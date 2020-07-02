Гостеприимная, но неизвестная Терра Башкирия

Спросите любого прохожего, о каких достопримечательностях региона он знает, и в ответ получите внушительный перечень, даже если он не любитель путешествовать. Знаем мы, что есть у нас и великолепные Шиханы, и курорт «Красноусольский», и Мурадымовское ущелье, и гора Иремель, да много еще что есть: всегда можно отлично отдохнуть в условиях отсутствия заграничного туризма. Однако проблема в том, что о нашей республике практически ничего не знают за ее пределами. Жителям других субъектов и невдомек, что местные реки отлично подходят для сплавов, а пещера Шульган-таш может уверенно соперничать с зарубежными. О том, как исправить ситуацию, высказались участники круглого стола «Технологии глобального туризма для развития региона».

Однако нельзя сказать, что у нас ничего не делается в данном направлении. Два года назад создан бренд «Терра Башкирия», который продвигается на российском и международном уровнях.

- Мы богаты на ресурсы. Больше тысячи пещер, (ежегодно геологи открывают по две-три), а изучено только 30 процентов. На Южном Урале 255 вершин-тысячников. Его природа не тронута цивилизацией, но доступна для туризма. Однако в глазах россиян Урал ассоциируется исключительно с промышленным краем. Наша задача - научиться правильно позиционировать себя, - открыл обмен мнениями председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков.

Любопытную статистику привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он сообщил, что согласно последнему опросу 56 процентов респондентов сделали выбор в пользу путешествий по России. На внутренний туризм ориентированы в основном представители старшего поколения.

К сожалению, исследование показало, что люди крайне мало знают о Башкорстостане. В частности, их спрашивали о том, в какой регион страны они хотели бы совершить путешествие. Им надо было придумать ответ самостоятельно, а не выбирать из готовых вариантов. Республика не была упомянута ни разу, а это говорит о том, что регион не на слуху.

Далее следует идентичный вопрос, но уже с конкретными ответами, из которых надо выбрать. «В какой из перечисленных регионов интересно поехать?» Отвечая на него, 65 % «проголосовали» за Волгоградскую область (Мамаев курган), на втором месте (64 %) - Сахалин, на третьем (60 %) - Шантарские острова. В списке оказались и наши шиханы. Их выбрали 39 %.

- Это маленькое упражнение показывает, что потенциал есть, но сверхзадача состоит в том, чтобы прорваться в данную ментальную область. Конкуренция серьезная, страна большая и разнообразная, - резюмировал Валерий Федоров.

Недостатки регионов также в том, что они активно рекламируют достопримечательности, а вот о национальной культуре забывают. Так, в 2019 году под охраной ЮНЕСКО значились 29 объектов России. Однако в списке нематериального культурного наследия страна почти не представлена – из всего многообразия в него попали лишь якутский героический эпос «Олонхо» и традиции староверов Забайкалья, затерявшись среди турецкого способа заваривании кофе, японского театра Кабуки, азербайджанского ковроткачества.

- А ведь мог быть представлен сабантуй, который проводится и у нас, в столице, - обратилась к присутствующим по виде-оконференц-связи председатель комитета туризма Москвы Екатерина Проничева.

По ее словам, туризм стал экономикой впечатлений. Все большее количество людей путешествуют по миру, чтобы открыть для себя культуру других стран.

- Отправляясь в Уфу, погуглил Интернет и был приятно удивлен: за последние два года удалось привлечь более 2,5 млн туристов, а в бюджет республики отрасль принесла порядка миллиарда рублей. Значит, идет системная и правильная работа по формированию бренда «Терра Башкирия», - более оптимистично настроен президент компании «Арена-Меджик Бокс» Олег Лещук.

Он сообщил, что наш регион не единственный, которому приходится решать проблему развития внутреннего туризма. Он привел в пример кейс: в 2014 году компания помогала администрации Краснодарского края, рекламируя объекты, оставшиеся после олимпиады в Сочи. В итоге в августе того же года турпоток увеличился на 20 процентов.

Современные технологии позволяют проводить рекламные кампании точечно, донося информацию до целевой аудитории, и московский гость призвал активно пользоваться ими.

В Интернете много разрозненной, не всегда полной, противоречивой информации о природных достопримечательностях республики. Может быть, начать с портала, в котором подробно были бы отражены все объекты местного туризма с описаниями маршрутов, инфраструктуры и иллюстрациями? Пока такой имеет только геопарк «Янган-тау».

Альбина Зубарева.

albinazub@yandex.ru