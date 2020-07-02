Родник был и останется!

- Почему-то строители упорно не хотят замечать проблему уничтожения Новиковского пруда и родника на улице Сагита Агиша. Застройщики ЖК «Ботанический сад» засыпали овраг, проложили сточную канализацию и строят многоэтажку на площади водосбора, – пожаловался уфимец, позвонив на телефон редакции, высказывая свои опасения по поводу того, что в ходе земельных работ могут быть уничтожены все кустарники и деревья, которые растут в округе.

– Изменение рельефа оврага и его засыпка повлекут нарушение естественного стока и баланса грунтовых вод, что приведёт к обмелению и загрязнению пруда, являющегося местом обитания рыб и птиц, – продолжал он.

Выехав по названному адресу, мы увидели строительную технику, работающую на огороженной территории. Согласно имеющемуся паспорту объекта здесь возводятся многоквартирные дома №61, 64 по ул. Сагита Агиша. Разрешение на строительство: № 02-RU 03308000-1242Ж-2019 от 3 февраля 2020 года. Окончание работ – в апреле 2022-го. С другой стороны металлического забора висит лист бумаги, с призывом защитить родник, с петицией, адресованной президенту Русского географического общества Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину.

- Мы живем через дорогу в многоэтажке. Территория пруда для нас – любимое место для отдыха. Жаль, что все уничтожается на глазах. Водоем превратился в сточную канаву, а жившие там утки улетели. Под угрозой находится роща столетних дубов и маньчжурского ореха, – посетовала многодетная мама, гуляющая по берегу.

А между тем обеспокоенные горожане своими постами о возможной грядущей экологической катастрофе на Сагита Агиша заполонили просторы Интернета. Один из пользователей поделился информацией, о том, что согласно постановлению администрации Уфы от 15 июня 2016 года на месте построенного многоквартирного дома должна быть школа, а на месте засыпанного оврага и строящегося второго дома – озелененный сквер.

Прояснить ситуацию мы попросили сотрудников администрации Советского района, на территории которого орудует спецтехника.

– Стройка ведется согласно разрешению администрации города. Благоустройство предусмотрено при строительстве дома, – пояснили в информационно-аналитическом отделе.

Затем нам удалось связаться с представителем компании застройщика, которая пояснила, что один жилой дом почти достроили, второй находится на этапе котлована. В настоящее время архитекторы рисуют визуализацию, по которой будут благоустраивать пруд.

- Ручей не будет засыпан, мы его почистим! Уже проложена труба по которой он попадает в пруд (Прим. ред: канализация служит для отвода ручья, а не фекальных или хозяйственно-бытовых стоков). Территорию вокруг водоема благоустроим: высадим очищающие растения, сделаем дорожки, зоны для отдыха, прогулок, поставим скамейки. Все старинные деревья, в том числе и дубы сохраним, – пояснила сотрудница ООО «Промстроймонтаж».

- Родник был, есть и останется, – подтвердил и директор генеральной подрядной организации «АРСТРОЙ» Максим Дронь. При этом также отметил, что разрешение на строительство имеется, проекты согласованы со специализированными организациями МУП «СУРСИС» и Управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

- Представители Министерства природопользования и экологии РБ, Управления Роспотребнадзора, администрации города и Советского района посмотрели. Всех все устраивает. На прошлой неделе на строительную площадку приезжали из Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, с их стороны тоже замечаний нет. Заказчик в следующем году планирует почистить и углубить пруд.

В завершение Максим Сергеевич попросил жителей определиться с собственными желаниями, подчеркнув, что недовольные находятся всегда. «Раньше жаловались на заросшую неблагоустроенную территорию. Теперь засыпали овраг, вывезли мусор, застраивается жилой комплекс, – и кто-то снова недоволен».

Мария Николаева.