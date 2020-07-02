Пожилым здесь не место

Скандал, разгоревшийся вокруг частного дома престарелых в Уфимском районе, закончился его закрытием. Как поясняют сотрудники заведения, это заслуга мстительных супругов-пенсионеров, проживавших в коттедже по соседству. В ситуации разбирались «УВ».

Из соцсетей

«Семья, живущая по соседству с пансионатом, ведет с нами информационную войну», - подобные посты неоднократно размещались в социальных сетях от имени учреждения. Из них становится ясно, что война между пансионатом и местными жителями ведется не на жизнь, а на смерть.

После в интернете появились сообщения, в которых говорилось, что по указанному на сайте телефону невозможно дозвониться. Люди интересовались, работает ли дом престарелых.

Узнав адрес социального учреждения, мы направились на его поиски в село Михайловка. Следуя маршруту, который показывал навигатор, несколько раз обращались к прохожим, чтобы удостовериться, что идем в правильном направлении. Однако все местные отвечали, что даже не слышали о его существовании. И лишь одна пара, встретившаяся на повороте, ведущем к той самой улице, сказала, что дом престарелых уже съехал.

Вот мы стоим в самом отдаленном и укромном уголке села под высоким кирпичным забором с железными воротами, а за ними большой двухэтажный дом. Попытка попасть в него, как и в несколько соседних, оказалась безуспешной: дверь никто не открывал. На раскаленной от зноя улице было тихо и пустынно.

Из официальных источников

А между тем новость о закрытии пансионата появилась на официальном сайте прокуратуры РБ. По имеющейся информации в арендованном жилом доме площадью 300 квадратных метров круглосуточно пребывали 15 пожилых людей, которым оказывались услуги по уходу. По сообщениям СМИ прокуратура Уфимского района провела в нем проверку с привлечением специалистов МЧС. По ее результатам ООО «Открытие» оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Также выявили нарушение требований градостроительного законодательства: учреждение размещалось и эксплуатировалось в черте населенного пункта в жилой зоне, что не соответствует целевому использованию земельного участка, выделенного для размещения индивидуального жилого дома. В адрес руководства учреждения внесли представление о прекращении незаконной деятельности. В настоящее время требования надзорного ведомства удовлетворены.

Как рассказал «УВ» помощник прокурора Уфимского района Вячеслав Батюкин, с проверкой в социальное учреждение он выезжал дважды, один раз совместно с уполномоченным по правам человека в РБ.

Обращение в надзорное ведомство поступило от пожилой пары, живущей по соседству с пансионатом. Они жаловались на незаконное функционирование заведения, отсутствие разрешительных документов и на неприятный запах, исходящий из выгребной ямы, находящейся на территории арендуемого здания. Также уверяли, что переживают за стариков, которых незаконно удерживают и увозят на машинах скорой помощи в неизвестном направлении.

- На заявление о незаконном удерживании людей мы отреагировали немедленно. Опросили персонал и родственников постояльцев, которые опровергли это и предоставили документы, подтверждающие, что услуги оказываются на основании заключенного договора. Помоями в момент нашего приезда не пахло, жалобу в этой части мы направили в Управление Роспотребнадзора, – пояснил Вячеслав Батюкин. – Чтобы проверить, соблюдаются ли правила пожарной безопасности, запросили специалиста МЧС, и, когда нам его выделили, еще раз выехали на место. В результате зафиксировали нарушения. Эвакуационные выходы и ширина коридора не соответствовали техническим регламентам, помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами, отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация и наружное противопожарное водоснабжение.

Мнение пансионата

С представителями социального учреждения удалось связаться по телефону. Свою точку зрения на ситуацию изложила менеджер по работе с клиентами Юлия Володина:

- Мы делали такое благое дело, все постояльцы нам благодарны. А соседи нас выжили. Из-за их жалоб к нам практически каждый день приходили с проверкой из разных ведомств. Это было просто невыносимо - и физически, и морально. В итоге мы закрылись и всех бабушек и дедушек отправили по домам.

- Чем вы им не угодили?

- Так они мстили владельцам здания, с которыми у нас был заключен договор найма. Это продолжение старой истории, о которой мы изначально не знали. Ранее стороны судились, и по решению суда владельцы соседнего участка должны были снести постройку, возведенную ими близко к границе. Наш арендодатель пожалел их и не стал писать заявление о возбуждении исполнительного производства. Когда срок исполнения вышел, они принялись вредничать.

По словам управляющей Любови Рудамановой, идея о пансионате пришла к ней после того, как ее мама стала нуждаться в уходе. Помещение нашли по объявлению. Обзвонили много собственников домов, объясняли ситуацию. Мало кто соглашался. Все боялись. Наконец из нескольких подходящих вариантов подобрали казавшийся лучшим и 15 декабря 2019 года открылись.

- Почему решили арендовать жилой дом?

- Подбирали экологически чистое место. Потому что многие пожилые люди большую часть своего времени проводят в четырех стенах. Хотелось, чтобы они дышали свежим воздухом. Мы изучили деятельность крупных московских пансионатов, большинство из них располагаются в загородных домах, и последовали их примеру, чтобы люди могли гулять на своей закрытой территории.

- Пожилым у вас нравилось?

– Мы предоставляли социальные услуги с проживанием, следуя всем инструкциям, с противопоказаниями и рекомендациями, которые нам оставили их родственники. В случае необходимости медицинской помощи вызывали «скорую» и отправляли в больницу, приставив сиделку. Раз люди нам платят, мы обязаны предоставить им комфорт: 5-разовое питание, уход, купание. Убирались регулярно, в комнатах никогда ничем не пахло, и люди, приходящие на экскурсию, замечали это. Дом был большой. По стандартам требуется 6 квадратных метров на человека, а у нас по 10. На первом этаже большой санузел, гостиная площадью около 100 квадратов, телевизор, музыкальный центр, большой круглый стол, за которым принимали пищу, проводили мероприятия. Весело отмечали дни рождения, а на Новый год организовали праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, гармонистом. На втором – 5 спален, мужских и женских, большой туалет, оборудованный для людей с ограниченными возможностями. Клиенты наши были счастливы, мы им разрешали приезжать в любое время с 10 утра до 20 вечера без предупреждения. Цены не заламывали, поскольку только начинали деятельность. Еще даже не успели окупить вложенные средства. Заказали пандус, купили инвалидные перила, новые матрасы, кровати, форму для персонала. Жаль, что пришлось закрыться, едва начав работать.

Однако от себя хотим добавить, что, какие бы напряженные отношения у учреждения не сложились с соседями, все-таки повод для закрытия далеко не формальный. Тем, кто еще только задумывается о бизнесе в сфере социальных услуг или является его обладателем, необходимо помнить, что граждане преклонного возраста и инвалиды - одна из самых незащищенных групп населения, и полностью зависят от посторонней помощи. Следовательно, в случае ЧП в том же доме престарелых, их шанс на выживание зависит от целого ряда технических условий здания. Запертые на замки двери запасных выходов, зарешеченные окна, неисправная сигнализация могут привести к непоправимой трагедии.

Мария НИКОЛАЕВА.

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