы и подвергая риску здоровье жителей. Тогда было принято решение: дешевле их переселить, нежели сдерживать развитие промышленного гиганта. А после истории с фенольной катастрофой новоалександровцам пришлось окончательно покинуть свои дома.

Жуткое прошлое

Следующим нашим пунктом посещения стала станция медицинской помощи № 16 (в народе известная как абортарий). Однако найти ее оказалось непросто.

– Какая еще больница? А, абортарий что ли? Так это вам надо выехать из поселка и после «Лампочки» (электроламповый завод) направо повернуть, там в лесу и найдете, – подсказал нам упомянутый выше сторож.

Пришлось немного попетлять в поисках и уже решили возвращаться, когда случайно встреченная женщина указала нужный поворот.

Двухэтажное здание находится недалеко от дороги в лесу, минуты три на машине от Северного автовокзала. Вокруг разбросаны покрышки, такое ощущение, что кто-то устраивал автогонки. Кроме завезенного мусора вокруг немало и сгнивших материалов из самой больницы: кровати с железными поручнями из сетки-рабицы, явно больничные шкафчики.

На самом деле атмосфера здесь жутковата, уже при подъезде к зданию охватывает тяжелое, гнетущее чувство. Если бы не солнечная погода и добрые шутки водителя, ни за что не стала бы подходить близко!

Бывшая больница состоит из двух соединенных корпусов, полы и крыша разрушены, а кое-где и вовсе отсутствуют. Видно, что здесь тоже был пожар.

Поднимаемся по почти развалившейся, но заросшей травой лестнице на второй этаж. Из винтажных окон солнечные лучи освещают исписанные стены.

Спустившись, видим продолжение лестницы, которая ведет в один из подвалов – единственные комнаты, которые не потеряли своей целостности. Они не соединены между собой и имеют разные входы. По слухам, в одном из них размещался морг. Жуткое место.

Промышленное будущее

Отправляемся на бывшую центральную улицу, где видим заброшенное здание школы. Пройдя сквозь дверной проем, мы немного замешкались – на бетонном полу валяются шприцы, окурки, пустые бутылки, тряпье. Видим следы пожара - загнившие обугленные балки, даже запах гари не выветрился.

Лестниц мы не нашли, но по перекинутым балкам и оконным рамам удалось подняться на второй этаж. На деле все оказалось не так уж и страшно – с одной стороны окна выходят на густые заросли (как раз оттуда я и поднималась), с торца виден двор промышленного предприятия, где водитель неспешно управлял башенным краном. Слева – такое же полуразрушенное здание, у которого припарковался черный внедорожник (как выяснилось, это был потенциальный покупатель, который искал место, чтобы открыть предприятие по производству пластиковых изделий).

– Рассматривал в черте города, там состояние помещений в разы лучше, но и, соответственно, цены тоже выше. Посчитали – вышло, что дешевле купить здесь и восстановить. Только вот проведение коммуникаций может доставить хлопот, но зато и разрешение на производство получить проще, – рассказал молодой человек, представившийся Артуром.

Проехав по улице Зелинского, вышли на Сахалинскую, где когда-то располагалась психиатрическая поликлиника. Здание неплохо сохранилось, хотя и отсутствуют окна. Бесхозные постройки Новоалександровки нередко становятся объектами посягательств охотников за цветным и черным металлом, неудивительно, что всю электропроводку уже растащили, оставив лишь обгоревшую «коробку».

Бывшая больница выкуплена предприятием «Стилэкопром» и уже ведутся работы по благоустройству: кленовые заросли сносили с помощью пилы и топора, ветви отправлялись в измельчитель, из которого возвращались в виде щепы.

Впускать внутрь бригадир категорически отказался, указав на видеокамеры.

– Там ничего не осталось, весь мусор, который был, мы вывезли. Чего только не было – старые, прогнившие матрасы и одеяла, остатки обиталищ бомжей. Очистив территорию, начнем реставрировать здание – местами придется восстанавливать стену, проведение коммуникаций займет также продолжительное время, на все про все уйдет как минимум год,– рассказал он.

Действительно, в последние годы интерес к Новоалександровке возрос – выкупаются здания, участки. Здесь уже функционируют различные предприятия. Но все же для дальнейшего развития необходимо восстанавливать инфраструктуру. Потому в прошлом году бизнесмен и ученый Владимир Шолом вышел с предложением создать здесь индустриальный парк на основе частного муниципального партнерства. Это дало бы возможность участвовать в различных конкурсах на получение субсидий.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.