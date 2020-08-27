Потеплеет?

– Наш дом построили в 1953 году, и мы сразу в него вселились. Помню, как 12-летней девочкой бегала за водой в бывший Детский переулок, позже водоразборную колонку установили во дворе. И вот спустя 7 десятков лет нам снова довелось остаться без воды – горячей, на целых 7 месяцев. Кто бы подумал, что такая участь может ожидать жителей центра столицы, – говорит Людмила Загидулина.

Людмила Семеновна живет в доме №22 по ул. Энгельса с момента его основания и может поведать всю его историю. В далекие шестидесятые двухэтажка по ул. Лассаля (прим. редакции – теперь Энгельса) была единственной кирпичной. Все соседние – деревянные, но когда начало подступать многоэтажное строительство их снесли.

- Наш дом принадлежал Министерству сельского хозяйства и потому одну из «трешек» выделили моему отцу, начальнику отдела землеустройства Семену Никитьевичу Полюдову. Когда я вышла замуж и родила ребенка, мы с супругом, тоже являвшимся работником ведомства, некоторое время жили с родителями, пока по соседству не получили отдельную двухкомнатную.

1984-й для жильцов 22-го дома ознаменовался радостным событием – в их квартиры пришла горячая вода, которую подвели от возведенной рядом девятиэтажки.

– Мы 35 лет пользовались пришедшим благом. С декабря 2019 года ее периодически начали отключать, сначала на три дня, потом на неделю, а в феврале пропала совсем, – говорит Людмила Семеновна.

В ситуации мы разбирались с выездом на место.

Вот он, тот самый дом, во дворе нас встретил муж Людмилы Загидулиной – Гиль Исламгулович и проводил в квартиру.

– Каждый день грею воду, чтобы помыться: самому и жене. Она у меня неходячая. Купаю ее в тазике, – говорит мужчина.

– Это из-за жителей соседнего дома, через который проложены трубы ГВС. В какой-то момент они начали считать нас своим «аппендиксом», обвинять в том, что мы паразитируем. Но ведь это не правда! За горячую воду мы платили. Можете убедиться, вот они, все квитанции, – говорит женщина, показывая подшивку. И, несмотря на то, что из-за состояния здоровья ей тяжело перемещаться даже по дому, зовет меня вместе пройти на кухню.

- Посмотрите, и счетчик у нас есть, только он не крутится уже несколько месяцев, – продолжает она.

Дверь одной из квартир на первом этаже открыл молодой человек, представившийся Антоном, который рассказал, что в поисках правды с письменными заявлениями обратился во все возможные инстанции: в прокуратуру республики, жилищную инспекцию, администрацию Уфы и Кировского района и в администрацию президента РФ. В итоге сдвинуть «воз» с мертвой точки удалось. Вскоре на переговоры с жильцами пришли представители управляющей компании, которые предложили три варианта решения проблемы.

– Установить за счет дополнительно собранных средств в каждую квартиру 30-50-литровые бойлеры либо два больших 150-литровых из расчета на четыре квартиры каждая. Или же – ИТП (индивидуальный тепловой пункт), но мы отказались, потому что финансово это для нас непосильно. Ведь в основном в доме живут пенсионеры и инвалиды, – пояснил Антон.

Согласно представленной смете, монтаж ИТП с рассрочкой на четыре года обойдется в 460 тысяч рублей. Вдобавок жителям придется ежемесячно оплачивать 7-8 тысяч за ее обслуживание. Если провести простую калькуляцию: 460 тысяч разделить на 8 квартир, то на долю каждой квартиры выпадает 57,5 тысячи. Эту сумму разделим на 4 года, затем на 12 месяцев, в результате получается, что около 1 200 рублей нужно ежемесячно собирать с каждой квартиры за установку ИТП и около 1000 за обслуживание.

Запрос по поводу сложившейся ситуации мы направили в УЖХ Кировского района и получили ответ. В нем говорилось, что на основании обращений жителей дома по Энгельса, 24 ресурсоснабжающей организацией МУП «УИС» и Госкомитетом РБ по жилищному и строительному надзору проведена проверка, в результате которой установлено, что прибор учета тепловой энергии жилого дома №24 невозможно поставить на коммерческий учет, в связи тем, что к зданию подключено ГВС соседнего здания.

В результате обслуживающая организация ООО «Домоуправление №40» отсоединила трубопровод, подающий горячую воду 22-му дому.

Почему разрыв этот был неизбежен, пояснил начальник инженерного отдела УЖХ Кировского района Ильнур Сагдиев:

– Осенью 2019 года в связи с переходом на оплату за отопление по факту потребления возникла необходимость передавать показания счетчика тепла. Для этого требовалось зарегистрировать прибор в ресурсоснабжающей организации, а по 24-му дому это не представлялось возможным, поскольку к нему был подключен соседний. В настоящее время нарушения устранены, прибор учета тепловой энергии дома №24 сдан на коммерческий учет. Собственникам жилых помещений по Энгельса, 22 предложены альтернативные варианты снабжения горячей водой: установка накопительных водонагревателей или индивидуального теплового пункта.

За чей счет монтируется ИТП, мы попросили пояснить председателя Городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рима Булатова.

– За счет собственников помещений. Но его установку мы пропагандируем лишь в больших домах, где окупаемость составляет один отопительный сезон. Для жителей двух- и трехэтажек это обходится дорого, потому что собираемость денег небольшая. Чтобы на должном уровне содержать малоквартирные дома, тариф по статье «содержание жилья» необходимо поднять до 100 рублей за квадратный метр, что практически невозможно. В среднем по Уфе он равен 17 рублям, – пояснил он.

Председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Советского района Венер Курбанов, к которому мы тоже обратились за советом, предложил установить в квартирах индивидуальные газовые колонки.

- Их преимущество в том, что они очень экономичны и греют проточную воду до нужной температуры круглый год. Я проконсультировался со специалистами компании «УфаГаз», они пояснили, что сама колонка стоит около 12 тысяч, с установкой и разрешительной документацией обойдется около 20 тысяч.

Он пояснил, что установить газовые нагреватели горячей воды возможно по программе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В таком случае собственникам помещений придется внести лишь 10 % средств.

– «Реализация мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных» действует в основном в районах и малых городах республики. По поводу дома на улице Энгельса, 22 я разговаривал с министром ЖКХ. На этот год перечень адресов уже сформирован, но мы делаем все возможное, чтобы его включили в список, – пообещал Венер Вильевич.

За несколько дней до сдачи газеты в печать мы еще раз связались с УЖХ Кировского района и узнали, что для обеспечения горячей водой жителей по Энгельса, 22 решили установить электрические водонагреватели.

- Собственники трех квартир уже повесили устройства для нагрева воды сами, остальным устанавливаем за счет статьи «содержание», конечно, при условии, если нам предоставят доступ. Таким образом в ближайшее время жители всех квартир смогут пользоваться горячей водой, – пояснил Ильнур Сагдиев.

– Мы все лето жили на даче, как приехали в город, к нам пожаловали представители домоуправления и установили водогрейное оборудование на 80 литров, – сообщила по телефону Людмила Семеновна.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.