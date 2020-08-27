Фонтаны на плоскости

На недавних публичных слушаниях, прошедших в администрации Калининского района Уфы, представили проект нового фонтана на площади перед ДК «Моторостроитель». Как было заявлено, он будет относиться к так называемому «плоскостному типу», то есть не имеющему традиционной чаши с водой. Первый плоскостной фонтан «Танцующие журавли» на площади за остановкой «ГДК» был открыт в июле этого года и быстро стал популярным у горожан. Схожий объект должен появиться на реконструируемой Советской площади.

Помимо «Танцующих журавлей», в Уфе действует еще 21 фонтан с традиционными водными чашами, обслуживанием которых занимается столичный Горзеленхоз. Поскольку их чаши полностью открыты и имеют небольшую глубину, вода в них довольно быстро начинает «цвести», что заставляет выполнять регулярные процедуры чистки и обслуживания.

Как рассказали в Горзеленхозе, вода в фонтанных чашах меняется с периодичностью два раза в месяц. Новая поступает из системы водопровода, а старая сливается в ливневую канализацию. После осушения все элементы проходят тщательную очистку с использованием спецсредств и оборудования, применяемого для мойки автомобилей. Кроме того, для профилактики роста водорослей и цветения воды в нее добавляется специальный препарат дезалгин, который не содержит хлора и в основном используется для открытых плавательных бассейнов.

Новые и модернизированные фонтаны, к примеру «Семь девушек» на Гостином дворе, «Часы» на площади Ленина, у ДК Орджоникидзе и рядом с Конгресс-холлом имеют собственную систему фильтрации. Она направлена на удаление попадающего в чаши мусора и мелких частиц грязи, а также обеззараживание водного потока ультрафиолетом и очистку кварцевым песком.

Конструктивные особенности

Не имеющие традиционной чаши плоскостные фонтаны также часто называются сухими или пешеходными, что лучше всего говорит об особенностях их работы. В выключенном состоянии они практически неотличимы от городской площади. Распылительные форсунки находятся ниже уровня земли, а для сбора падающих вниз каскадов воды служат небольшие приемные решетки. Эти особенности конструкции позволяют спокойно ходить между бьющих из-под земли водяных каскадов, трогать их, ощущать на лице мельчайшие капли водяных брызг. Обычно работой форсунок управляет компьютер по определенному сложному алгоритму, и эта особенность делает гидрообъект еще более интересным. Не удивительно, что плоскостные фонтаны оказываются намного популярней, чем их собратья с традиционными чашами.

Однако близкий контакт с водой несет и свои проблемы, которые стали хорошо видны на примере первых дней работы «Танцующих журавлей». Многие уфимцы, особенно дети, встают прямо в бьющие из форсунок прохладные струи. При этом вода, идущая под большим давлением, легко может попасть в нос и рот, вызвав неприятные последствия.

Здесь установлена современная система фильтрации. Вода, которая циркулирует по системе форсунок и труб, с определенной периодичностью забирается из городского водопровода и при включенных насосах постоянно проходит через систему песчано-кварцевых фильтров и ламп ультрафиолетового обеззараживания, улавливающих мусор и уничтожающих опасные бактерии.

Однако в гидросистеме для дополнительного обеззараживания воды применяется хлор. И процент его содержания подразумевает, что пить ее нельзя, ведь это может вызвать расстройство организма, особенно у детей.

Городские власти настоятельно призывают уфимцев задуматься о безопасности, не купаться в струях фонтана и тем более не пытаться из него пить. Также недопустим заход на рабочую площадку гидросооружения с велосипедами, скейтами и домашними животными.

Новые проекты

Представленный на недавних публичных слушаниях в Калининском районе новый фонтан – составная часть проекта реконструкции и комплексного благоустройства парка «Первомайский» и площади перед ДК «Моторостроитель». Как пояснили главный архитектор Уфы Олег Байдин и разработчики проекта фонтана, его оснастят яркой декоративной подсветкой. Форсунки получат систему программного управления, благодаря чему струи воды будут постоянно менять свое направление, создавая эффектную визуализацию под музыкальное сопровождение. В темное время суток водный каскад подсветят специальной многоцветной системой, также работающей по заданной компьютером программе.

Как было заявлено, фонтан на площади перед ДК «Моторостроитель» станет точкой притяжения для всей северной части города, где можно гулять, организовывать фотосессии и проводить различные тематические мероприятия.

Стоит также отметить, что самый большой и красивый плоскостной фонтан должен появиться на Советской площади, которая после реконструкции возьмет на себя роль главной в столице и республике в целом.

Алексей Фатыхов.