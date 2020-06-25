По-генеральски

Советская площадь готова преобразиться. По периметру она уже огорожена высоким забором. Что же за ним происходит? Нам удалось заглянуть в будущий парк.

Памятник легендарному генералу Шаймуратову будет окаймлен зеленой зоной для отдыха. Рабочие генерального подрядчика «Башкортостаннефтезаводстрой» уже успели вырыть котлован, который занял почти середину всей площади, и заложить бетонное основание для сухого пешеходного фонтана. У него не будет бассейна, чаша для стока монтируется ниже уровня земли под тротуарным покрытием: вода стекает по отводящим каналам в накопительную емкость, где очищается и снова взмывает струями в небо. Голубые потоки будут бить из-под земли, словно гейзеры, набирая высоту и тут же уходя вниз.

Обычно сухие фонтаны устанавливают на больших площадях, где они становятся излюбленным аттракционом для детей и взрослых. Вечером струи воды будут подсвечиваться в такт музыке. Между прочим, первый «сухолей» появился в Москве лишь в 2013 году.

Как подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров, именно с Советской площади в марте 42-го ушли на фронт конники шаймуратовской дивизии и, что символично, здесь генерал Шаймуратов получил (посмертно) звезду Героя России в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому памятник башкирскому герою станет центральным элементом площади.

Территорию замостят натуральным камнем, по обеим сторонам от него появятся зеленые зоны отдыха с удобными скамейками и стильными фонарями.

— При разработке проекта существующие деревья обследовали биологи. Старые и больные вырубят. Разработана схема посадки новых крупномеров, - уточнил главный архитектор Уфы Олег Байдин.

Один из болезненных вопросов – парковка. Уже сейчас строительный забор окружают автомобили, выстроившись кое-где в два ряда. Ранее под площадью хотели построить подземный паркинг, но сейчас проблему должны решить многоуровневые парковки в кварталах, прилегающих к Советской площади. Пешеходная зона будет ограничена боллардами - дорожными автоматическими блокираторами. Со стороны улицы Пушкина их можно будет опускать при необходимости, а у местных проездов установят стационарные столбики ограждения.

Обновление коснется всех элементов: фасады зданий отремонтируют, заменят фонари, на тротуарах появятся круговые скамейки, обвивающие деревья. Скверы перед детской музыкальной школой №1 им. Наримана Сабитова и главным корпусом БГПУ тоже изменятся. В студенческом сквере сохранят памятник М. Акмулле, комфорта добавят с помощью новых зон отдыха, фонарей уличного освещения, скамеек.

Музыкальная школа станет более открытой - к ней будет вести широкая волнообразная пешеходная дорожка, которая завершится в сквере с тротуарами, расходящимися от центра в виде звезды.

«Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет еще одним местом притяжения горожан», - написал в соцсетях Радий Хабиров.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.