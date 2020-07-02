Символ доблести

Недавнее присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести» спровоцировало цепь замечательных событий. Так, творческие умы столицы начали работу над созданием памятной стелы, посвященной трудовому подвигу уфимцев во время войны. Инициированное «Единой Россией», это начинание получило особую поддержку в рядах сотрудников УМПО: именно это предприятие было флагманом оборонной промышленности в сороковые годы.

Как именно будет выглядеть новый памятник и где его установят? Ответ на эти и другие вопросы искали представители регионального партактива, а также моторостроители. Участниками прошедшей в Музее Боевой славы встречи стали руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров, заместитель мэра столицы Алина Сулейманова и представители моторостроительного объединения.

- Признание Уфы городом трудовой доблести стало результатом проведенной нами огромной работы. Это было не просто, ведь изначально подобные «знаки отличия» имели Минск, Ленинград, Москва и другие города-герои. И буквально недавно в обществе заговорили о вкладе в Победу, который дали промышленные центры в тылу. Наш город прошел отбор, и большую роль в этом сыграли результаты гражданского голосования. Известно, что в Башкирии и ее столице было собрано около миллиона подписей, - рассказал Рустем Ахмадинуров.

Затем он привел цифры: каждый третий сражавшийся в небе Великой Отечественной самолет летал на двигателе уфимского производства. Об этом косвенно говорили и музейные стенды, особенно экспозиция, посвященная легендарному пилоту «ИЛ-2» Мусе Гайсиновичу Гарееву. Сегодня в цехах оборонного предприятия создаются двигатели современных истребителей, многие рабочие и инженеры продолжают работу своих старших родственников. Есть даже целые трудовые династии, зачинатели которых пришли на завод в 1941-м… Память об их подвиге передается из поколения в поколение. Теперь она будет увековечена в архитектурной форме. Об этом более подробно рассказала Алина Сулейманова.

- Отмечу сразу, что определенные черты памятника уже прописаны федеральным законом. Так, обязательно должен присутствовать герб города и текст указа о присвоении почетного звания. А над выбором концепции стелы, ее смысловым наполнением и исполнением трудилось тринадцать наших архитекторов, - рассказала она.

Их работа была не только художественной: изучали архивные документы, погружались в историю тех лет. Результатом стали почти полтора десятка эскизов, несколько из них были выбраны специальной комиссией – для еще одного голосования. Все они демонстрировались участникам встречи в формате слайд-шоу.

Интересным оказался эскиз, на котором каменная гряда символизировала Уральские горы, а выросшая над жилыми домами мачта – радиорубку Коминтерна. На следующем слайде зрители увидели триумфальную арку, выступающую связующим звеном между памятником А. Матросову и М. Губайдуллину и Дворцом молодежи. Но наибольшее признание вызвал макет № 12.

- Поставленные под углом вертикальные элементы олицетворяют движение вперед и вверх, при этом они опираются на фигуру-многогранник, символизирующую заводы и предприятия тыла, - описала его Алина Сулейманова.

Также она отметила желание заводчан «олицетворить» подвиг своих предков. Оказалось, что хранимые уфимцами семейные фотографии, письма и другие реликвии можно приносить в Музей Боевой славы. Все эти материалы обязательно будут отражены.

В бурное обсуждение превратился разговор о выборе места будущей стелы. В качестве предложений звучали сквер напротив здания правительства РБ, аллея на улице Первомайской, площадка перед ДК УМПО и парк Победы. В одном черниковцы сошлись твердо: памятник должен стоять на севере города, там, где и вершились трудовые подвиги. Например – на площадке перед заводским домом культуры. Но здесь прозвучали возражения: там сейчас реконструкция, да и не помешает ли арт-обьект предстоящей Фольклориаде? Оказалось, что все это можно учесть и совместить без особых проблем. Однако более подходящим местом все же сочли сквер по улице Первомайской, напротив центрального входа в парк. Решение принято, и у него есть своя логика: совсем рядом – памятники воинам Великой Отечественной, при проведении торжественных мероприятий уфимцы смогут отдавать дань памяти и солдатам, и ветеранам тыла.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.