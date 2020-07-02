Один в поле не воин

У нее — ДЦП, у него — инвалидность с детства. Они прожили вместе 30 лет, справлялись сами, пока не случилось несчастье. История этой пожилой пары могла бы пополнить печальную статистику, если бы не добрые друзья, взявшие их под опеку.

Разалия Фарахетдинова и супружеская чета Гайнановых были соседями по лестничной клетке. Почти ровесники с общими интересами и добрым сердцем, они стали общаться, помогать друг другу, не отказываясь сходить в магазин, посидеть с детьми, по выходным вместе ездили на дачу или за ягодами. Через многое прошли вместе: Ануза Гайнанова, и без того с трудом передвигающаяся в силу врожденного заболевания, после перелома ноги практически перестала вставать. Ее муж, Наиль Владиславович, не владеет одной рукой, поэтому ухаживать за любимой женой стало непросто.

Идею подала сама Ануза Хабировна, предложив создать приемную семью, чтобы получать помощь от государства и жить вместе. Ведь для трех дочерей Разалии и всех ее внуков они давно стали родными.

Разалия Фарахетдинова чуть постарше своих подопечных, но и в свои 64 года продолжает работать физруком в сипайловской школе, так что и у Гайнановых не получается засидеться. Разалия Салаховна уверена — спорт поднимает не только тонус тела, но и настроение. Утренняя зарядка стала обязательной, она создала специальный комплекс упражнений с учетом особенностей каждого. Летом каждый день стараются проводить активно — гуляют в парке, ездят в путешествия. Особенно хорошо проводить время вместе на даче: баня, травяные чаи и дружеское общение на свежем воздухе прибавляет сил.

- Ситуация, когда члены приемной семьи давно знакомы друг с другом — очень распространенная, - комментирует директор ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения Зульфира Маскулова. - Но даже после многолетнего знакомства обязательна работа наших психологов. Не все люди могут ужиться, роль играет разница в социальном статусе, убеждениях, даже распорядок дня имеет значение. Из 160 приемных семей, существующих в республике, не сошлись характером всего шесть.

Евгения Гладкова не забыла учительницу русского языка и литературы даже после того, как окончила школу — вместе ходили в театр, отмечали Новый год и дни рождения. После того, как Любовь Игнатьева овдовела на сороковом году замужества, решила не оставлять пожилую женщину в одиночестве. 80-летие Любовь Сергеевна отметила в кругу новой семьи.

Зиля Ахунова из поселка Старый Курмаш потеряла отца в 4 года. На помощь ее маме пришла родная тетя Ямиля, у которой не было своей семьи. А теперь Ямиля Муллаяновна нуждается в помощи племянницы, заменившей ей дочь. И вот спустя двадцать лет они решили создать приемную семью. Тем более что денежная помощь от государства в селе лишней не бывает.

- Бюджет приемной семьи формируется из средств ее членов, при этом часть передаваемых средств пожилым гражданином или инвалидом не может превышать 75% среднедушевого дохода. Лицу, осуществляющему уход за пожилым человеком или инвалидом в приемной семье, предусматривается выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 6200 рублей. Если в приемную семью принимается лицо старше 80 лет или инвалид 1 группы, то законом предусматривается повышение этой выплаты на 30% — 8060 рублей, - отметила Зульфира Маскулова.

Конечно, семьи не оставляют наедине со своими бедами и проблемами. Два раза в год их посещает комиссия, оценивая условия проживания, здоровье и настроение обоих сторон патронажного договора, а личное дело пополняется отчетами и чеками о покупках и тратах.

Выяснилось, что приемную семью может создать каждый, желающий взять под опеку пожилого, нуждающегося в постоянном уходе. Препятствием послужит только наличие судимости, психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Другие нюансы можно уточнить, обратившись в Центр соцобслуживания. Придется пройти тестирование на психологическую совместимость и небольшой курс обучения по уходу за пожилыми людьми. После этого семью изучают органы опеки и если дают согласие, заключается договор. Срок пребывания в приемной семье может колебаться от одного месяца до нескольких лет в зависимости от желания сторон.

По всем вопросам создания приемной семьи для пожилых и инвалидов жителей республики можно проконсультироваться по телефонам «горячей линии»: 8 (347) 218–06–60; 8 (347) 286–21–73. Время работы в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Юлия ПАХОМОВА.