На трезвую голову

Статистика показывает, что если в 2009-м году среднестатистический россиянин потреблял 15 литров алкоголя в год, то в 2019-м – уже 18. Согласно цифрам, количество зависимых от спиртного в стране перевалило за 3 млн человек, то есть на 2,5 млн приходится 100 000 больных, а на каждую 1000 подростков - более 25. От «зеленого змия» погибают около 33% мужчин и 15 % женщин, приблизительно полмиллиона человек ежегодно. Столько людей не погибает даже во время эпидемий или стихийных бедствий, поэтому алкоголизм можно назвать главным бичом современного общества.

Несмотря на ужасающие цифры, пока проблема не касается вас лично, вы не замечаете ее. Вот и соседка тетя Фая, что живет на первом этаже, на днях поведала: ее единственный сын Шамиль снова начал прикладываться к бутылке, пропил последние деньги, потерял работу. Осознал происходящее, только когда заложил неизвестным людям автомобиль – источник дохода.

Такое в семье повторяется с завидной регулярностью. Когда не пьет, Шамиль отзывчив, добр, любящий и заботливый сын, мужчина с золотыми руками. В такие дни у них постоянно гостит внук, все вместе ездят отдыхать. Но периодически в мужчину словно бес вселяется – кричит на мать, не ходит на работу, пропивает все деньги. По этой же причине он когда-то потерял семью...

Самой не раз приходилось обращаться к Шамилю починить смеситель или повесить шкаф и, зная его доброе сердце, решила помочь найти способ излечения от «зеленого змия» и провести небольшое расследование.

Труд сделал из обезьяны человека

Сразу же вспомнила, как однажды коллега бросила в общий чат фотографию объявления на своей двери: «Лечение алкоголизма! Проживание, питание, медицинское обследование», и на цветной визитке указан номер телефона.

Беседа с абонентом была недолгой – мужчина с приятным голосом абсолютно не удивился моему звонку и, как мне показалось, заученной фразой ответил, что я ошиблась номером. Казалось бы, если висит такое объявление на каждой двери, звонков должно быть больше, и логичнее было бы, если он возмущался – неужели такое природное спокойствие? Меня это насторожило, и потому, придя домой, я вбила номер в поисковике и… нашла более десятка свежих объявлений с предложением трезвых, ответственных рабочих: грузчики, землекопы, ремонтники, есть даже электрики!

Решила вызвать помощников, чтобы выкопать картофель на площади 10 соток. Ответил все тот же спокойный мужчина с приятным голосом (после разговора сравнила голоса на записи), предложил двух рабочих и сказал, что ребята ответственные, добросовестные и знают свое дело. Деньги можно отдать старшему из бригады или перевести на карту собеседнику: часть перед работой, часть – как все сделают. На просьбу оплатить потом ответил отказом. В конце разговора я задала вопрос: «Пока искала информацию о вас, увидела объявление с вашим же номером с предложением вылечить от алкоголизма. Можете это как-то объяснить?», на что получила ответ: «Значит, так надо».

Решив раскрыть все карты, я спросила напрямую о том, что может быть, они собирают алкоголиков, каким-то образом «зашивают» их и заставляют работать. Вот тут уже мой собеседник начал выказывать агрессию и переходя на «ты», сказал: «Даже если так, твое какое дело? Тебе картошку выкопать нужно или биографию алкоголиков рассказать?» и бросил трубку.

И здесь я вспомнила историю одной знакомой, которая рассказывала, что ее приятель 5-6 лет назад решил избавиться от вредной привычки. Так как денег не было, нашел тех, кто занимается этим в рассрочку. Сначала «лечение» действительно проходило в медучреждении, правда, не в Уфе, а где-то в пригороде. Им ставили капельницы, чтобы вывести из организма весь алкоголь, затем делали несколько уколов, при которых нельзя употреблять спиртное.

После этого начиналась отработка рассроченных денег: кого-то отправляли на стройку, кого-то – на различные работы. Рассказывает, что его приятеля с еще несколькими «вылеченными» отправили в Стерлитамак. Работали по 12-14 часов в сутки, их пятерых охранял один якобы бригадир, который контролировал даже редкие телефонные разговоры. В одну из ночей в бараке, где они жили, случился пожар, и ребята, надышавшись угарного газа, погибли…

Вывод. Сомнительные объявления на стендах, визитки, оставленные в дверях, могут привести к плачевным последствиям.

Вылечиться добрым словом

Эта же знакомая посоветовала мне обратиться в общество анонимных алкоголиков и даже помогла найти контакты их координатора, адреса собраний. По городу их несколько, имеется неплохой сайт, где указаны все данные, время встреч. Обновления постоянные – свежее было от 27 августа. Загружены несколько видео на религиозную тему, фотографии с размытыми лицами. В общем, они внушили мне доверие, и я набрала номер.

Собеседник оказался любителем порассуждать, чтобы договориться о встрече, у меня ушло практически полчаса. Он рассказывал об их практике, о встречах, о разных людях, о себе.

Когда пришла на встречу, меня сразу «раскусили», и не оставалось ничего, как признаться, что я «прощупываю» почву для сестры, и не пустили. Могу сказать, что все приходящие – мужчины и женщины средних лет, на контакт не идут. Лишь одна сказала, что ходит на встречи больше года, иногда срывается, пьет, но потом снова возвращается. Считает, что не всегда, но общение с товарищами по несчастью помогает.

На встрече никаких медобследований не проводят, так же, как и назначений. Но те, кто настроен на положительный результат, обычно приходят сюда после встречи с наркологом с соответствующим лечением. А здесь уже получают психологическую поддержку. За новичком закрепляется куратор, который обычно назначается из тех, кому когда-то помогли, им легче найти общий язык, так как этих людей когда-то объединяло одна забота – выпить.

Вывод. На встрече мне сказали, что необходимо купить небольшую книгу, по которой будет проходить выздоровление. Там медицинские советы, рекомендации психолога, наставления религиозных отцов. Цена вопроса – 120 рублей. Других вложений нет. Но, как правило, разговор легче идет за кружкой чая с печеньками, поэтому небольшие «скидывания» периодически бывают, но они не обязательны. Не могу утверждать, но со стороны мне показалось, что это безобидная, но и бесполезная секта. Людей, которым удалось избавиться от вредной привычки в обществе анонимных алкоголиков, найти не удалось, кроме организатора этих встреч.

По высшему разряду

Следующий мой звонок был в частную наркологическую клинику. Так как это уже не первый поиск, я заранее придумала легенду, что рассматриваю лечебницу для кузины, которая приедет из другого города.

Клиника состоит из двух корпусов – медицинская часть и реабилитационный центр. На встречу с заведующей меня пригласили в медчасть.

Пока ожидала ее, в коридор ворвались сотрудники Росгвардии с автоматами со словами: «Всем оставаться на местах! Работает Росгвардия! Поступил сигнал, проводите в комнату, где хранятся наркотические препараты!»

Пока испуганный администратор набирала кого-то из руководства, я подумала, что теперь им будет не до меня, хотела уйти, но бравые бойцы меня не выпустили.

Только когда пришел главврач, записали мои паспортные данные, цель визита, контактный телефон, меня отпустили.

– Не переживайте, ничего страшного не происходит, нас периодически проверяют и Росгвардия, и прокуратура, – успокоила меня заведующая реабилитационным центром Яна Александровна. – А все потому, что мы единственная сертифицированная клиника в городе!

Клиника состоит из двух корпусов: медчасть, где выводят из запоя и лечат методом кодирования, и реабилитационного центра, куда приводят для продолжительного лечения и психологической адаптации. В первом работают дипломированные врачи, во втором – психологи.

Просматривая дипломы и сертификаты, уже думала, что эту клинику можно рекомендовать знакомым, но мои мысли перебил ответ, который получила на вопрос, как часто смогу навещать сестру.

– Первый месяц адаптационный, в это время никаких посещений и телефонных звонков – абсолютная изоляция! Только со второго месяца сможет выходить на связь с родными раз в неделю. Это сделано для того, чтобы не было соблазна вернуться в привычный мир: ведь эти люди учатся жить заново, – подключилась к разговору вторая заведующая Гульнара Фанисовна.

Стоимость лечения 1500 рублей в сутки, за месяц придется выложить почти 50 тысяч. Лечение длится от 5 месяцев и до года – все зависит от желания пациента. Если нет отрицания своей зависимости, все пройдет быстрее. Также от поведения пациента зависит, когда он сможет позвонить домой впервые, что из передачи может получить. Например, нельзя держать при себе пилки, ножницы, даже маникюрные.

Лечения медпрепаратами здесь тоже нет, только занятия с психологами, специалистами по йоге, арт-терапии и разными видами рукоделия. Если же у пациента хроническая болезнь, к нему по требованию и за отдельную плату может приехать врач из медцентра.

Разрешается гулять во дворе, читать книги, периодику.

Заведующие любезно предоставили фотографии с занятий, действительно, кажется, что созданы идеальные условия для избавления от вредной привычки.

– Все заманчиво, мне нравится, только вот месяц без связи с близкими меня смущает, боюсь, сестра не согласится…

– А вы ей не говорите! Если она находится не в состоянии алкогольного опьянения, сразу везите ее в реабилитацию, но скажите, что только на прием к психиатру. Там уже мы сами начнем с ней работать и сами скажем, что нужно. Даже если она сначала обвинит вас в предательстве, впоследствии поблагодарит… – заверяют меня мои собеседники.

Надо сказать, они обладают даром убеждения – после встречи с ними я бы другие клиники и рассматривать не стала. Вдобавок, они дали мне контакты родственников тех, кто вылечился. На другом конце провода мне ответила не менее общительная дама, которая расхваливала клинику за помощь брату.

Вывод. Из рассмотренных мной вариантов, я бы все-таки остановилась на последнем. Конечно, вполне может оказаться, что на бумаге одно, а на деле другое, но как оно есть, проверить не представляется возможным… И к тому же такое лечение может позволить себе только состоятельный человек – ведь траты составят до 300 тысяч за полгода.

Айлина АРСЛАНОВА.