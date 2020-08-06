Волшебный квадрат

Уфа до такой степени интересный город, что на прогулку по небольшому кварталу, ограниченному улицами Ленина, Пушкина, Карла Маркса и Коммунистической, можно потратить целый день, открывая для себя его заново. С 29 июля в столице республики впервые за ее историю реализуется проект – бесплатные экскурсии с профессиональными гидами. Стартуя от Гостиного двора, они проводятся как раз по маршруту в пределах вышеупомянутых улиц. Организаторами выступают Государственный комитет РБ по туризму, администрация города, Гильдия экскурсоводов РБ и туристская фирма «Столица».

По маршруту

Места забронированы на месяц вперед - такой интерес вызвал проект среди горожан. На одну из экскурсий меня взяли только как корреспондента «УВ».

Точка отправления – арт-объект «Терра Башкирия» у Гостиного двора. Участники группы собираются здесь, на лицах у всех защитные маски, держимся друг от друга поодаль, соблюдая социальную дистанцию. Это обязательное условие.

– Первая экскурсия состоялась в 19.00 29 июля. С интервалом в пять минут ушли семь групп и столько же в 20.30. Мы поняли, что не успеем охватить всех желающих, пришлось выделить дополнительный день, – говорит член Гильдии экскурсоводов, гид Ирина Башарова.

Она коренная уфимка в третьем поколении и признается, что влюблена в родной город. В годы революции ее прадед эвакуировался сюда из Смоленской области, да так и обосновался здесь. Бабушка и дедушка в годы Великой Отечественной войны познакомились на известной тогда на всю республику фабрике «Мир».

– Мы не случайно выбрали Гостиный двор как отправную точку: здесь когда-то кипела жизнь города, организовывались ярмарки, он являлся центром торговли, а вокруг столько архитектурных памятников, что грех было не воспользоваться этим, – рассказывает Ирина Николаевна. – К тому же мы хотим, чтобы возникали ассоциации с культурным центром, как, например, «Казань-Баумана», «Москва-Красная площадь», «Уфа-Гостиный двор».

Маршрут, составленный столичной Гильдией экскурсоводов, небольшой, но насыщенный. По времени занимает всего лишь час, но этого достаточно, чтобы узнать много интересного. Гиды – профессионалы, среди которых есть как опытные с многолетним стажем, так и молодые специалисты, победители ежегодных конкурсов экскурсоводов.

Вот начинающий гид Лейсан Биктимерова увлеченно рассказывает о дизайнерских решениях бывшего торгового дома Берштейна, Иванова и Нобеля. Никто из слушателей никогда бы и не догадался, что арки, украшающие здание Гостиного двора, – не просто элемент архитектуры, а необходимость. Оригинальное здание (сейчас на площади восстановленная копия) построили так, чтобы повозки могли беспрепятственно проезжать во внутренний рынок.

Далее группа перемещается к фонтану «Семь девушек», где знакомится с легендой о башкирских красавицах, которые предпочли неволе смерть. Заодно узнают об особенностях национального костюма.

– Женщину сначала было слышно, только потом видно. Например, усыпанные монистами нагрудники (хаситэ), указывали на достаток в семье и финансовое благополучие кормильца, – рассказывает Лейсан, показывая образец, принесенный с собой.

Надо сказать, что немногие знакомы с легендой. Некоторые искренне полагают, что мелодию написал Роберт Юлдашев. Гиды объясняют слушателям: популярный сейчас мотив – его авторская аранжировка, на самом деле мелодия песни «Семь девушек» любима и почитаема башкирами уже несколько веков.

В планах - разнообразие

Далее группа направляется к Театру оперы и балета. Гид рассказывает обо всем понемногу: об искусстве, архитектуре и истории. И конечно, много внимания уделяет известным землякам. Конечно, речь заходит и о Шаляпине, который как певец раскрылся именно в Уфе. Не могла экскурсия состояться и без рассказа о Рудольфе Нурееве.

– …Ему запретили въезжать в Советский Союз, единственный раз разрешили, чтобы попрощаться с умирающей матерью. И после похорон, прогуливаясь по городу, он спросил у сестры: «А что это за ягоды?». На что та ответила: «Рудик, как ты мог забыть рябину? Это красивая, но очень горькая ягода…». Так и жизнь за границей была для Нуреева манящей, красивой, но горькой… – продолжает экскурсию Лейсан, остановившись напротив мемориальной доски, посвященной известному артисту.

– Горожанам интересно к нам приходить, потому что мы не только гуляем и показываем достопримечательности, а рассказываем историю Уфы: как из небольшой крепости она превратилась в миллионник с развитой инфраструктурой; о том, какие люди прославили уфимскую землю, – говорит председатель Гильдии экскурсоводов Мария Игнатьева.

Именно она разработала маршрут экскурсии. Но проект долгосрочный и в дальнейших планах - разнообразить его. В первую очередь это будут туры по историческому центру, но и о современности не забудут. Например, уфимцы часто обращаются с просьбой провести их по местам, где жили, учились, работали Юрий Шевчук и Земфира.

– У каждого свои интересы – кто-то хочет узнать про старинные здания, а кто-то - про известных людей. Мы обязательно подготовим такие маршруты, чтобы каждый выбрал для себя свой, – говорит она.

Кроме того, в Госкомитете по туризму обещают, что уже в августе запустят обзорные экскурсии на двухэтажных автобусах.

Экскурсоводы говорят, что у каждого из них есть свои любимые места, своя манера рассказа, свои акценты. Например, Елена Олейниченко проводит экскурсию без микрофона.

– Через него я не могу передать интонации, мне кажется, что он мешает заинтересовать участников, «заразить» их историей, и они не смогут прочувствовать то же, что и я, – говорит она.

Ее любимым местом в Уфе является пересечение улиц Карла Маркса и Свердлова – она увлеченно рассказывает, почему в здании ЦУМа выстроились в линию именно 13 окон. Слушая ее, невольно переносишься в прошлое…

Алина Гарипова.

Фото автора.