Что надо знать о детском иммунитете

Все меньше дней до сентября, все больше беспокойства вызывает у родителей неотвратимое приближение учебного года. На привычные уже ОРВИ и грипп легла грозная тень «коронавируса». О том, как укрепить детский иммунитет, рассказала врач-педиатр первой категории с 45-летним стажем Диляра Федоровна Зилеева.

- Почему дети часто простывают?

- Впервые в своей жизни они встречаются с множеством различных возбудителей, в том числе с вирусами. В результате организм ребенка вырабатывает иммунитет. С возрастом перечень заболеваний, к которым выработана защита, растет.

- Какую роль играет наследственность?

- Ребенок получает от родителей врожденные особенности иммунитета, иногда с различными дефектами. Поэтому часто и длительно болеющих детей необходимо консультировать у иммунолога.

- Как не допустить заболевание, если защита ослаблена?

- Это целый комплекс мер, которые в идеале должны стать образом жизни. Сила иммунитета, особенно детского, зависит от простых, но важных факторов: полноценный сон, здоровое питание, закаливание, физическая активность, гигиена, психологический микроклимат в семье. Длительность сна для учащихся начальных классов – не менее 9 часов, для старшеклассников – 7-8 часов. Час до сна рекомендуется проводить без телевизора, интернета, компьютерных игр и раздражающих разговоров. Перед сном проветрить комнату. Температура в спальне должна быть от 18 до 20 градусов, при сухом воздухе полезно использовать увлажнитель, особенно это актуально зимой.

- В чем особенность детского правильного питания?

- Во многом рекомендации те же, что и для взрослых: избегать избытка сладостей, мучного, насыщенных жиров, жареного, острого, газированных напитков. Крайне вредно холодное питье во время и сразу после еды. Важно вырабатывать правильное пищевое поведение с раннего детства, тогда эти привычки прочно войдут в образ жизни. Важно помнить, что дефекты питания в раннем возрасте никогда не восполняются, поэтому ребенок должен получать белок, витамины и микроэлементы в достаточном количестве. Питание должно быть разнообразным.

- Наверное, это требует много средств…

- Речь вовсе не о том, чтобы обеспечить ребенку экзотическое меню. Это всего лишь значит, что в ежедневном рационе должны присутствовать: крупы, овощи, фрукты, молочная продукция, мясо. Всего 4-5 приемов пищи в день с промежутками в три часа, максимум четыре. Если нет возможности поесть полноценно, важно позаботиться о полезном перекусе: детские консервированные продукты, специальные питательные коктейли.

- Как часто нужно гулять, чтобы не заболеть?

- Летом – хоть целый день, зимой и в межсезонье – не менее 2-х часов. Закаливание, водные процедуры, активные игры на свежем воздухе – это мощные факторы для поддержания иммунитета. Главное – не допускать перегревания и переохлаждения, особенно ног, а если допустили, то сразу сделать горчичную ванночку и дать горячее питье.

- Насколько я знаю, в европейских странах раньше вообще было не принято часто мыть руки, но «коронавирус» внес свои коррективы.

- Это полезная привычка. В связи с распространением вируса, она укореняется и дополняется такими мерами, как ношение масок, социальная дистанция, использование санитайзеров. Я – за то, чтобы кое-что из этого арсенала взять на постоянное вооружение, ведь все перечисленное также защищает от многих других проблем со здоровьем. Что подтверждает и статистика: за период с марта по июль текущего года снизилось число кишечных инфекций по сравнению с предыдущими годами.

- Вы сказали, микроклимат в семье тоже важен для иммунитета. Каким образом?

- Любой стресс так или иначе снижает иммунитет. Несмотря на напряжение в обществе и трудности, необходимо находить и создавать позитивные моменты: прогулки на природе, совместная игра с детьми. Даже замечания важно делать в доброжелательном ключе.

- Как влияют на иммунитет прививки?

- Иммунизация – важнейший фактор защиты детей от опасных заболеваний, ведь ежегодно возникают очаги, завезенные с Востока и из Украины: корь, краснуха, полиомиелит, туберкулез и другие инфекции, устойчивые к медикаментам и крайне опасные. Благодаря прививкам, полученным в детстве, современные родители не сталкиваются с тяжелыми болезнями, которыми массово заражались дети до введения плановой вакцинации.

- То есть прививать ребенка нужно в любом случае?

- Есть перечень серьезных заболеваний, при которых согласно приказам Минздрава РФ оформляется медотвод. В остальных случаях рекомендуется прививаться согласно утвержденному календарю. Однако иммунизация должна проводиться только здоровому ребенку, а при хронических заболеваниях в стадии стойкой ремиссии. Иногда, чтобы в этом убедиться, требуются дополнительные обследования. Здесь важен индивидуальный подход. Если возникли сомнения, если ребенку нездоровится, даже при отсутствии повышенной температуры, а также при контакте с инфекционным больным вакцинацию лучше отложить.

- Каковы особенности прививочной работы в 2020-м?

- Учитывая распространение коронавирусной инфекции, прививку от гриппа и пневмококка надо получить как можно раньше, а также прививку от Covid-19 по мере поступления вакцины – соблюдая научные рекомендации и меры предосторожности.

- Что делать, если ребенок заболел?

- Обратиться к врачу. Все ОРЗ в основном вирусной этиологии, на них антибиотики не действуют, они нужны при гнойной ангине и присоединении других микробных инфекций. Учитывая разнообразие и неоднозначность симптомов коронавирусной инфекции, которая может протекать и как ОРЗ, необходима помощь специалиста. Больному ребенку нужно легкоусваиваемое питание, обильное теплое питье, морсы из клюквы, калины и других ягод, при насморке полезны полоскания горла и промывания носа теплой водой, 1/2 чайной ложки поваренной соли на стандартный стакан. Также хорошо себя зарекомендовали таблетки с лизоцимом, которые лучше давать на ночь, чтобы длительность действия была 2-3 часа. Рекламируемые иммуностимуляторы категорически нельзя применять без назначения врача, при «коронавирусе» они могут быть опасны.

- А как вы вообще относитесь к популярным сейчас иммуномодуляторам?

- Их назначают только после анализа иммунограммы и консультации специалиста. Особенно это касается детей, иначе может быть нулевой эффект, а в худшем случае - вред.

- Если температура невысокая, то ее вообще сбивать не надо?

- Да, важно не сбивать температуру: при 38 в организме начинают вырабатываться защитные интерфероны. При температуре от 39 и выше следует дать жаропонижающее. Ребенок с нормальным иммунитетом при ОРЗ может температурить 1-3 дня и болеет обычно не более недели. Особого внимания требуют случаи, когда температура 38,5-39 и при этом холодные руки и ноги. Необходимо вызвать скорую помощь, так как без специального лечения такая температура может не снизиться.

- Если температура и самочувствие в норме, то уже можно отправлять ребенка в садик или школу?

- После болезни организм ослаблен и нуждается в восстановлении в течение нескольких дней, поэтому нельзя сразу при исчезновении таких симптомов, как температура и интоксикация, возобновлять привычный образ жизни. Тем более недопустимо посещение больным ребенком детского учреждения: он может заразить других или, не успев восстановить иммунитет после болезни, подхватить новую инфекцию.

- Спасибо! Что бы вы хотели пожелать читателям «УВ»?

- Здоровья и позитивного отношения к жизни, несмотря на все ее «сюрпризы».

Беседовала Наиля Галямова.