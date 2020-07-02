Замороженное новоселье

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение о создании республиканского Штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов. Его председателем назначен первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров. В первую очередь он будет курировать наиболее проблемные объекты – «Эрмитаж. Горсовет», «Эрмитаж на Ленина», «Белая река», «Московский», «Миловский парк» и «Серебряный ручей».

Ранее на совещании в формате «Строительного часа» была озвучена хорошая новость, что Федеральный фонд защиты прав дольщиков профинансирует достройку двух проблемных домов в Уфе. Суммарный объём федеральных вложений в их возведение – 667,8 млн рублей. Квартиры в элитных высотках (ЖК бизнес-класса «Арбат» на пересечении улиц Мустая Карима и Чернышевского и дом в ЖК «Академический» в квартале улиц Дорофеева-Чернышевского-Мингажева-Коммунистической) уже несколько лет ждут 110 семей. Компания-застройщик «Регионстройкомплекс» обанкротилась, а в июле 2018-го было возбуждено уголовное дело: директор фирмы объявлен в международный розыск.

Сдвинулась с мертвой точки и ситуация с объектами компании «Госстрой». Председатель Совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов заявил, что до конца 2020 года они намерены передать квартиры более чем 800 дольщикам.

– Ситуация с «Госстроем» – пример хорошей оперативной работы, когда мы вовремя вскрыли проблему и нашли её решение. Также активно нужно действовать и с другими большими стройками – комплексами «Миловский парк» и «Серебряный ручей», – подчеркнул Радий Хабиров. – Эта история тянется уже давно. Предлагаю создать отдельную рабочую группу по этим крупным объектам с участием заинтересованных сторон. Она будет заниматься вопросами достройки домов на постоянной основе под моим личным контролем.

Рамиль Ахтямов.

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