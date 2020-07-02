«Pin ap» по-уфимски

...Джазовый оркестр подогревал вечер бодрящими ритмами. Лучи прожекторов искрились, отражаясь от блестящих корпусов ретроавтомобилей. Женщины в платьях «коктейль» и мужчины в элегантных смокингах - такая атмосфера царила во время открытия нового автомобильного кинотеатра в формате «Pine ap». Площадка под открытым небом появилась в парке культуры имени Гафури.

А первым зрителем стал мэр столицы Ульфат Мустафин, посетивший комплекс за пару часов до официального открытия. Вместе с мэром готовность проверяли замглавы администрации города Алина Сулейманова и глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Первое, что отметил Ульфат Мансурович - название кинотеатра «Три шурупа». Оригинальной можно назвать и стилистику площадки: вместо зала - вечерний город, вместо рядов кресел - парковочные места. Таков формат «Pine ap»: приезжая сюда на своих авто, уфимцы занимают «зрительские места» перед большим экраном, а звуковая дорожка транслируется по радио. Это комфортно и недорого, всего 300 рублей с автомашины. Парковка «перед телевизором» рассчитана на шестьдесят с лишним мест. Интересно, что раньше эта площадка полностью занималась картинговой трассой. Она, кстати, сохранилась. Частота показов не будет превышать двух сеансов в сутки. А зимой здесь, как и в прошлые годы, заработает каток.

- Можно сказать, мы открываем этот кинокомплекс по просьбе горожан. В пандемию классические зрительные залы не работают, в то время как этот абсолютно безопасен. Мы благоустроили территорию, кое-что отреставрировали. Также хочу поблагодарить за приложенные усилия работников парка. Когда есть инициатива и поддержка - мы все можем сделать! - отметил Ульфат Мустафин.

А директор МБУ «Уфа-парк» Евгений Дубницкий рассказал нам о технических нюансах проекта:

- Касательно цифрового монитора скажу, что он выполнен из светодиодных элементов, по качеству материалов и надежности не уступает рекламным видео-щитам. Но четкость и глубина картинки у него значительно более высокая. Подчеркну, что кинотрансляция может вестись при любой погоде!

Вообще, получилось эдакое смешение культур: музыканты играли джаз, в первом ряду красовались советские ретроавтомобили. Пришедшие сюда парами горожане были одеты в стиле романтических шестидесятых, молодежные же компании выглядели по-современному ярко. От такого праздника жизни можно было потерять голову. Что, очевидно, и произошло с двумя костюмированными персонажами, ставшими объектами десятков селфи. Пиджак есть, портфель есть, даже шляпа в руках присутствует. Но вот надеть ее, увы, совершенно не на что. На вопрос о причинах такого положения герой в костюме лишь развел руками и пошел дальше веселить людей. Но вот со сцены раздался голос ведущего.

- До начала нашего киносеанса осталось несколько минут. Уважаемые зрители, просим вас настроить свои автоприемники на частоту FM 94.0 для трансляции звукового сопровождения. Те, кто смог это сделать, дайте короткий гудок!

Когда замелькали первые кадры, разговоры стихли: новый формат оказался уфимцам действительно интересен. Остается добавить, что узнать о расписании автокинотеатра «Три шурупа» можно, зайдя на его страницу в Инстаграм. И тогда любой желающий сможет понять, что же это такое – «Pine ap» по-уфимски.

Иван БЕГМА.

ivanbegma@yandex.ru